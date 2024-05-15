https://ria.ru/20240515/seredyuk-1946066744.html

Середюк назначен врио губернатора Кемеровской области

Середюк назначен врио губернатора Кемеровской области - РИА Новости, 15.05.2024

Середюк назначен врио губернатора Кемеровской области

Президент России Владимир Путин назначил Илью Середюка временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T10:05

2024-05-15T10:05

2024-05-15T10:11

политика

кемеровская область

илья середюк

владимир путин

россия

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Илью Середюка временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области, сообщает пресс-служба Кремля."Назначить Середюка Илью Владимировича временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области - Кузбасса до вступления в должность лица, избранного губернатором Кемеровской области - Кузбасса... Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240514/tsivilev-1945934477.html

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политика, кемеровская область, илья середюк, владимир путин, россия