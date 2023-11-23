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В Бенгальском заливе завершились российско-индийские учения - РИА Новости, 23.11.2023
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11:16 23.11.2023
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В Бенгальском заливе завершились российско-индийские учения
В Бенгальском заливе завершились российско-индийские учения - РИА Новости, 23.11.2023
В Бенгальском заливе завершились российско-индийские учения
Учения ВСФ России и ВМС Индии в Бенгальском заливе завершились артиллерийскими стрельбами по морским и воздушным целям, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 23.11.2023
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Учения ВСФ России и ВМС Индии в Бенгальском заливе завершились артиллерийскими стрельбами по морским и воздушным целям, сообщило Минобороны РФ. "В Бенгальском заливе завершилось двухдневное российско-индийское военно-морское учение. Российскую Федерацию на нём представляли большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" и средний морской танкер "Печенга" Тихоокеанского флота. От ВМС Индии были задействованы эсминец "Ранвиджай" и корвет "Килтан", - говорится в сообщении. В ходе учений моряки совместно маневрировали, провели тренировки по связи. Экипажи совершенствовали навыки пополнения запасов на ходу, а летчики вертолета ВМС Индии осуществили посадку на палубу корабля ВМФ России. Российские пилоты, в свою очередь, отработали заходы на посадку на индийский эсминец. Завершились учения ночной артиллерийской стрельбой по воздушным мишеням и морской цели. По окончании совместных маневров экипажи кораблей России и Индии провели церемонию прощания: двигаясь параллельным курсом, моряки поблагодарили друг друга за совместную работу.
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Российско-индийские военно-морские учения в Бенгальском заливе
Российско-индийские военно-морские учения в Бенгальском заливе
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россия, индия, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, вмф рф
Россия, Индия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире, ВМФ РФ
В Бенгальском заливе завершились российско-индийские учения

Минобороны: в Бенгальском заливе завершились российско-индийские учения

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Учения ВСФ России и ВМС Индии в Бенгальском заливе завершились артиллерийскими стрельбами по морским и воздушным целям, сообщило Минобороны РФ.
"В Бенгальском заливе завершилось двухдневное российско-индийское военно-морское учение. Российскую Федерацию на нём представляли большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" и средний морской танкер "Печенга" Тихоокеанского флота. От ВМС Индии были задействованы эсминец "Ранвиджай" и корвет "Килтан", - говорится в сообщении.
В ходе учений моряки совместно маневрировали, провели тренировки по связи. Экипажи совершенствовали навыки пополнения запасов на ходу, а летчики вертолета ВМС Индии осуществили посадку на палубу корабля ВМФ России. Российские пилоты, в свою очередь, отработали заходы на посадку на индийский эсминец.
Завершились учения ночной артиллерийской стрельбой по воздушным мишеням и морской цели.
По окончании совместных маневров экипажи кораблей России и Индии провели церемонию прощания: двигаясь параллельным курсом, моряки поблагодарили друг друга за совместную работу.
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