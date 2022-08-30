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В "Роснефти" объяснили финансовые разногласия по "Сахалину-1" - РИА Новости, 30.08.2022
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В "Роснефти" объяснили финансовые разногласия по "Сахалину-1"
В "Роснефти" объяснили финансовые разногласия по "Сахалину-1" - РИА Новости, 30.08.2022
В "Роснефти" объяснили финансовые разногласия по "Сахалину-1"
Финансовые разногласия по "Сахалину-1", уведомление о которых оператор проекта американская ExxonMobil направила правительству России, это следствие... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T17:44
2022-08-30T17:44
экономика
россия
exxon mobil
роснефть
сахалин-1
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Финансовые разногласия по "Сахалину-1", уведомление о которых оператор проекта американская ExxonMobil направила правительству России, это следствие одностороннего решения этой компании остановить добычу, генерирующего убытки участникам соглашения, объяснил представитель "Роснефти"."Финансовые разногласия участников проекта "Сахалин-1" являются следствием одностороннего решения его оператора об остановке промысла, который в настоящее время генерирует только убытки участникам СРП (соглашения о разделе продукции - ред.). Возвращение к нормальной производственной деятельности проекта "Сахалин-1" могло бы создать необходимые условия для решения всех спорных вопросов", - сказал он журналистам.Ранее во вторник газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на пресс-секретаря ExxonMobil Кейси Нортон, что американская компания недавно направила российскому правительству уведомление о разногласиях из-за невозможности выйти из проекта "Сахалин-1" в связи с действием нового указа президента РФ. Согласно сообщению, если в течение установленного срока стороны не урегулируют конфликт, американская компания может обратиться в суд. В то же время источники газеты заявили, что ExxonMobil уже "предпринимает шаги для подачи иска", так как считает, что вопрос вряд ли будет решен за это время.Представитель "Роснефти" отметил, что компания не комментирует вопросы, находящиеся в компетенции правительства России, и надеется на урегулирование возникших в правовом русле проблем в интересах всех участников проекта.Опубликованный 5 августа указ президента РФ Владимира Путина запретил до конца 2022 года сделки с долями, принадлежащими лицам из недружественных стран, в стратегических компаниях РФ и их "дочках", в проекте "Сахалин-1" и Харьягинском месторождении, в важных компаниях-недропользователях, в обслуживающих российский ТЭК компаниях, а также в российских банках по установленному президентом списку.Дочерняя компания ExxonMobil остается оператором проекта "Сахалин-1" и владеет его долей в 30%. В марте она заявила о намерении выйти из проекта, а в апреле объявила о введении режима форс-мажора. Как сообщала "Роснефть", владеющая долей в "Сахалине-1" в объеме 20%, в связи с действиями американской компании добыча на нем практически остановлена. 3 августа ExxonMobil сообщила, что работает над передачей своей операционной деятельности по проекту другому, неназванному юрлицу. Также акционерами "Сахалина-1" являются японская Sodeco (30%) и индийская ONGC (20%).
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экономика, россия, exxon mobil, роснефть, сахалин-1
Экономика, Россия, Exxon Mobil, Роснефть, Сахалин-1
17:44 30.08.2022
 
В "Роснефти" объяснили финансовые разногласия по "Сахалину-1"

"Роснефть": финансовые разногласия по "Сахалину-1" связаны с остановкой ExxonMobil добычи

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкТанкер-газовоз для перевозки сахалинского сжиженного природного газа
Танкер-газовоз для перевозки сахалинского сжиженного природного газа - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Танкер-газовоз для перевозки сахалинского сжиженного природного газа. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Финансовые разногласия по "Сахалину-1", уведомление о которых оператор проекта американская ExxonMobil направила правительству России, это следствие одностороннего решения этой компании остановить добычу, генерирующего убытки участникам соглашения, объяснил представитель "Роснефти".
"Финансовые разногласия участников проекта "Сахалин-1" являются следствием одностороннего решения его оператора об остановке промысла, который в настоящее время генерирует только убытки участникам СРП (соглашения о разделе продукции - ред.). Возвращение к нормальной производственной деятельности проекта "Сахалин-1" могло бы создать необходимые условия для решения всех спорных вопросов", - сказал он журналистам.
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Ранее во вторник газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на пресс-секретаря ExxonMobil Кейси Нортон, что американская компания недавно направила российскому правительству уведомление о разногласиях из-за невозможности выйти из проекта "Сахалин-1" в связи с действием нового указа президента РФ. Согласно сообщению, если в течение установленного срока стороны не урегулируют конфликт, американская компания может обратиться в суд. В то же время источники газеты заявили, что ExxonMobil уже "предпринимает шаги для подачи иска", так как считает, что вопрос вряд ли будет решен за это время.
Представитель "Роснефти" отметил, что компания не комментирует вопросы, находящиеся в компетенции правительства России, и надеется на урегулирование возникших в правовом русле проблем в интересах всех участников проекта.
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Опубликованный 5 августа указ президента РФ Владимира Путина запретил до конца 2022 года сделки с долями, принадлежащими лицам из недружественных стран, в стратегических компаниях РФ и их "дочках", в проекте "Сахалин-1" и Харьягинском месторождении, в важных компаниях-недропользователях, в обслуживающих российский ТЭК компаниях, а также в российских банках по установленному президентом списку.
Дочерняя компания ExxonMobil остается оператором проекта "Сахалин-1" и владеет его долей в 30%. В марте она заявила о намерении выйти из проекта, а в апреле объявила о введении режима форс-мажора. Как сообщала "Роснефть", владеющая долей в "Сахалине-1" в объеме 20%, в связи с действиями американской компании добыча на нем практически остановлена. 3 августа ExxonMobil сообщила, что работает над передачей своей операционной деятельности по проекту другому, неназванному юрлицу. Также акционерами "Сахалина-1" являются японская Sodeco (30%) и индийская ONGC (20%).
 
ЭкономикаРоссияExxon MobilРоснефтьСахалин-1
 
 
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