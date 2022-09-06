Сбербанк в 2023 году намерен открыть еще один офис в Индии
Сбербанк планирует в 2023 году открыть офис в Индии в городе Мумбаи
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкСимволика Восточного экономического форума во Владивостоке
Символика Восточного экономического форума во Владивостоке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Сбербанк планирует в 2023 году открыть офис в Индии в городе Мумбаи, уже отправил соответствующий запрос местному регулятору, заявил зампред правления банка Анатолий Попов журналистам в кулуарах ВЭФ.
"На фоне расширения сотрудничества России и Индии и повышения спроса на банковские продукты со стороны наших клиентов, в том числе экспортеров, мы ведем работу по открытию еще одного офиса Сбербанка в Индии, в бизнес-столице Индии – городе Мумбаи. Сбербанк направил местному регулятору запрос на получение разрешения на открытие офиса, мы находимся в процессе согласования, в том числе с министерством финансов Индии. Надеемся, что офис будет открыт уже в следующем году", - сказал он.
Сегодня у банка есть филиал в Нью-Дели, который работает с 2010 года. Попов напомнил, что в прошлом году индийская "дочка" была докапитализирована, и в настоящее время ее собственный капитал достиг 100 миллионов долларов.
"Учитывая значительный рост бизнеса, для поддержания увеличивающегося количества и объемов операций, планируются новые вливания в капитал филиала, а также значительные инвестиции в IT-развитие подразделения", - отметил зампред правления Сбербанка.
Попов подчеркнул, что среднемесячный объем платежей в национальных валютах из России в Индию через Сбербанк с марта по июль этого года вырос более чем в 30 раз.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.