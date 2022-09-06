https://ria.ru/20220906/ofis-1814701663.html

Сбербанк в 2023 году намерен открыть еще один офис в Индии

Сбербанк в 2023 году намерен открыть еще один офис в Индии - РИА Новости, 06.09.2022

Сбербанк в 2023 году намерен открыть еще один офис в Индии

Сбербанк планирует в 2023 году открыть офис в Индии в городе Мумбаи, уже отправил соответствующий запрос местному регулятору, заявил зампред правления банка... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T02:03

2022-09-06T02:03

2022-09-06T02:03

экономика

индия

мумбаи

россия

сбербанк россии

дальневосточный федеральный университет

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Сбербанк планирует в 2023 году открыть офис в Индии в городе Мумбаи, уже отправил соответствующий запрос местному регулятору, заявил зампред правления банка Анатолий Попов журналистам в кулуарах ВЭФ.Сегодня у банка есть филиал в Нью-Дели, который работает с 2010 года. Попов напомнил, что в прошлом году индийская "дочка" была докапитализирована, и в настоящее время ее собственный капитал достиг 100 миллионов долларов."Учитывая значительный рост бизнеса, для поддержания увеличивающегося количества и объемов операций, планируются новые вливания в капитал филиала, а также значительные инвестиции в IT-развитие подразделения", - отметил зампред правления Сбербанка.Попов подчеркнул, что среднемесячный объем платежей в национальных валютах из России в Индию через Сбербанк с марта по июль этого года вырос более чем в 30 раз.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220906/valyuty-1814699907.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, индия, мумбаи, россия, сбербанк россии, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф)