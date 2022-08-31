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В ДФО появятся производства лекарств с фармсубстанциями из Индии - РИА Новости, 31.08.2022
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В ДФО появятся производства лекарств с фармсубстанциями из Индии
В ДФО появятся производства лекарств с фармсубстанциями из Индии - РИА Новости, 31.08.2022
В ДФО появятся производства лекарств с фармсубстанциями из Индии
Производства лекарств с использованием индийских фармацевтических субстанций могут появиться на Дальнем Востоке, переговоры идут, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T10:01
2022-08-31T10:01
экономика
дальний восток
индия
владивосток
дальневосточный федеральный университет
алексей чекунков
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Производства лекарств с использованием индийских фармацевтических субстанций могут появиться на Дальнем Востоке, переговоры идут, заявил в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.Восточный экономический пройдет 5-8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Делегация Индии примет в нем участие.В интервью РИА Новости Чекунков рассказал, что индийский бизнес в новых экономических условиях ведет активную работу и интересуется новыми возможностями, хочет расширить традиционные сферы сотрудничества. В Индии, отметил он, есть крупнейшие компании в области фармацевтики, мировые лидеры в производстве фармсубстанций."Сейчас у нас идут переговоры о возможности размещения на Дальнем Востоке производств лекарственных препаратов с использованием индийских фармацевтических субстанций. Они могли бы замещать выпавшие импортные лекарства из других стран", - сказал Чекунков.
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экономика, дальний восток, индия, владивосток, дальневосточный федеральный университет, алексей чекунков
Экономика, Дальний Восток, Индия, Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, Алексей Чекунков
10:01 31.08.2022
 
В ДФО появятся производства лекарств с фармсубстанциями из Индии

Чекунков: в ДФО могут появиться производства лекарств с индийскими фармсубстанциями

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкПроизводство лекарств
Производство лекарств - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Производство лекарств. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Производства лекарств с использованием индийских фармацевтических субстанций могут появиться на Дальнем Востоке, переговоры идут, заявил в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.
Восточный экономический пройдет 5-8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Делегация Индии примет в нем участие.
В интервью РИА Новости Чекунков рассказал, что индийский бизнес в новых экономических условиях ведет активную работу и интересуется новыми возможностями, хочет расширить традиционные сферы сотрудничества. В Индии, отметил он, есть крупнейшие компании в области фармацевтики, мировые лидеры в производстве фармсубстанций.
"Сейчас у нас идут переговоры о возможности размещения на Дальнем Востоке производств лекарственных препаратов с использованием индийских фармацевтических субстанций. Они могли бы замещать выпавшие импортные лекарства из других стран", - сказал Чекунков.
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Чекунков: будем развивать площадки для производств у переходов с КНР
 
ЭкономикаДальний ВостокИндияВладивостокДальневосточный федеральный университетАлексей Чекунков
 
 
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