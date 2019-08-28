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РИА Новости
Ядерные технологии

Россия и Индия обсудят на ВЭФ-2019 вопрос о площадке для новой АЭС

15:37 28.08.2019 (обновлено: 15:40 28.08.2019)
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© Фото : Petr Pavlicek/IAEAСтроительство АЭС Куданкулам, 2009 год
Строительство АЭС Куданкулам, 2009 год
© Фото : Petr Pavlicek/IAEA
Строительство АЭС Куданкулам, 2009 год. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 28 авг - РИА Новости. Российская сторона рассчитывает обсудить с Индией "на полях" предстоящего в сентябре Восточного экономического форума (ВЭФ) вопрос об определении второй площадки на индийской территории для строительства АЭС по российскому проекту, заявил во вторник журналистам советник-посланник посольства РФ в Индии Роман Бабушкин.
"Что касается второй площадки, мы действительно регулярно затрагиваем этот вопрос. Это в наших взаимных интересах. Мы ожидаем, что эта тема также будет частью дискуссий на предстоящем саммите во Владивостоке между президентом России Владимиром Путиным и премьер-мистером Индии Нарендрой Моди", - сказал Бабушкин, комментируя подготовку к предстоящему в следующем месяце саммиту Россия-Индия во Владивостоке.
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Как отметил дипломат, сотрудничество между РФ и Индией в сфере мирного атома имеет "долгую и успешную историю". Россия, по его словам, остаётся "единственной зарубежной страной в Индии, которая на практике реализует достигнутые договоренности по созданию ядерно-энергетических мощностей".
"В настоящее время мы говорим о шести реакторах, которые будут построены на площадке "Куданкулам". Два реактора уже функционируют, над двумя другими ведутся работы по реализации соответствующих договоренностей. Ещё по двум - пятому и шестому - договоренности находятся в процессе достижения", - напомнил Бабушкин.
Россия является одним из ключевых партнеров Индии в области мирного использования ядерной энергии. В соответствии с межправительственным соглашением от 1988 года и дополнением к нему от 1998 года Россия сооружает в Индии в штате Тамилнад АЭС "Куданкулам". Блок №1 станции начал выработку электроэнергии в 2013 году, летом 2016 года он был окончательно передан заказчику. Блок №2 станции в августе 2016 года был впервые подключен к национальной энергосистеме Индии, а в конце марта 2017 года он был сдан в гарантийную эксплуатацию. 15 октября 2016 года президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в режиме видеоконференции приняли участие в закладке второй очереди АЭС "Куданкулам". В июне и октябре 2017 года состоялось фактическое начало строительства (заливка "первого бетона") соответственно третьего и четвертого блоков этой атомной станции.
В октябре 2018 года в Нью-Дели госкорпорация "Росатом" и Комиссия по атомной энергии Индии подписали документ о сотрудничестве по новым проектам в сфере атомной энергетики. Согласно документу, стороны намерены развивать проект сооружения на новой площадке в Индии шести энергоблоков АЭС российского дизайна с реакторными установками ВВЭР современного поколения "3+". Площадка для новых блоков АЭС не называлась, но ранее сообщалось, что она может быть расположена в индийском штате Андхра-Прадеш.
АЭС Куданкулам в Индии
23 ноября 2018, 14:37РИА Новости
Индия подбирает площадку для новой совместной с Россией АЭС
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