https://ria.ru/20260131/prokopevsk-2071464858.html
В Прокопьвске психологи работают с родственниками погибших подростков
В Прокопьвске психологи работают с родственниками погибших подростков - РИА Новости, 31.01.2026
В Прокопьвске психологи работают с родственниками погибших подростков
Психологи работают с родственниками подростков, погибших в результате пожара в сауне Прокопьвска в Кемеровской области, сообщила РИА Новости заместитель главы... РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T19:14:00+03:00
2026-01-31T19:14:00+03:00
2026-01-31T19:14:00+03:00
происшествия
кемеровская область
прокопьевск
илья середюк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071462261_0:125:1280:845_1920x0_80_0_0_1a8a537996b5124ef06320652475969e.jpg
https://ria.ru/20260131/devushka-2071461624.html
кемеровская область
прокопьевск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071462261_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_cd74dded54f90278d29f33a88ee8fed2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кемеровская область, прокопьевск, илья середюк
Происшествия, Кемеровская область, Прокопьевск, Илья Середюк
В Прокопьвске психологи работают с родственниками погибших подростков
РИА Новости: психологи работают с родственниками погибших при пожаре в Кузбассе
ПРОКОПЬЕВСК, 31 янв – РИА Новости. Психологи работают с родственниками подростков, погибших в результате пожара в сауне Прокопьвска в Кемеровской области, сообщила РИА Новости заместитель главы города по социальным вопросам Олеся Сергеева.
По ее словам, в сауне в момент трагедии отмечали день рождения. По данным губернатора региона Ильи Середюка
, при пожаре в частной сауне погибли пятеро подростков.
"Развернули штаб, сейчас у нас там работают врачи скорой медицинской помощи, психологи работают. Родственникам оказывается психологическая помощь", - рассказала она.
Как передает корреспондент РИА Новости, сейчас на месте работают оперативные службы и медики, открытый огонь удалось локализовать.