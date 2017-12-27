Итоги года: "Роснефть" шагает по планете

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Основным спикером в российской нефтяной отрасли в 2017 году стала "Роснефть". При громких и важных событиях в работе компании внутри страны, будь то суд с АФК "Системой" и мировое соглашение по нему на 100 миллиардов рублей, победа в аукционе на последнее крупное нефтяное месторождения на суше РФ — Эргинское — или получение исключительного налогового вычета для Самотлора, все же основная характеристика ее бизнеса в уходящем году — глобализация.
Вроде бы отгремевшая в 2016 году история с приватизацией "Роснефти" получила не менее интересное продолжение и в 2017 году. Швейцарский сырьевой трейдер Glencore и суверенный фонд Катара QIA, купившие 19,5% акций "Роснефти" за 10,2 миллиарда евро, в сентябре сообщили о продаже 14,16% акций российской нефтекомпании. Покупателем стала китайская CEFC ("Хуасинь"). Сумма сделки — 3,906 миллиарда евро плюс эквивалент в евро 4,576 миллиарда долларов.
Glencore и QIA сохранят доли в "Роснефти" пропорционально первоначальным инвестициям в акционерный капитал компании — примерно 0,5% и 4,8% соответственно. Всю сумму консорциум направит на погашение кредита под первоначальную покупку акций, который был предоставлен главным образом банком Intesa Sanpaolo, а также рядом российских банков в декабре 2016 года.
"Роснефть" заявляла, что рассчитывает на одобрение этой сделки российским и китайским регуляторами до конца 2017 года, однако пока оно не получено.
Российская и китайская компании еще до новостей о покупке акций подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в разведке и добыче, нефтепереработке и нефтехимии, торговле нефтью и нефтепродуктами, розничных продажах и финансовых услугах. В сентябре они заключили контракт на поставку до 60,8 миллиона тонн нефти в течение пяти лет.
Возможности и риски Иракского Курдистана
В сентябре прошли переговоры о возможности участия "Роснефти" в проекте по финансированию строительства газопровода в Курдистане. В октябре "Роснефть" сообщила о подписании с правительством региона документов, необходимых для вступления в силу соглашений о разделе продукции по пяти блокам. Кроме того, стороны объявили о начале реализации проекта по эксплуатации нефтепровода, доля российской компании в котором может оставить 60%.
Еще до октябрьских соглашений обострился конфликт Багдада и курдской автономии. Курды 25 сентября провели референдум о независимости, объявленный центральными властями Ирака нелегитимным. Расширение сотрудничества региона с зарубежными нефтяными компаниями вызвало резкую критику со стороны Багдада.
В действиях "Роснефти", как подконтрольной государству компании, пытались увидеть политику, но глава компании Игорь Сечин быстро опроверг такие теории: "Мы работаем и в Венесуэле, и в Курдистане начинаем работать, обсуждаем вопросы работы с Ираном. При этом я не являюсь политиком, мое дело — добывать нефть и делать это эффективно. И мы строго соблюдаем законодательство на любой территории, где мы находимся".
Официальный Багдад заявлял, что считает незаконными все сделки, заключенные в обход центрального правительства. Министерство нефти Ирака попросило "Роснефть" разъяснить позицию по контрактам с курдской автономией. Продолжение истории еще увидим в следующем году.
При этом эксперты отмечали, что политическая нестабильность в Иракском Курдистане дает шанс иностранным компаниям войти на рынок автономии без конкуренции. Причем у гигантов отрасли есть возможность противостоять имеющимся рискам.
Венесуэльские горки
Российская нефтекомпания предоставила PDVSA около 6 миллиардов долларов в счет будущих поставок нефти и нефтепродуктов. В залог исполнения поставок "Роснефть" получила 49,9% в американской "дочке" PDVSA — Citgo, которые никак не использует и не планирует использовать, при этом готова рассмотреть замену акциям Citgo в виде других активов из-за давления США на PDVSA, говорил Сечин.
Однако на фоне введения санкций США против Венесуэлы и ее тяжелого экономического положения позиция "Роснефти" стала вызывать вопросы: хотя все займы российской компании обеспечены поставками нефти, практически на каждой ее телефонной конференции для инвесторов и аналитиков в уходящем году звучал вопрос о защищенности вложенных в Венесуэлу инвестиций. "Роснефть" неизменно подтверждала, что не видит рисков невыплаты долга со стороны PDVSA.
Кризис в Венесуэле не сбавляет обороты: в конце ноября по подозрению в причастности к коррупции были задержаны Эулохио дель Пино и Нельсон Мартинес, возглавлявшие министерство нефтяной и горнорудной промышленности и компанию PDVSA. Также было задержано руководство Citgo, в том числе президент компании. Причиной стал подписанный контракт с двумя финансовыми организациями по рефинансированию долга 2014-2015 годов на условиях, невыгодных PDVSA. В частности, в качестве гарантий было предложено имущество Citgo, а значит собственность государства.
Уже после этого сообщения, 17 декабря, "Роснефть" рассказала, что Сечин совершил рабочую поездку в Венесуэлу, где был принят президентом страны Николасом Мадуро. Во время этого визита "дочка" "Роснефти" получила лицензию на разработку двух шельфовых газовых месторождений Патао и Мехильонес.
Газ в Египте и переработка нефти в Индии
Уже в сентябре Сечин сообщал о дальнейших планах: "Роснефть" рассматривает расширение НПЗ в Вадинаре, возможно, за счет нефтехимического производства.
Газ месторождения Zohr полностью изменит энергетический рынок Египта, говорил после запуска проекта глава Eni Клаудио Дескальци (Claudio Descalzi). Страна сможет полностью обеспечивать себя газом и со временем превратится из импортера газа в нетто‒экспортера, отмечал он.