Поставки 2,5 млн тонн СПГ "Газпрома" в Индию начнутся в 2018 году

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости/Прайм. Поставки сжиженного природного газа (СПГ) "Газпрома" в Индию в объеме 2,5 миллиона тонн начнутся с 2018 года, сообщил РИА Новости заместитель министра энергетики РФ Юрий Сентюрин.

"Мы находимся на стадии начала поставок СПГ (в Индию — ред.). Подписан был документ с индийцами, с 2018 года должны начаться поставки. Это газпромовский портфель, поставщик Gazprom Marketing and Trading Singapore, с другой стороны — индийская компания GAIL. Объем законтрактованный — около 2,5 миллиона тонн в год", — сказал Сентюрин.

По его словам, поставки СПГ в Индию могут идти не только с проекта по производству СПГ на Сахалине, но и с нового завода Ямал СПГ, первую очередь которого "Новатэк" планирует запустить в 2017 году, а также другие партии СПГ. "Газпром" — глобальный игрок, он занимается маркетингом, поставками, там все взаимоувязано, поэтому физически это не будет означать, что это именно тот газ, который добыли и сжижили на Сахалине", — рассказал Сентюрин.

В октябре прошлого года глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что "Газпром" ведет переговоры и рассчитывает вскоре договориться с Индийской государственной нефтегазовой компанией GAIL об изменениях условий контракта на поставку сжиженного природного газа (СПГ), в частности, о корректировке периода наращивания поставок.

Ранее агентство Рейтер сообщило, что индийская государственная нефтегазовая компания GAIL хочет пересмотреть условия контракта с "Газпромом" на поставку сжиженного природного газа (СПГ) и отложить большую часть поставок.

Между "Газпромом" и GAIL подписан договор купли-продажи СПГ. В начале октября 2012 года дочерняя структура российского газового холдинга Gazprom Marketing and Trading Singapore подписала юридически обязательный 20-летний договор купли-продажи СПГ с GAIL. В соответствии с условиями соглашения, GAIL получит 2,5 миллиона тонн СПГ в год (эквивалентно 3,5 миллиарда кубометров в год) в течение 20 лет. Согласно контракту, цена СПГ будет основана на формуле с привязкой к цене на нефть на терминалах в Индии. Ранее сообщалось, что первые партии сжиженного природного газа могут начать поступать в Индию с 2017 года.