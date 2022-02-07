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В Индии разрешили экстренное использование "Спутника Лайт"

В Индии разрешили экстренное использование "Спутника Лайт" - РИА Новости, 07.02.2022

В Индии разрешили экстренное использование "Спутника Лайт"

Российская однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" стала девятой, получившей в Индии разрешение на экстренное использование, сообщил министр здравоохранения... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T09:30

2022-02-07T09:30

2022-02-07T09:30

распространение коронавируса

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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 фев – РИА Новости. Российская однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" стала девятой, получившей в Индии разрешение на экстренное использование, сообщил министр здравоохранения Мансух Мандавия.Накануне о регистрации этой вакцины в Индии объявил Российский фонд прямых инвестиций."Генеральный контролер лекарственных средств Индии предоставил разрешение на экстренное использование однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" против COVID-19 в Индии. Это 9-я вакцина от COVID-19 в стране. Это еще больше укрепит коллективную борьбу нации с пандемией", - написал министр в Twitter.Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев COVID-19. Согласно последним данным минздрава, всего с марта прошлого года, когда в стране началась пандемия, общее число заразившихся превысило 42,2 миллиона, выздоровели более 40 миллионов, умерли более 502 тысяч.Ранее в Индии было одобрено применение отечественных вакцин Corbevax, Covaxin и ZyCoV-D, вакцины компании AstraZeneca под названием Covishield, российской вакцины "Спутник V", американской вакцины от компании Moderna и однокомпонентной вакцины Johnson & Johnson`s.Как отметил РФПИ, "Спутник Лайт" является первым компонентом (рекомбинантный аденовирус человека 26 серотипа (rАd26) вакцины "Спутник V". Однокомпонентная схема применения "Спутника Лайт" имеет ряд ключевых преимуществ, включая простой процесс вакцинации, а также возможность повышения эффективности и продолжительности действия других вакцин при применении как бустирующей инъекции.Клинические исследования и данные о вакцинации населения во многих странах продемонстрировали высокую безопасность и эффективность "Спутника Лайт" при применении как в качестве самостоятельной вакцины, так и универсального бустера. Одобрение "Спутника Лайт" позволит расширить национальный портфель вакцин Индии, в состав которого в апреле 2021 года был включен "Спутник V", добавили в РФПИ.

индия

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