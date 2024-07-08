https://ria.ru/20240708/diplomatiya-1957652778.html

Межгосударственные отношения России и Индии

Межгосударственные отношения России и Индии - РИА Новости, 08.07.2024

Межгосударственные отношения России и Индии

Дипломатические отношения СССР с Индией были установлены 13 апреля 1947 года. После 1991 года договорная база была обновлена, подписано свыше 250 двусторонних... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T00:59

2024-07-08T00:59

2024-07-08T00:59

справки

россия

индия

владимир путин

нарендра моди

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Дипломатические отношения СССР с Индией были установлены 13 апреля 1947 года. После 1991 года договорная база была обновлена, подписано свыше 250 двусторонних документов. Основополагающим документом российско-индийских отношений является Договор о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Республикой Индией от 28 января 1993 года. Во время государственного визита президента РФ Владимира Путина в Индию в октябре 2000 года была подписана Декларация о стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Республикой Индией.Характерной чертой российско-индийских связей является высокая интенсивность политических контактов. Ежегодно проходят встречи и переговоры на высшем и высоком уровнях, на которых обсуждаются ключевые сферы сотрудничества двух стран, а также актуальные международные и региональные проблемы. 6 декабря 2021 года президент России Владимир Путин посетил Нью-Дели, где прошел ежегодный российско-индийский саммит. Консультации начались в расширенном составе с участием членов делегаций, затем Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди продолжили переговоры в формате "один на один". По итогам саммита было принято Совместное заявление "Россия – Индия: партнерство во имя мира, прогресса и процветания", подписан пакет документов.Регулярно проходят встречи на высшем уровне "на полях" многосторонних форумов.7 сентября 2022 года премьер-министр Индии Нарендра Моди обратился с видеоприветствием к участникам пленарного заседания Восточного экономического форума во Владивостоке. 16 сентября 2022 года президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Самарканде (Узбекистан) по окончании саммита ШОС.Владимир Путин и Нарендра Моди регулярно общаются по телефону. В 2024 году состоялось несколько телефонных разговоров: 15 января, 20 марта и 5 июня.Развиваются контакты по линии внешнеполитических ведомств, Советов безопасности, профильных министерств двух стран.31 марта – 1 апреля 2022 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетил Нью-Дели с официальным визитом. В ходе визита он был принят премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Состоялись переговоры с министром иностранных дел Индии Субраманиямом Джайшанкаром. В последующем главы внешнеполитических ведомств России и Индии встречались 8 июля на острове Бали (Индонезия) "на полях" совещания глав внешнеполитических ведомств "Группы двадцати", 28 июля в Ташкенте "на полях" заседания Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС, 24 сентября в Нью-Йорке "на полях" 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и 8 ноября в Москве.1-3 марта 2023 года министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посетил Нью-Дели с рабочим визитом, в ходе которого возглавил российскую делегацию на СМИД "Группы двадцати".1 марта в рамках визита в Нью-Дели состоялись переговоры Сергея Лаврова своим коллегой Субраманиямом Джайшанкаром. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров "на полях" СМИД "Группы двадцати" принял участие в открытии мемориальной выставки, посвященной общности мировоззрения и взаимному влиянию Льва Толстого (195-летие со дня рождения) и Махатмы Ганди (75-летие трагический гибели). Данное мероприятие состоялось на площадке Международной книжной ярмарки в Нью-Дели, которая в этом году проходит под знаком индийского председательства в "двадцатке".4 мая 2023 года глава МИД РФ Сергей Лавров в рамках визита в Гоа (Индия) для участия в заседании глав внешнеполитических ведомств государств-членов ШОС провел переговоры со своим индийским коллегой Субраманиямом Джайшанкаром.В последующем главы внешнеполитических ведомств двух стран встречались 1 июня в Кейптауне (ЮАР) "на полях" заседания глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС, 13 июля "на полях" министерских мероприятий по линии АСЕАН в Джакарте, 23 августа в Йоханнесбурге (ЮАР) "на полях" саммита БРИКС, 6 сентября "на полях" 18-го Восточноазиатского саммита в Джакарте.27 декабря 2023 года министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар посетил с рабочим визитом Москву. Состоялись переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Глава МИД Индии также был принят президентом России Владимиром Путиным.В рамках визита министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар встретился с заместителем председателя правительства – министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым.Приоритетное значение отводится расширению двустороннего торгово-экономического сотрудничества России и Индии. Ключевым механизмом двустороннего взаимодействия является межправительственная российско-индийская комиссия по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. Очередное заседание комиссии состоялось в апреле 2023 года в Нью-Дели.Перспективным механизмом содействия развитию взаимовыгодного экономического сотрудничества является российско-индийский стратегический экономический диалог.Состоялись три раунда стратегического экономического диалога между Индией и Россией: в Санкт-Петербурге – в 2018 году, в Нью-Дели – в 2019 году, в видеоформате – в 2021 году.До пандемии правительства двух стран поставили цель утроить товарооборот до 30 миллиардов долларов и увеличить двусторонние инвестиции до 50 миллиардов долларов к 2025 году. Нарендра Моди и Владимир Путин определили активизацию торгово-экономических отношений в качестве приоритетного направления сотрудничества.На фоне пандемии коронавируса двусторонний товарооборот в 2020 году составил 9,25 миллиарда долларов (в 2019 году – 11,23 миллиарда долларов), в том числе российский экспорт – 5,8 миллиарда долларов и импорт – 3,45 миллиарда долларов.В 2021 году объем взаимной торговли России и Индии составил 13,5 миллиарда долларов, в том числе российский экспорт – 9,1 миллиарда долларов и импорт – 4,4 миллиарда долларов. По итогам 2022 года товарооборот вырос в 2,6 раза, превысив отметку в 35 миллиардов долларов. Вице-премьер - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров отметил, что задача, поставленную лидерами стран, по достижению уровня двустороннего товарооборота в 30 миллиардов долларов к 2025 году, была выполнена досрочно.По итогам 2023 года товарооборот России и Индии увеличился до рекордных 65 миллиардов долларов против 37 миллиардов годом ранее. Россия заняла четвертое место среди основных торговых партнеров Индии.По итогам 2023 года импорт Индией российской продукции вырос в 1,8 раза — до 60,1 миллиарда долларов. Россия была вторым главным поставщиком товаров в Индию — впереди только Китай с поставками на сто миллиардов долларов.Экспорт индийских товаров увеличился в 1,4 раза — до четырех миллиардов долларов. Здесь Россия за год поднялась на семь позиций и стала тридцатой.Основной драйвер торговли – российские поставки нефти. Индия экспортирует в Россию машинное оборудование, электрооборудование и черные металлы.Россия сотрудничает с Индией в рамках запущенных ею программ "Делай в Индии" (Make in India) и "Самодостаточная Индия", которые предполагают замену торговли локализацией производства продуктов, необходимых Индии, на ее территории.Обсуждается создание зоны свободной торговли между Индией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Россия является одним из ключевых партнеров Индии в области мирного использования ядерной энергииВ соответствии с межправительственным соглашением от 1988 года и дополнением к нему от 1998 года Россия сооружает в Индии в штате Тамилнад АЭС "Куданкулам". Блок №1 станции начал выработку электроэнергии в 2013 году, летом 2016 года он был окончательно передан заказчику. Блок №2 станции в августе 2016 года был впервые подключен к национальной энергосистеме Индии, а в конце марта 2017 года он был сдан в гарантийную эксплуатацию. 15 октября 2016 года президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в режиме видеоконференции приняли участие в закладке второй очереди АЭС "Куданкулам". В июне и октябре 2017 года состоялось фактическое начало строительства (заливка "первого бетона") соответственно третьего и четвертого блоков, в июне 2021 года – пятого блока АЭС "Куданкулам". Пуск реактора энергоблока №3 АЭС "Куданкулам" запланирован на 2024 год.В октябре 2018 года в Нью-Дели госкорпорация "Росатом" и Комиссия по атомной энергии Индии подписали документ о сотрудничестве по новым проектам в сфере атомной энергетики. Согласно документу, стороны намерены развивать проект сооружения на новой площадке в Индии шести энергоблоков АЭС российского дизайна с реакторными установками ВВЭР современного поколения "3+". Имеются перспективы для сотрудничества России и Индии в атомной энергетике в третьих странах. Москва и Нью-Дели уже сотрудничают при строительстве АЭС "Руппур", которая сооружается по российскому проекту в 160 километрах от столицы Бангладеш Дакки. Осуществляется взаимодействие в нефтегазовой сфере. С 2001 года индийская государственная нефтегазовая корпорация "ОуЭнДжиСи" (ONGC) через дочернюю компанию "ОуЭнДжиСи видеш Лтд." (OVL) участвует в нефтегазовом проекте "Сахалин-1", в котором ей принадлежит 20% акций (компания является крупнейшим индийским инвестором в России). В мае 2014 года ОАО "НК "Роснефть" подписала с OVL Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству на арктическом шельфе России. Индийские компании в 2016 году стали акционерами АО "Ванкорнефть" (контролируется "Роснефтью"), осваивающего Ванкорское нефтегазоконденсатное месторождение. Общая доля индийских государственных компаний в "Ванкорнефти" составляет 49,9%. Также консорциуму индийских компаний (Oil India Limited, Indian Oil Corporation и Bharat Petroresources) принадлежит 29,9% в компании "Таас-Юрях Нефтегазодобыча", которая занимается разработкой Центрального блока и Курунгского лицензионного участка Среднеботуобинского месторождения.В начале октября 2012 года дочерняя структура российского газового холдинга Gazprom Marketing and Trading Singapore подписала юридически обязательный 20-летний договор купли-продажи сжиженного природного газа (СПГ) с индийской GAIL. В сентябре 2019 года "на полях" Восточного экономического форума индийские Petronet LNG и H-Energy Global Ltd подписали меморандум о поставках СПГ с компанией "Новатэк". В сентябре 2021 года сообщалось, что Индия обсуждает с "Новатэком" вхождение в проект "Арктик СПГ 2" в качестве акционера консорциума компаний Petronet lng и ONGC Videsh с долей 9,9%. Компания "Роснефть" в августе 2017 года закрыла стратегическую сделку по приобретению 49,13% акций индийской Essar Oil Limited (в июне 2018 года переименована в Nayara Energy Limited). Стоимость покупки составила 3,9 миллиарда долларов. Российская компания получила долю в современном нефтеперерабатывающем заводе Азиатско-Тихоокеанского региона в Вадинаре (Индия) с комплексной инфраструктурой. В состав бизнеса также входит крупная сеть автозаправочных станций в Индии. В рамках действующих на Дальнем Востоке преференциальных режимов индийские инвесторы приняли участие в трех проектах, два из которых реализованы в алмазогранильной отрасли в Приморье. Во Владивостоке резидентами свободного порта – индийскими компаниями "Кей Джи Кей" (KGK Group) и "М.Суреш Владивосток" (M.Suresh) – созданы ограночная фабрика и налажено производство бриллиантов.Поступательно развивается двустороннее научно-техническое сотрудничество. Новой площадкой для развития научно-технологического партнерства между двумя странами должен стать Инновационный научно-технологический центр, формируемый на острове Русский. В настоящее время ведутся переговоры о возможности размещения на Дальнем Востоке производств лекарственных препаратов с использованием индийских фармацевтических субстанций. Россия является давним партнером Индии в области обороны, и это сотрудничество носит многоплановый характер. В настоящее время в двусторонние проекты России и Индии входят: универсальный комплекс "БраМос" (BrahMos), лицензионное производство самолетов Су-30 и танков Т-90. В ноябре 2021 года стало известно, что Индия приостановила участие в программе создания истребителя пятого поколения FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft) на основе российского Су-57. Проект заморозили до момента окончательного вхождения боевой машины в состав ВКС. В марте 2019 года Россия и Индия открыли в индийском городе Корва завод по производству автоматов Калашникова. В январе 2023 года "Рособоронэкспорт" сообщил, что российско-индийское предприятие Indo-Russian Rifles Private Limited начало производство автоматов АК-203 для Вооруженных сил республики. В производственных планах совместного предприятия заложена 100-процентная локализация производства автоматов АК-203 в Индии. Кроме того, в будущем совместное предприятие может увеличить объем производства и провести модернизацию для выпуска перспективных моделей на платформе автомата Калашникова. В октябре 2018 года Москва и Нью-Дели подписали контракт на поставку пяти полковых комплектов зенитно-ракетных систем С-400 стоимостью более пяти миллиардов долларов. Эту сделку уже назвали крупнейшей за всю историю "Рособоронэкспорта". Индия стала третьим зарубежным покупателем этих комплексов после Китая и Турции и уже приняла на вооружение первые две батареи ракетных комплексов. Как заявлял СМИ в конце 2023 года главком ВВС Индии маршал авиации Вивек Рам Чаудхари, Нью-Дели ожидает завершения контракта на поставку С-400 в 2024 году. Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев в феврале 2023 года заявил, что Россия за последние пять лет поставила в Индию вооружений на сумму более 13 миллиардов долларов, текущий портфель оружейных заказов Москвы и Нью-Дели составляет свыше 10 миллиардов долларов.Россия готовит индийских военных специалистов в вузах Минобороны. Кроме того, Россия и Индия ежегодно проводят совместные военные учения. Действует механизм двусторонних консультаций по вопросам региональной и глобальной безопасности, реформирования вооруженных сил.С целью координации процесса ВТС между двумя странами была создана российско-индийская межправительственная комиссия по военно-техническому сотрудничеству, которую возглавляют министры обороны России и Индии.На регулярной основе проводятся совместные российско-индийские учения ИНДРА. В августе 2021 года они прошли в 12-й раз. В ноябре 2023 года в Бенгальском заливе прошли учения ВСФ России и ВМС Индии.В феврале 2024 года отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России в составе гвардейского ракетного ордена Нахимова крейсера "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" посетил Индию для участия в международном многостороннем военно-морском учении "МИЛАН-2024".Расширяется кооперация по таким направлениям, как спутниковая навигация, космические науки, пилотируемые программы, развитие ракетных технологий. Перспективными направлениями сотрудничества являются судостроение, машиностроение и авиастроительная отрасль. Россия и Индия намерены укреплять межбанковское и страховое сотрудничество. ООО "Коммерческий Индо Банк" – единственный индийский банк, работающий в Российской Федерации. С 2010 года в Нью-Дели работает филиал Сбербанка, в 2023 году банк открыл второй офис в городе Мумбаи.Россия и Индия обсуждают возможность использования на территории двух стран карт платежных систем "Мир" и RuPay.Осуществляется сотрудничество в области образования. Индия ежегодно направляет на учебу в Россию от 4 до 6 тысяч человек – в основном, для обучения по медицинским специальностям.Традиционно важное направление российско-индийских отношений – российско-индийское культурное сотрудничество. На регулярную основу поставлены обмены художественными коллективами и отдельными исполнителями, различными выставками, проведение научных и литературных семинаров и конференций. Осуществляется сотрудничество в музейном и библиотечном деле, в области кинематографии.В 2022 году, в год празднования 75-летия установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Индия, прошел Фестиваль российской культуры в Индии. В рамках фестиваля в Дели, Калькутте и Мумбаи состоялись концертные выступления трех прославленных российских коллективов: Государственного академического заслуженного ансамбля танца Дагестана "Лезгинка", Музыкального ансамбля "Терем-квартет" и Государственного ансамбля казачьей песни "Криница".В ноябре 2022 года в Мумбаи также прошел Russian Film Festival. Показы российских фильмов посетили почти 1300 человек.В мае 2023 года в Нью-Дели состоялась первая Международная выставка International Museum Expo 2023, на которой планшетные экспозиции продемонстрировали Государственный музей истории российской литературы имени В.И. Даля, Государственный Лермонтовский музей-заповедник "Тарханы", Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова.В сентябре 2023 года в России состоялся Фестиваль индийской культуры: впервые концерты индийских артистов охватили восемь российских городов – от Москвы до Владивостока.Осуществляется гуманитарное взаимодействие. В апреле 2021 года Индия одобрила российскую вакцину "Спутник V" в рамках процедуры ускоренной регистрации. Кроме того, Индия является ведущим производственным хабом для вакцины "Спутник V". В феврале 2022 года Индия одобрила экстренное использование "Спутника Лайт". До пандемии коронавируса Индию активно посещали российские туристы. По данным Ростата в 2017 году страну посетило 219 тысяч россиян, в 2018 году – 197 тысяч, в 2019 году – 189 тысяч. В ноябре 2021 года Индия возобновила прием туристов. По итогам 2022 года Индию посетило 50 тысяч российских туристов.В 2023 году Индию с туристическими целями посетили 92 тысячи россиян. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, индия, владимир путин, нарендра моди, сергей лавров