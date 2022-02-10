https://ria.ru/20220210/alipov-1771859416.html

Денис Алипов: у России для Индии есть много чего в загашнике по ВТС

Денис Алипов: у России для Индии есть много чего в загашнике по ВТС - РИА Новости, 10.02.2022

Денис Алипов: у России для Индии есть много чего в загашнике по ВТС

В интервью, приуроченном ко Дню дипломатического работника, назначенный посол России в Индии Денис Алипов рассказал корреспонденту РИА Новости Ивану Булатову о... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T10:00

2022-02-10T10:00

2022-02-10T10:00

интервью

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

нарендра моди

владимир путин

россия

бангладеш

москва

газпром

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В интервью, приуроченном ко Дню дипломатического работника, назначенный посол России в Индии Денис Алипов рассказал корреспонденту РИА Новости Ивану Булатову о том, какими он видит перспективы развития отношений Москвы и Нью-Дели, чего стоит ожидать от взаимодействия двух стран в военно-технической сфере и энергетике, и сообщил, собирается ли российская сторона становиться посредником в урегулировании индийско-китайских территориальных споров.– Денис Евгеньевич, хотелось бы поздравить вас с назначением, учитывая, какой Индия важный и крупный сосед и партнер для РФ. Каким вы видите сотрудничество наших стран в будущем?– Спасибо за поздравления. Я хотел бы, прежде всего, отметить, что Россия и Индия имеют замечательную историю отношений, в некотором смысле даже уникальную: между нашими странами никогда не было конфликтов или даже предпосылок для таковых. Это большая редкость для таких крупных стран, как Россия и Индия. Наши связи – это история крепкой и устойчивой дружбы, потому что она основана на пронесенных сквозь десятилетия чувствах доверия, взаимного уважения, готовности прийти на помощь в трудную минуту. Я вижу свою задачу в том, чтобы всемерно способствовать укреплению этих основ.Контакты между нашими странами, как по государственной линии, так и по общественной, в пандемию не прерывались. Наоборот, они непрерывно расширяются, наполняются новым содержанием. Российско-индийские отношения развиваются на благо наших народов, служат целям обеспечения международной безопасности и стабильности, формированию многополярного мироустройства, социального прогресса, устойчивого развития. За 75 лет с момента установления дипотношений, эту дату мы будем праздновать в апреле, построена разветвленная система межгосударственных механизмов, наработана внушительная договорная база. Эти механизмы совершенствуются, охватывают новые сферы и способствуют дальнейшему сотрудничеству.Отдельно хочу отметить, что Россия и Индия сплотились в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Благодаря совместной работе нам во многом удается справляться с тяжелыми последствиями пандемии. Сейчас в Индии налажен выпуск российской вакцины "Спутник V". Буквально накануне стало известно об одобрении индийским регулятором вакцины "Спутник Лайт". Вместе работаем сейчас над выстраиванием механизма взаимного признания сертификатов о вакцинации против коронавируса.– Есть ли примерное понимание, в какой обозримой перспективе возможно взаимное признание сертификатов?– Я думаю, что этот процесс займет какое-то время. Но затягивать с этим, конечно же, не следует. Такая договоренность значительно облегчит взаимные обмены.Индия в прошлом году стала первой страной, если не считать российско-американского контакта в Женеве в июне, куда президент России совершил с начала пандемии свой первый визит. Это знак особого значения, которое в обеих странах придают привилегированному стратегическому партнерству. В тот же день, 6 декабря 2021 года, у нас состоялось первое заседание в так называемом формате "2+2" с участием министров иностранных дел и министров обороны.– Впервые в истории.– Да. Это новый формат. Тоже свидетельство того, что наше политическое взаимодействие укрепляется, создаются новые возможности для углубленного диалога. Несомненно, Россия и Индия продолжат совместную интенсивную работу на ключевых направлениях и в двустороннем формате, и на многосторонних площадках – в ООН, в рамках БРИКС, ШОС, в формате Россия-Индия-Китай.Мы имеем серьезные заделы в торгово-экономической области. Наша политическая повестка дня выстроена на позитивных началах, преследует объединительные цели и является весомым стабилизирующим фактором в международной жизни. Уверен, что значение российско-индийских отношений для всего мира будет расти.– Вы уже затронули тему коронавируса. Известно, что туристическая отрасль – одна из самых пострадавших. Ведутся ли между Москвой и Дели переговоры по восстановлению туристических потоков при условии того, что эпидемиологическая ситуация будет постепенно улучшаться?– Да. Мы ведем такой диалог, и задача восстановления туристических потоков на допандемийном уровне является одной из приоритетных. До начала пандемии наши туристические связи стабильно росли. Если посмотреть на статистику, допустим, за четыре года до пандемии, стабильно рос российский турпоток в Индию. Он превышал четверть миллиона человек в определенные годы. Стабильно рос индийский туристический поток в Россию, хотя он в разы уступал числу поездок россиян в Индию.Введенные в марте 2020 года ограничения из-за коронавируса для индийских граждан были сняты еще год назад. Индия включена в список стран, граждане которых могут посещать Российскую Федерацию по электронным визам. Этот механизм пока не задействован из-за пандемии. Однако такой возможностью индийские граждане смогут воспользоваться после нормализации эпидемиологической обстановки.В Индии же система электронных виз работает с 2014 года. С 15 октября 2021 года индийцы возобновили выдачу виз иностранным гражданам, в том числе и россиянам, прибывающим чартерными рейсами. С 15 ноября 2021 года Индию можно уже посетить рейсами в рамках так называемых "воздушных пузырей". Аэрофлот летает в Нью-Дели два раза в неделю. По прибытии в Индию нужно естественно сдавать ПЦР-тест, перед отбытием тоже иметь отрицательный ПЦР-тест. Пока действует семидневный карантин по прибытии в Индию. Но по мере улучшения ситуации, я уверен, туристические потоки между нашими странами возобновятся в полном масштабе и будут наращиваться.– Будем надеяться. В 2019 году лидеры двух стран договорились довести к 2025 году двусторонний товарооборот до 30 миллиардов долларов. На ваш взгляд, проекты в каких сферах необходимо запустить, либо усилить реализацию, чтобы достичь этой цели?– Если быть точным, эта цель была поставлена еще в 2014 году. С тех пор против России, как известно, введены незаконные санкции, которые Индия не признает, но так или иначе вынуждена учитывать. Никто не ожидал, что разразится такая масштабная пандемия. Все это создает трудности, но, тем не менее, мы планомерно наращиваем двухсторонний товарооборот. Для наглядности хотел бы привести свежую статистику. С января по ноябрь 2021 года товарооборот между нашими странами составил 12 миллиардов долларов. Это рекордный показатель торговли за многие годы. Можно утверждать, что его итоговое годовое значение будет еще выше.В структуре российского экспорта в три раза выросли поставки сырой нефти и нефтепродуктов; дистиллятов – более чем в четыре раза; алмазов – в 1,5 раза; золота – в 3,3 раза. При этом экспорт радиолокационной аппаратуры, например, увеличился в 65 раз. А вакцин – в 911 раз. О чем это говорит? О том, что наибольший потенциал в торговле с Индией содержится в продвижении экспорта продуктов с высокой добавленной стоимостью, переработанных товаров, высокотехнологичных товаров. Это машины, оборудование, фармацевтическая продукция, продовольственные товары, но также и удобрения, продукция лесопромышленного комплекса.Из Индии в Россию поступают лекарственные товары, комплектующие для машин и оборудования, текстиль и текстильные изделия, продовольственные товары. Мы с индийцами продолжаем интенсивные консультации по заключению обновлённого межправительственного соглашения о взаимной защите инвестиций, а также работу по устранению ограничений и барьеров во взаимной торговле.Конечно, не все сводится к чистой торговле. Традиционно успешно реализуются проекты в энергетической сфере. Поступательно ведется возведение нашего флагманского проекта – атомной электростанции "Куданкулам" в Индии. В штатном режиме функционируют блоки 1 и 2. Для блоков 3 и 4 второй очереди ведется отгрузка российского оборудования. В июне прошлого года состоялась заливка первого бетона на блоке 5. Мы ожидаем официального закрепления в Индии новой площадки под строительство атомных станций по российским проектам. Это позволит реализовать стратегические цели, предусматривающие сооружение на индийской территории не менее 12 энергоблоков по российскому дизайну в течение 20 лет. У нас хорошая многосторонняя кооперация в атомно-энергетической сфере. В трехстороннем формате с Бангладеш успешно реализуется проект "Руппур".Перспективным представляется участие Индии в таких знаковых проектах, как "Арктик СПГ 2" и "Восток Ойл". Успешно реализуется кооперация в научно-технической сфере. В конце прошлого года мы подписали с индийцами дорожную карту о сотрудничестве в области науки, технологий и инноваций. Расширяется кооперация по таким направлениям, как спутниковая навигация, космические науки, пилотируемые программы, развитие ракетных технологий. Имеются заделы в сфере судостроения и машиностроения. У нас есть хорошие предложения для индийцев в авиастроительной отрасли.Недавно в индийском парламенте был представлен проект нового бюджета. Финансовый год в Индии начинается с 1 апреля. На финансирование железнодорожного строительства в Индии, например, ассигнования предполагается увеличить на 14%. Мне кажется, это может способствовать нашему взаимодействию в области строительства железных дорог. Востребованным может оказаться опыт, накопленный ОАО "РЖД" в рамках проекта модернизации участка Нагпур-Секундерабад под скоростное движение.– Вы уже отметили энергетику и, в частности, "Арктик СПГ 2". Как вы считаете, возможны ли между Россией и Индией какие-то новые проекты, например, по производству СПГ, чтобы увеличить товарооборот?– Я думаю, что возможны. Индийский интерес к российскому сжиженному газу имеется. Индия, как известно, страна-потребитель энергоресурсов. И заинтересована в диверсификации поставок. Такие крупнейшие месторождения, как наши на арктическом шельфе, ей очень интересны. Сейчас с индийцами ведутся соответствующие переговоры. "Газпром" уже осуществляет поставки сжиженного газа в Индию. В рамках визита президента (России – ред.) в прошлом году в декабре между "Роснефтью" и индийской компанией "Индиан Ойл Корпорейшн" также были заключен крупный контракт о поставке нефти в Индию. Индийским компаниям принадлежит половина доли в разработке Вангкорского месторождения.– Вы упомянули Арктику. Стоит ли ожидать еще большего увеличения интереса Индии к Арктике и, например, к Дальнему Востоку?– К Дальнему Востоку индийский интерес уже велик. Наше взаимодействие в развитии российского Дальнего Востока – одно из многообещающих направлений нашей кооперации в целом. В рамках особого преференциального режима, это свободный порт Владивосток, индийскими инвесторами уже реализовано три проекта с объемом инвестиций более миллиарда рублей. Это проект компании Jaytea Rus по созданию чаеразвесочной фабрики, два проекта по организации алмазогранильных предприятий.Перспективным может стать сотрудничество в сфере судостроения. Индийцев заинтересовал судостроительный комплекс "Звезда" в Приморском крае.Налицо желание индийских партнеров участвовать в развитии международных образовательных и технологических кластеров на базе Дальневосточного федерального университета. Там уже открыто представительство индийского университета Amity, а в Индии открыто представительство ДВФУ. Будем подключать индийцев к реализации образовательных программ, а также инвестиционных проектов в этой сфере.Весьма перспективное взаимодействие может быть в развитии морских торговых путей. Сейчас предпринимаются усилия по запуску морской артерии Владивосток-Ченнаи. Несомненный интерес индийская сторона демонстрирует к Северному морскому пути. Мы со своей стороны планируем, что к 2035 году СМП станет глобальным транспортным коридором, который свяжет Азиатско-Тихоокеанский регион с Европой и обеспечит эффективную и безопасную транспортировку грузов. Он на 40% короче маршрута через Суэцкий канал и позволяет преодолеть путь от крупнейших портов Азиатско-Тихоокеанский региона до Роттердама на восемь суток быстрее.– Можно ли сказать, что индийский интерес к Северному морскому пути достаточно предметный? Либо у Индии пока более общие планы на этот счет?– Интерес индийцев несомненен. Он отчетливо обозначен. Конкретно мы пока, насколько мне известно, не взаимодействуем, но сотрудничество на этом направлении с Индией, я уверен, будет.– Когда президент России Владимир Путин был в Индии, они с Нарендрой Моди договорились продвигать расчеты в нацвалютах. Скажите, пожалуйста, как сейчас идет этот процесс?– У нас существует механизм с Индией, и он работает, – механизм взаиморасчетов в национальных валютах. Мы планомерно наращиваем платежи в национальных валютах. Могу сказать, что по состоянию на первое полугодие прошлого года доля рубля в общих расчетах с Индией уже составляет десятки процентов. Причем расчеты в рублях за услуги – это уже больше половины объема. За товары – чуть меньше, но все равно десятки процентов.Мы прорабатываем возможность подключения индийских кредитных организаций к разработанной Банком России системе передачи финансовых сообщений. Эта тема регулярно затрагивается в ходе двухсторонних консультаций. Рассчитываем, что с индийцами удастся выйти в ближайшее время на конкретные результаты в этой сфере.– Насколько я понимаю, процент тех сделок, который осуществляется в национальных валютах, уже приближается к нескольким десяткам процентов от общего количества сделок?– Да.– Хотелось бы затронуть такую давнюю важную сферу сотрудничества России и Индии как ВТС. Как сейчас в целом продвигается сотрудничество между Москвой и Нью-Дели в этой важной отрасли?– Россия по-прежнему остается главным партнером Индии в оборонной сфере. Со времён Советского Союза мы осуществляем с Индией самое тесное и чрезвычайно масштабное сотрудничество в военно-технической области. На данном этапе мы уже не просто продаем вооружения, а передаём технологии его производства. Это сейчас ключевая характеристика нашего взаимодействия и вообще индийского подхода к сотрудничеству с другими странами в оборонной сфере. На этом направлении мало кто, да, пожалуй, никто не предлагает индийцам технологии в такой степени, как мы.Мы сотрудничаем с индийцами в рамках запущенных ими программ "Делай в Индии" (Make in India), "Самодостаточная Индия". Такой новый проект, как производство автоматов АК-203, тоже можно рассматривать в этом контексте. У нас много чего в загашнике имеется для индийцев. Так что, военно-техническое сотрудничество у нас очень масштабное. Перспективы большие, планы большие. Оно таковым и останется на ближайшую и среднесрочную перспективу.– Несмотря на тесное и давнее сотрудничество в военно-технической сфере американцы часто угрожают Индии санкциями из-за С-400. Повлияют ли американские угрозы, на ваш взгляд, на перспективы сотрудничества России и Индии в ВТС?– Пока они никак не повлияли. Я полагаю, что и не повлияют. Индийцы неоднократно говорили о том, что эта сделка соответствует интересам её безопасности, что Индия проводит независимую внешнюю политику и негативно воспринимает давление, которое на нее оказывается. Сделка по С-400 является делом наших двух стран и никого более. Поэтому нет никаких оснований полагать, что индийская позиция изменится в будущем.Этот проект осуществляется. Поставки осуществляются.– СМИ сообщали, что в феврале или начале марта в Россию может приехать министр химической промышленности и удобрений Индии. Есть ли какая-нибудь информация у российской стороны?– У меня, честно вам скажу, нет последней информации на этот счет. Я видел сообщения о том, что индийский представитель собирается посетить Россию. Могу подтвердить, что индийский интерес и запросы на увеличение поставок удобрений имеются. Эта тема обсуждается.У нас имеются предложения для индийцев. Сотрудничество на этом направлении продолжится.– Индия – близкий друг России, Китай также является давним другом РФ. При этом между Индией и Китаем иногда вспыхивают территориальные споры из-за Ладакха. Планирует ли Россия выступать посредником в этом споре? Нужно ли участие Москвы для того, чтобы избегать подобного между ближайшими нашими партнерами?– Нет. Таких планов у нас нет. Но если с обеих сторон будет выражено такое пожелание, то безусловно мы его рассмотрим самым внимательным образом. Планов посредничества у нас нет по простой причине: обе стороны рассматривают территориальный спор между ними как сугубо двухстороннее дело.Мы эту позицию уважаем и вмешиваться не собираемся. Рассчитываем, конечно, что территориальная проблема будет разрешена как можно скорее сугубо дипломатическими способами. Потому что силового решения этого вопроса просто не существует.

https://ria.ru/20220131/indiya-1770235350.html

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https://ria.ru/20211212/shoygu-1763342439.html

https://ria.ru/20211207/sotrudnichestvo-1762495935.html

https://ria.ru/20211113/lastochka-1758897100.html

https://ria.ru/20211212/pravitelstvo-1763327284.html

https://ria.ru/20210903/partner-1748504558.html

https://ria.ru/20211206/vts-1762406555.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211206/lavrov-1762377246.html

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