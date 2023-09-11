https://ria.ru/20230911/filial-1895442260.html

Сбербанк планирует открыть второй филиал в Индии

Сбербанк планирует открыть второй филиал в Индии - РИА Новости, 11.09.2023

Сбербанк планирует открыть второй филиал в Индии

Сбербанк планирует открыть филиал в индийском городе Мумбаи в начале октября, также ведет работу над запуском IT-подразделения в Бангалоре, сообщил зампред... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T04:10

2023-09-11T04:10

2023-09-11T04:10

экономика

индия

сбербанк россии

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895310565_0:0:3193:1796_1920x0_80_0_0_4d5e64b9114db7fd7045cf1cc5bfb8be.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Сбербанк планирует открыть филиал в индийском городе Мумбаи в начале октября, также ведет работу над запуском IT-подразделения в Бангалоре, сообщил зампред правления кредитной организации Анатолий Попов. Сбербанк присутствует в Индии с 2010 года - там у него работает филиал в Нью-Дели. Представители Сбербанка ранее сообщали, что банк получил разрешение на создание второго филиала в городе Мумбаи, хочет открыть его в 2023 году. Позже банк получил разрешение создать в Бангалоре IT-подразделение для нужд местного филиала. "В настоящее время уже подобрано помещение, сделан ремонт, идет найм персонала. Полноценное открытие офиса планируется в начале октября. В офисе будет представлен полный комплекс услуг для корпоративных клиентов", - сказал Попов журналистам в кулуарах ВЭФ. Сбербанк сейчас также ведет переговоры об аренде рабочих помещений и поиск сотрудников на местном рынке для открытия IT-подразделения. "На первом этапе IT-хаб будет закрывать потребности "Сбера" в разработке для индийского филиала. На данный момент открытие аналогичных офисов в других странах не рассматривается", - заключил Попов. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230828/tovarooborot-1892594051.html

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, индия, сбербанк россии, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023