Россия и Индия обсудят на ВЭФ-2019 вопрос о площадке для новой АЭС

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 авг - РИА Новости. Российская сторона рассчитывает обсудить с Индией "на полях" предстоящего в сентябре Восточного экономического форума (ВЭФ) вопрос об определении второй площадки на индийской территории для строительства АЭС по российскому проекту, заявил во вторник журналистам советник-посланник посольства РФ в Индии Роман Бабушкин.

"Что касается второй площадки, мы действительно регулярно затрагиваем этот вопрос. Это в наших взаимных интересах. Мы ожидаем, что эта тема также будет частью дискуссий на предстоящем саммите во Владивостоке между президентом России Владимиром Путиным и премьер-мистером Индии Нарендрой Моди", - сказал Бабушкин, комментируя подготовку к предстоящему в следующем месяце саммиту Россия-Индия во Владивостоке.

Как отметил дипломат, сотрудничество между РФ и Индией в сфере мирного атома имеет "долгую и успешную историю". Россия, по его словам, остаётся "единственной зарубежной страной в Индии, которая на практике реализует достигнутые договоренности по созданию ядерно-энергетических мощностей".

"В настоящее время мы говорим о шести реакторах, которые будут построены на площадке "Куданкулам". Два реактора уже функционируют, над двумя другими ведутся работы по реализации соответствующих договоренностей. Ещё по двум - пятому и шестому - договоренности находятся в процессе достижения", - напомнил Бабушкин.

Россия является одним из ключевых партнеров Индии в области мирного использования ядерной энергии. В соответствии с межправительственным соглашением от 1988 года и дополнением к нему от 1998 года Россия сооружает в Индии в штате Тамилнад АЭС "Куданкулам". Блок №1 станции начал выработку электроэнергии в 2013 году, летом 2016 года он был окончательно передан заказчику. Блок №2 станции в августе 2016 года был впервые подключен к национальной энергосистеме Индии, а в конце марта 2017 года он был сдан в гарантийную эксплуатацию. 15 октября 2016 года президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в режиме видеоконференции приняли участие в закладке второй очереди АЭС "Куданкулам". В июне и октябре 2017 года состоялось фактическое начало строительства (заливка "первого бетона") соответственно третьего и четвертого блоков этой атомной станции.