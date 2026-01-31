Рейтинг@Mail.ru
19:14 31.01.2026
В Прокопьвске психологи работают с родственниками погибших подростков
происшествия, кемеровская область, прокопьевск, илья середюк
Происшествия, Кемеровская область, Прокопьевск, Илья Середюк
© Фото : Прокуратура Кемеровской области - Кузбасса/TelegramНа месте пожара в частной сауне в Прокопьевске Кемеровской области
На месте пожара в частной сауне в Прокопьевске Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© Фото : Прокуратура Кемеровской области - Кузбасса/Telegram
На месте пожара в частной сауне в Прокопьевске Кемеровской области
ПРОКОПЬЕВСК, 31 янв – РИА Новости. Психологи работают с родственниками подростков, погибших в результате пожара в сауне Прокопьвска в Кемеровской области, сообщила РИА Новости заместитель главы города по социальным вопросам Олеся Сергеева.
По ее словам, в сауне в момент трагедии отмечали день рождения. По данным губернатора региона Ильи Середюка, при пожаре в частной сауне погибли пятеро подростков.
"Развернули штаб, сейчас у нас там работают врачи скорой медицинской помощи, психологи работают. Родственникам оказывается психологическая помощь", - рассказала она.
Как передает корреспондент РИА Новости, сейчас на месте работают оперативные службы и медики, открытый огонь удалось локализовать.
Медики рассказали о состоянии девушки, спасшейся при пожаре в Прокопьевске
