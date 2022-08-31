https://ria.ru/20220831/lekarstva-1813335414.html

В ДФО появятся производства лекарств с фармсубстанциями из Индии

В ДФО появятся производства лекарств с фармсубстанциями из Индии - РИА Новости, 31.08.2022

В ДФО появятся производства лекарств с фармсубстанциями из Индии

Производства лекарств с использованием индийских фармацевтических субстанций могут появиться на Дальнем Востоке, переговоры идут, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T10:01

2022-08-31T10:01

2022-08-31T10:01

экономика

дальний восток

индия

владивосток

дальневосточный федеральный университет

алексей чекунков

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Производства лекарств с использованием индийских фармацевтических субстанций могут появиться на Дальнем Востоке, переговоры идут, заявил в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.Восточный экономический пройдет 5-8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Делегация Индии примет в нем участие.В интервью РИА Новости Чекунков рассказал, что индийский бизнес в новых экономических условиях ведет активную работу и интересуется новыми возможностями, хочет расширить традиционные сферы сотрудничества. В Индии, отметил он, есть крупнейшие компании в области фармацевтики, мировые лидеры в производстве фармсубстанций."Сейчас у нас идут переговоры о возможности размещения на Дальнем Востоке производств лекарственных препаратов с использованием индийских фармацевтических субстанций. Они могли бы замещать выпавшие импортные лекарства из других стран", - сказал Чекунков.

https://ria.ru/20220610/proizvodstvo-1794447784.html

дальний восток

индия

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, дальний восток, индия, владивосток, дальневосточный федеральный университет, алексей чекунков