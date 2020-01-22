Россия и Индия обсуждают строительство АЭС в африканских странах

"Россия уже имеет договоренности в этой сфере с рядом африканских стран. Эфиопия одна из них, есть несколько стран на Ближнем Востоке. Это будут российские проекты, но с участием Индии. Переговоры пока идут на начальной стадии, но мы надеемся, что это будет новая эра сотрудничества России и Индии в сфере атомной энергетики. Это связано с успехом российско-индийского сотрудничества в Бангладеш", - подчеркнул дипломат.