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Сбербанк в 2023 году намерен открыть еще один офис в Индии - РИА Новости, 06.09.2022
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Сбербанк в 2023 году намерен открыть еще один офис в Индии
Сбербанк в 2023 году намерен открыть еще один офис в Индии - РИА Новости, 06.09.2022
Сбербанк в 2023 году намерен открыть еще один офис в Индии
Сбербанк планирует в 2023 году открыть офис в Индии в городе Мумбаи, уже отправил соответствующий запрос местному регулятору, заявил зампред правления банка... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T02:03
2022-09-06T02:03
экономика
индия
мумбаи
россия
сбербанк россии
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Сбербанк планирует в 2023 году открыть офис в Индии в городе Мумбаи, уже отправил соответствующий запрос местному регулятору, заявил зампред правления банка Анатолий Попов журналистам в кулуарах ВЭФ.Сегодня у банка есть филиал в Нью-Дели, который работает с 2010 года. Попов напомнил, что в прошлом году индийская "дочка" была докапитализирована, и в настоящее время ее собственный капитал достиг 100 миллионов долларов."Учитывая значительный рост бизнеса, для поддержания увеличивающегося количества и объемов операций, планируются новые вливания в капитал филиала, а также значительные инвестиции в IT-развитие подразделения", - отметил зампред правления Сбербанка.Попов подчеркнул, что среднемесячный объем платежей в национальных валютах из России в Индию через Сбербанк с марта по июль этого года вырос более чем в 30 раз.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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экономика, индия, мумбаи, россия, сбербанк россии, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Экономика, Индия, Мумбаи, Россия, Сбербанк России, Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
02:03 06.09.2022
 
Сбербанк в 2023 году намерен открыть еще один офис в Индии

Сбербанк планирует в 2023 году открыть офис в Индии в городе Мумбаи

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкСимволика Восточного экономического форума во Владивостоке
Символика Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Символика Восточного экономического форума во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Сбербанк планирует в 2023 году открыть офис в Индии в городе Мумбаи, уже отправил соответствующий запрос местному регулятору, заявил зампред правления банка Анатолий Попов журналистам в кулуарах ВЭФ.
"На фоне расширения сотрудничества России и Индии и повышения спроса на банковские продукты со стороны наших клиентов, в том числе экспортеров, мы ведем работу по открытию еще одного офиса Сбербанка в Индии, в бизнес-столице Индии – городе Мумбаи. Сбербанк направил местному регулятору запрос на получение разрешения на открытие офиса, мы находимся в процессе согласования, в том числе с министерством финансов Индии. Надеемся, что офис будет открыт уже в следующем году", - сказал он.
Сегодня у банка есть филиал в Нью-Дели, который работает с 2010 года. Попов напомнил, что в прошлом году индийская "дочка" была докапитализирована, и в настоящее время ее собственный капитал достиг 100 миллионов долларов.
"Учитывая значительный рост бизнеса, для поддержания увеличивающегося количества и объемов операций, планируются новые вливания в капитал филиала, а также значительные инвестиции в IT-развитие подразделения", - отметил зампред правления Сбербанка.
Попов подчеркнул, что среднемесячный объем платежей в национальных валютах из России в Индию через Сбербанк с марта по июль этого года вырос более чем в 30 раз.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Сергей Сторчак - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
01:33
На ВЭФ спрогнозировали появление региональных резервных валют
 
ЭкономикаИндияМумбаиРоссияСбербанк РоссииДальневосточный федеральный университетВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
 
 
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