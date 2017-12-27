Итоги года: "Роснефть" шагает по планете

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Основным спикером в российской нефтяной отрасли в 2017 году стала "Роснефть". При громких и важных событиях в работе компании внутри страны, будь то суд с АФК "Системой" и мировое соглашение по нему на 100 миллиардов рублей, победа в аукционе на последнее крупное нефтяное месторождения на суше РФ — Эргинское — или получение исключительного налогового вычета для Самотлора, все же основная характеристика ее бизнеса в уходящем году — глобализация.

Это касается как направлений развития компании, так и структуры ее акционеров.

Вроде бы отгремевшая в 2016 году история с приватизацией "Роснефти" получила не менее интересное продолжение и в 2017 году. Швейцарский сырьевой трейдер Glencore и суверенный фонд Катара QIA, купившие 19,5% акций "Роснефти" за 10,2 миллиарда евро, в сентябре сообщили о продаже 14,16% акций российской нефтекомпании. Покупателем стала китайская CEFC ("Хуасинь"). Сумма сделки — 3,906 миллиарда евро плюс эквивалент в евро 4,576 миллиарда долларов.

Glencore и QIA сохранят доли в "Роснефти" пропорционально первоначальным инвестициям в акционерный капитал компании — примерно 0,5% и 4,8% соответственно. Всю сумму консорциум направит на погашение кредита под первоначальную покупку акций, который был предоставлен главным образом банком Intesa Sanpaolo, а также рядом российских банков в декабре 2016 года.

О своей готовности предоставить CEFC кредит на 5 миллиардов евро на покупку акций "Роснефти" заявил ВТБ. Глава банка Андрей Костин в октябре говорил, что ведутся сложные переговоры, и вопрос должен быть решен в ближайшие месяцы. Помимо ВТБ, на втором этапе к финансированию подключится Банк развития Китая.

"Роснефть" заявляла, что рассчитывает на одобрение этой сделки российским и китайским регуляторами до конца 2017 года, однако пока оно не получено.

Российская и китайская компании еще до новостей о покупке акций подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в разведке и добыче, нефтепереработке и нефтехимии, торговле нефтью и нефтепродуктами, розничных продажах и финансовых услугах. В сентябре они заключили контракт на поставку до 60,8 миллиона тонн нефти в течение пяти лет.

Возможности и риски Иракского Курдистана

В феврале 2017 года "Роснефть" подписала с региональным правительством Иракского Курдистана контракт о закупке нефти с 2017 по 2019 год для поставок на свои зарубежные НПЗ. С этого началась одна из самых амбициозных историй уходящего года в отрасли.

В сентябре прошли переговоры о возможности участия "Роснефти" в проекте по финансированию строительства газопровода в Курдистане. В октябре "Роснефть" сообщила о подписании с правительством региона документов, необходимых для вступления в силу соглашений о разделе продукции по пяти блокам. Кроме того, стороны объявили о начале реализации проекта по эксплуатации нефтепровода, доля российской компании в котором может оставить 60%.

Еще до октябрьских соглашений обострился конфликт Багдада и курдской автономии. Курды 25 сентября провели референдум о независимости, объявленный центральными властями Ирака нелегитимным. Расширение сотрудничества региона с зарубежными нефтяными компаниями вызвало резкую критику со стороны Багдада.

В действиях "Роснефти", как подконтрольной государству компании, пытались увидеть политику, но глава компании Игорь Сечин быстро опроверг такие теории: "Мы работаем и в Венесуэле, и в Курдистане начинаем работать, обсуждаем вопросы работы с Ираном. При этом я не являюсь политиком, мое дело — добывать нефть и делать это эффективно. И мы строго соблюдаем законодательство на любой территории, где мы находимся".

Общая сумма подписанных контрактов между "Роснефтью" и Иракским Курдистаном, по заявлениям главы комитета по финансовым и экономическим вопросам в парламенте этой автономии Эззет Сабера, превысила 3 миллиарда долларов. "Роснефть" в финансовой отчетности подтвердила предоставление 1,3 миллиарда долларов аванса в течение 2017 года в рамках контракта на поставку нефти.

Официальный Багдад заявлял, что считает незаконными все сделки, заключенные в обход центрального правительства. Министерство нефти Ирака попросило "Роснефть" разъяснить позицию по контрактам с курдской автономией. Продолжение истории еще увидим в следующем году.

При этом эксперты отмечали, что политическая нестабильность в Иракском Курдистане дает шанс иностранным компаниям войти на рынок автономии без конкуренции. Причем у гигантов отрасли есть возможность противостоять имеющимся рискам.

Венесуэльские горки



В Латинской Америке "Роснефть" работает на Кубе, в Бразилии и Венесуэле, однако вопросы у аналитиков и акционеров возникают лишь в отношении последней страны, где продолжается политический и экономический кризис. "Роснефть" — один из основных кредиторов государственной венесуэльской PDVSA, совместно с которой участвует в пяти проектах по добыче нефти.

Российская нефтекомпания предоставила PDVSA около 6 миллиардов долларов в счет будущих поставок нефти и нефтепродуктов. В залог исполнения поставок "Роснефть" получила 49,9% в американской "дочке" PDVSA — Citgo, которые никак не использует и не планирует использовать, при этом готова рассмотреть замену акциям Citgo в виде других активов из-за давления США на PDVSA, говорил Сечин.

Однако на фоне введения санкций США против Венесуэлы и ее тяжелого экономического положения позиция "Роснефти" стала вызывать вопросы: хотя все займы российской компании обеспечены поставками нефти, практически на каждой ее телефонной конференции для инвесторов и аналитиков в уходящем году звучал вопрос о защищенности вложенных в Венесуэлу инвестиций. "Роснефть" неизменно подтверждала, что не видит рисков невыплаты долга со стороны PDVSA.

Кризис в Венесуэле не сбавляет обороты: в конце ноября по подозрению в причастности к коррупции были задержаны Эулохио дель Пино и Нельсон Мартинес, возглавлявшие министерство нефтяной и горнорудной промышленности и компанию PDVSA. Также было задержано руководство Citgo, в том числе президент компании. Причиной стал подписанный контракт с двумя финансовыми организациями по рефинансированию долга 2014-2015 годов на условиях, невыгодных PDVSA. В частности, в качестве гарантий было предложено имущество Citgo, а значит собственность государства.

Между тем, уже в декабре официальное издание правительства страны Gaceta Oficial сообщило, что министерство нефти Венесуэлы решило начать месячную проверку национальных и международных контрактов, подписанных и готовящихся к подписанию PDVSA, ее дочерними и совместными предприятиями. Министерство оценит, соответствуют ли они установленным юридическим, финансовым, бюджетным и техническим требованиям.

Уже после этого сообщения, 17 декабря, "Роснефть" рассказала, что Сечин совершил рабочую поездку в Венесуэлу, где был принят президентом страны Николасом Мадуро. Во время этого визита "дочка" "Роснефти" получила лицензию на разработку двух шельфовых газовых месторождений Патао и Мехильонес.

Газ в Египте и переработка нефти в Индии

В августе "Роснефть" закрыла стратегическую сделку по приобретению 49,13% акций индийской Essar Oil Limited. Стоимость покупки составила 3,9 миллиарда долларов. Российская компания получила долю в современном нефтеперерабатывающем заводе Азиатско-Тихоокеанского региона в Вадинаре (Индия) с комплексной инфраструктурой. В состав бизнеса Essar Oil Limited также входит крупная сеть автозаправочных станций в Индии, работающих под брендом Essar.

Уже в сентябре Сечин сообщал о дальнейших планах: "Роснефть" рассматривает расширение НПЗ в Вадинаре, возможно, за счет нефтехимического производства.

В октябре "Роснефть" закрыла сделку по покупке 30%-ной доли в концессионном соглашении на разработку крупнейшего в Средиземном море газового месторождения Zohr на шельфе Египта у итальянской Eni, с опционом на увеличение доли до 35%. Цена приобретения составила 1,1 миллиарда долларов. Месторождение Zohr было открыто Eni (ее доля сейчас — 60%) в 2015 году, его ресурсный потенциал ‒ 850 миллиардов кубометров газа. Добыча на нем стартовала в конце декабря этого года.

Газ месторождения Zohr полностью изменит энергетический рынок Египта, говорил после запуска проекта глава Eni Клаудио Дескальци (Claudio Descalzi). Страна сможет полностью обеспечивать себя газом и со временем превратится из импортера газа в нетто‒экспортера, отмечал он.