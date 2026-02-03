Рейтинг@Mail.ru
В душевой интерната в Прокопьевске, где умерли постояльцы, была наледь
11:46 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/naled-2071890712.html
В душевой интерната в Прокопьевске, где умерли постояльцы, была наледь
В душевой интерната в Прокопьевске, где умерли постояльцы, была наледь - РИА Новости, 03.02.2026
В душевой интерната в Прокопьевске, где умерли постояльцы, была наледь
Наледь была в душевой интерната Прокопьевска, где умерли постояльцы, сообщает объединенный пресс-центр судов Кемеровской области. РИА Новости, 03.02.2026
смерть постояльцев интерната в прокопьевске
прокопьевск, кемеровская область, прокопьевский район, илья середюк, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), смерть постояльцев интерната в прокопьевске
Прокопьевск, Кемеровская область, Прокопьевский район, Илья Середюк, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Смерть постояльцев интерната в Прокопьевске
В душевой интерната в Прокопьевске, где умерли постояльцы, была наледь

Наледь была в душевой интерната Прокопьевска, где умерли девять постояльцев

Въезд на территорию дома-интерната в Прокопьевске Кемеровской области
Въезд на территорию дома-интерната в Прокопьевске Кемеровской области
© РИА Новости / Виль Равилов
Перейти в медиабанк
Въезд на территорию дома-интерната в Прокопьевске Кемеровской области. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 3 фев – РИА Новости. Наледь была в душевой интерната Прокопьевска, где умерли постояльцы, сообщает объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.
"Судом установлено, что 26 января 2026 года в ходе эпидемиологического расследования, проведённого территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Кемеровской области – Кузбассу в г. Киселёвске, г. Прокопьевске и Прокопьевском районе, в корпусе № 1 учреждения в душевой для получателей социальных услуг выявлены нарушения санитарного законодательства. В частности, на окне душевой имелся слой наледи, а проведённые замеры параметров микроклимата показали отклонение от установленных нормативов", – говорится в сообщении.
1 февраля, 22:06
Сотрудница интерната в Прокопьевске рассказала, что постояльцы работали там
1 февраля, 22:06
Уточняется, что по экспертному заключению, температура воздуха в душевой учреждения составила 15 градусов тепла при допустимых значениях от 18 до 28 градусов, что не соответствует требованиям СанПиН и санитарных правил.
Двадцать девятого января в министерстве труда и соцзащиты Кузбасса сообщили, что в январе умерли девять человек из психоневрологического интерната в Прокопьевске, где было массовое заражение гриппом группы А и пневмонией. Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По данным на 30 января, в больницах находится 51 пациент из интерната, из них четверо - в тяжелом состоянии. Губернатор Кузбасса Илья Середюк поручил отстранить от работы директора интерната Елену Морозову на время следствия. В учреждении введен карантин, там не принимают новых постояльцев.
30 января, 14:52
В Прокопьевской больнице начали изымать документы о постояльцах интерната
30 января, 14:52
 
ПрокопьевскКемеровская областьПрокопьевский районИлья СередюкФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Смерть постояльцев интерната в Прокопьевске
 
 
