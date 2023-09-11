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Сбербанк планирует открыть второй филиал в Индии - РИА Новости, 11.09.2023
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04:10 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/filial-1895442260.html
Сбербанк планирует открыть второй филиал в Индии
Сбербанк планирует открыть второй филиал в Индии - РИА Новости, 11.09.2023
Сбербанк планирует открыть второй филиал в Индии
Сбербанк планирует открыть филиал в индийском городе Мумбаи в начале октября, также ведет работу над запуском IT-подразделения в Бангалоре, сообщил зампред... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T04:10
2023-09-11T04:10
экономика
индия
сбербанк россии
дальневосточный федеральный университет
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Сбербанк планирует открыть филиал в индийском городе Мумбаи в начале октября, также ведет работу над запуском IT-подразделения в Бангалоре, сообщил зампред правления кредитной организации Анатолий Попов. Сбербанк присутствует в Индии с 2010 года - там у него работает филиал в Нью-Дели. Представители Сбербанка ранее сообщали, что банк получил разрешение на создание второго филиала в городе Мумбаи, хочет открыть его в 2023 году. Позже банк получил разрешение создать в Бангалоре IT-подразделение для нужд местного филиала. "В настоящее время уже подобрано помещение, сделан ремонт, идет найм персонала. Полноценное открытие офиса планируется в начале октября. В офисе будет представлен полный комплекс услуг для корпоративных клиентов", - сказал Попов журналистам в кулуарах ВЭФ. Сбербанк сейчас также ведет переговоры об аренде рабочих помещений и поиск сотрудников на местном рынке для открытия IT-подразделения. "На первом этапе IT-хаб будет закрывать потребности "Сбера" в разработке для индийского филиала. На данный момент открытие аналогичных офисов в других странах не рассматривается", - заключил Попов. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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экономика, индия, сбербанк россии, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023
Экономика, Индия, Сбербанк России, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023
Сбербанк планирует открыть второй филиал в Индии

Сбербанк планирует открыть второй филиал в Индии в начале октября

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСтенд Сбера на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Стенд Сбера на Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Стенд Сбера на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Сбербанк планирует открыть филиал в индийском городе Мумбаи в начале октября, также ведет работу над запуском IT-подразделения в Бангалоре, сообщил зампред правления кредитной организации Анатолий Попов.
Сбербанк присутствует в Индии с 2010 года - там у него работает филиал в Нью-Дели. Представители Сбербанка ранее сообщали, что банк получил разрешение на создание второго филиала в городе Мумбаи, хочет открыть его в 2023 году. Позже банк получил разрешение создать в Бангалоре IT-подразделение для нужд местного филиала.
"В настоящее время уже подобрано помещение, сделан ремонт, идет найм персонала. Полноценное открытие офиса планируется в начале октября. В офисе будет представлен полный комплекс услуг для корпоративных клиентов", - сказал Попов журналистам в кулуарах ВЭФ.
Сбербанк сейчас также ведет переговоры об аренде рабочих помещений и поиск сотрудников на местном рынке для открытия IT-подразделения.
"На первом этапе IT-хаб будет закрывать потребности "Сбера" в разработке для индийского филиала. На данный момент открытие аналогичных офисов в других странах не рассматривается", - заключил Попов.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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