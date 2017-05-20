Индия опровергла слухи об условиях сделки с Россией по АЭС "Куданкулам"

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 мая — РИА Новости, Инсаф Басиров. МИД Индии назвал безосновательными, некорректными и пагубными сообщения СМИ, что Дели увязывает судьбу соглашения с Россией по 5 и 6 блокам АЭС "Куданкулам" с индийской заявкой на вступление в Группу ядерных поставщиков (ГЯП).

В четверг издание Times of India сообщило, не ссылаясь на определенные источники, что Индия не будет готова подписать соглашение по 5 и 6 блокам АЭС, если не будет одобрена ее заявка на вступление в ГЯП, которая является основным международным механизмом экспортного контроля и борьбы с черным рынком ядерных технологий. Дели якобы известил Москву, что без вступления в объединение власти страны будут вынуждены в следующие два-три года самостоятельно развивать программу атомной энергетики, а чтобы донести свою точку зрения, Индия якобы угрожает "убрать в долгий ящик" соглашение по 5 и 6 реакторам АЭС.

В распространенном пресс-службой МИД заявлении официального представителя ведомства Гопала Баглая сообщение Times of India охарактеризовано как "ошибочно увязывающее продолжающиеся переговоры Индии с Россией по "Куданкуламу" с индийской заявкой на членство в ГЯП".

"Сообщение абсолютно безосновательно, некорректно и пагубно. Ведутся переговоры по документам по "Куданкуламу". Процесс находится на стадии внутреннего одобрения", — заявил Баглай.

РФ и Индия завершили согласование генерального рамочного соглашения и кредитного протокола по строительству энергоблоков №5 и №6 АЭС "Куданкулам" в октябре прошлого года. Тогда лидеры РФ и Индии Владимир Путин и Нарендра Моди отметили ряд позитивных сдвигов в сфере атомной энергетики, в том числе "завершение процедур согласования генерального рамочного соглашения и протокола о предоставлении кредита на строительство блоков".

АЭС "Куданкулам" возводится в индийском штате Тамилнаду в рамках российско-индийского соглашения от 20 ноября 1988 года и дополнения к нему от 21 июня 1998 года. Генеральный подрядчик (в части рабочего проектирования, поставки оборудования и технического содействия) — АО "Атомстройэкспорт", генеральный проектировщик — АО "Атомэнергопроект" (входят в группу компаний госкорпорации "Росатом" ASE).

Блок №1 станции начал выработку электроэнергии в 2013 году, летом 2016 года он был окончательно передан заказчику. Блок №2 станции в августе 2016 года был впервые подключен к национальной энергосистеме Индии, а в конце марта нынешнего года он был сдан в гарантийную эксплуатацию. В ближайшее время ожидается начало строительства блоков 3 и 4.