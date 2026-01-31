На месте пожара в частной сауне в Прокопьевске Кемеровской области

В Прокопьвске психологи работают с родственниками погибших подростков

ПРОКОПЬЕВСК, 31 янв – РИА Новости. Психологи работают с родственниками подростков, погибших в результате пожара в сауне Прокопьвска в Кемеровской области, сообщила РИА Новости заместитель главы города по социальным вопросам Олеся Сергеева.

По ее словам, в сауне в момент трагедии отмечали день рождения. По данным губернатора региона Ильи Середюка , при пожаре в частной сауне погибли пятеро подростков.

"Развернули штаб, сейчас у нас там работают врачи скорой медицинской помощи, психологи работают. Родственникам оказывается психологическая помощь", - рассказала она.