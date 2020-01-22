Россия и Индия обсуждают строительство АЭС в африканских странах

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Россия и Индия обсуждают строительство АЭС в странах Африки, в том числе в Эфиопии, и на Ближнем Востоке, речь идет о новой эре сотрудничества в атомной энергетике, заявил РИА Новости индийский посол в Москве Венкатеш Варма.
"Есть также хорошие перспективы для сотрудничества России и Индии в атомной энергетике в третьих странах. Мы уже работаем по такой схеме в Бангладеш – идет строительство АЭС "Руппур". Сейчас Россия достаточно активна в строительстве АЭС на Ближнем Востоке и в Африке. Это открывает перед нами новый путь сотрудничества", - сказал посол.
По его словам, Россия и Индия могут начать в Африке проекты, подобные АЭС "Руппур".
"Россия уже имеет договоренности в этой сфере с рядом африканских стран. Эфиопия одна из них, есть несколько стран на Ближнем Востоке. Это будут российские проекты, но с участием Индии. Переговоры пока идут на начальной стадии, но мы надеемся, что это будет новая эра сотрудничества России и Индии в сфере атомной энергетики. Это связано с успехом российско-индийского сотрудничества в Бангладеш", - подчеркнул дипломат.
Россия является одним из ключевых партнеров Индии в области мирного использования ядерной энергии. Москва и Нью-Дели сотрудничают при строительстве АЭС "Руппур", которая сооружается по российскому проекту в 160 километрах от столицы Бангладеш Дакки. Начало промышленной эксплуатации первого энергоблока намечено на 2023 год, второго — на 2024 год.
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