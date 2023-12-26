https://ria.ru/20231226/peregovory-1918299965.html

Индия и ЕАЭС в январе начнут переговоры по соглашению о свободной торговле

Индия и ЕАЭС в январе начнут переговоры по соглашению о свободной торговле - РИА Новости, 26.12.2023

Индия и ЕАЭС в январе начнут переговоры по соглашению о свободной торговле

Индия и Евразийский экономический союз начнут переговоры по соглашению о свободной торговле в январе следующего года, сообщил глава МИД Индии Субраманьян... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T19:02

2023-12-26T19:02

2023-12-26T19:02

индия

россия

денис мантуров

сергей лавров

евразийский экономический союз

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НЬЮ-ДЕЛИ, 26 дек – РИА Новости. Индия и Евразийский экономический союз начнут переговоры по соглашению о свободной торговле в январе следующего года, сообщил глава МИД Индии Субраманьян Джайшанкар. "По соглашению о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом. По целому ряду причин участники переговоров не встречались. Но сегодня, когда я встречался с заместителем премьер-министра (РФ Денисом) Мантуровым, мы договорились, что в начале следующего года наши переговорные группы встретятся. Итак, я ожидаю, что к концу января начнутся личные переговоры", - сказал он в ходе разговора с представителями индийской общины в Москве. Глава МИД Индии прибыл в России на этой неделе с визитом, в рамках которого он, в частности, проведет переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровым и министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым. Индия и ЕАЭС подготовили проект торгового соглашения в марте 2020 года, но его рассмотрение отложили из-за пандемии COVID-19. В январе 2022 года обе стороны представили окончательные формулировки условий планируемого торгового соглашения, но дальнейшие переговоры и работа по торговому соглашению были затруднены из-за начавшегося конфликта между Россией и Украиной. В пятерку стран Евразийского экономического союза входят Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия. Россия является не только крупнейшей страной в этой группе, но и ее доля в торговле с Индией в 2023 финансовом году составила 98%. Если торговое соглашение будет заключено, оно укрепит двусторонние отношения между Индией и Россией.

https://ria.ru/20231226/obem-1918284970.html

https://ria.ru/20231226/otnosheniya-1918279283.html

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индия, россия, денис мантуров, сергей лавров, евразийский экономический союз