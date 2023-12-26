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Индия и ЕАЭС в январе начнут переговоры по соглашению о свободной торговле - РИА Новости, 26.12.2023
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19:02 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/peregovory-1918299965.html
Индия и ЕАЭС в январе начнут переговоры по соглашению о свободной торговле
Индия и ЕАЭС в январе начнут переговоры по соглашению о свободной торговле - РИА Новости, 26.12.2023
Индия и ЕАЭС в январе начнут переговоры по соглашению о свободной торговле
Индия и Евразийский экономический союз начнут переговоры по соглашению о свободной торговле в январе следующего года, сообщил глава МИД Индии Субраманьян... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T19:02
2023-12-26T19:02
индия
россия
денис мантуров
сергей лавров
евразийский экономический союз
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НЬЮ-ДЕЛИ, 26 дек – РИА Новости. Индия и Евразийский экономический союз начнут переговоры по соглашению о свободной торговле в январе следующего года, сообщил глава МИД Индии Субраманьян Джайшанкар. "По соглашению о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом. По целому ряду причин участники переговоров не встречались. Но сегодня, когда я встречался с заместителем премьер-министра (РФ Денисом) Мантуровым, мы договорились, что в начале следующего года наши переговорные группы встретятся. Итак, я ожидаю, что к концу января начнутся личные переговоры", - сказал он в ходе разговора с представителями индийской общины в Москве. Глава МИД Индии прибыл в России на этой неделе с визитом, в рамках которого он, в частности, проведет переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровым и министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым. Индия и ЕАЭС подготовили проект торгового соглашения в марте 2020 года, но его рассмотрение отложили из-за пандемии COVID-19. В январе 2022 года обе стороны представили окончательные формулировки условий планируемого торгового соглашения, но дальнейшие переговоры и работа по торговому соглашению были затруднены из-за начавшегося конфликта между Россией и Украиной. В пятерку стран Евразийского экономического союза входят Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия. Россия является не только крупнейшей страной в этой группе, но и ее доля в торговле с Индией в 2023 финансовом году составила 98%. Если торговое соглашение будет заключено, оно укрепит двусторонние отношения между Индией и Россией.
https://ria.ru/20231226/obem-1918284970.html
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индия, россия, денис мантуров, сергей лавров, евразийский экономический союз
Индия, Россия, Денис Мантуров, Сергей Лавров, Евразийский экономический союз
Индия и ЕАЭС в январе начнут переговоры по соглашению о свободной торговле

МИД Индии: ЕАЭС намерен начать переговоры по соглашению о свободной торговле

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкИндия
Индия - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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НЬЮ-ДЕЛИ, 26 дек – РИА Новости. Индия и Евразийский экономический союз начнут переговоры по соглашению о свободной торговле в январе следующего года, сообщил глава МИД Индии Субраманьян Джайшанкар.
"По соглашению о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом. По целому ряду причин участники переговоров не встречались. Но сегодня, когда я встречался с заместителем премьер-министра (РФ Денисом) Мантуровым, мы договорились, что в начале следующего года наши переговорные группы встретятся. Итак, я ожидаю, что к концу января начнутся личные переговоры", - сказал он в ходе разговора с представителями индийской общины в Москве.
Государственные флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
МИД Индии оценил объем товарооборота с Россией
Вчера, 18:40
Глава МИД Индии прибыл в России на этой неделе с визитом, в рамках которого он, в частности, проведет переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровым и министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым.
Индия и ЕАЭС подготовили проект торгового соглашения в марте 2020 года, но его рассмотрение отложили из-за пандемии COVID-19. В январе 2022 года обе стороны представили окончательные формулировки условий планируемого торгового соглашения, но дальнейшие переговоры и работа по торговому соглашению были затруднены из-за начавшегося конфликта между Россией и Украиной.
В пятерку стран Евразийского экономического союза входят Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия. Россия является не только крупнейшей страной в этой группе, но и ее доля в торговле с Индией в 2023 финансовом году составила 98%. Если торговое соглашение будет заключено, оно укрепит двусторонние отношения между Индией и Россией.
Флаги России и Индии
Глава МИД Индии оценил отношения с Россией
Вчера, 18:28
 
ИндияРоссияДенис МантуровСергей ЛавровЕвразийский экономический союз
 
 
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