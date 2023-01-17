https://ria.ru/20230117/ak-1845375019.html

В Индии начали производить российские автоматы АК-203

В Индии начали производить российские автоматы АК-203 - РИА Новости, 17.01.2023

В Индии начали производить российские автоматы АК-203

Российско-индийское предприятие Indo-Russian Rifles Private Limited начало производство автоматов АК-203 для Вооруженных сил республики, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T10:17

2023-01-17T10:17

2023-01-17T13:24

индия

рособоронэкспорт

технологии

сергей чемезов

ростех

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Российско-индийское предприятие Indo-Russian Rifles Private Limited начало производство автоматов АК-203 для Вооруженных сил республики, сообщили в пресс-службе "Рособоронэкспорта".Он напомнил, что Россию и Индию связывают надежные партнерские отношения. Чемезов назвал строительство совместного оружейного предприятия одним из важных результатов военно-технического сотрудничества двух стран.В пресс-службе российского спецэкспортера отметили, что "Рособоронэкспорт" нацелен на работу на основе выдвигаемых индийской стороной условий ToT (transfer of technology)."В производственных планах совместного предприятия заложена 100-процентная локализация производства автоматов АК-203 в Индии. Кроме того, в будущем совместное предприятие может увеличить объем производства и провести модернизацию для выпуска перспективных моделей на платформе автомата Калашникова", — отметили в ведомстве.Как заявил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, на предприятии Korwa Ordnance Factory в Амети (штат Уттар-Прадеш) выпустили первую партию 7,62-миллиметровых AK-203.По его словам, скоро начнутся поставки автоматов в индийскую армию."При этом мощность завода позволяет полностью оснастить личный состав других силовых структур Индии автоматами AK-203, которые благодаря высокой адаптируемости подходят для различных эксплуатантов. Кроме того, совместное предприятие сможет экспортировать свою продукцию в третьи страны", — добавил Михеев.Совместное предприятие Indo-Russian Rifles Private Limited полностью соответствует концепции Make in India и правилам DAP-2020. На сегодня Индия — первая зарубежная страна, которая начала производить "двухсотую" серию автоматов всемирно известного бренда "Калашников".

https://ria.ru/20220415/s-400-1783681610.html

https://ria.ru/20221026/oborona-1826903322.html

https://ria.ru/20220201/kalashnikov-1770413740.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

индия, рособоронэкспорт, технологии, сергей чемезов, ростех