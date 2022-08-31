https://ria.ru/20220831/lekarstva-1813335414.html
В ДФО появятся производства лекарств с фармсубстанциями из Индии
В ДФО появятся производства лекарств с фармсубстанциями из Индии - РИА Новости, 31.08.2022
В ДФО появятся производства лекарств с фармсубстанциями из Индии
Производства лекарств с использованием индийских фармацевтических субстанций могут появиться на Дальнем Востоке, переговоры идут, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T10:01
2022-08-31T10:01
2022-08-31T10:01
экономика
дальний восток
индия
владивосток
дальневосточный федеральный университет
алексей чекунков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576601339_0:147:3118:1901_1920x0_80_0_0_20b283c41c88e9964af4704e485eceb1.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Производства лекарств с использованием индийских фармацевтических субстанций могут появиться на Дальнем Востоке, переговоры идут, заявил в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.Восточный экономический пройдет 5-8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Делегация Индии примет в нем участие.В интервью РИА Новости Чекунков рассказал, что индийский бизнес в новых экономических условиях ведет активную работу и интересуется новыми возможностями, хочет расширить традиционные сферы сотрудничества. В Индии, отметил он, есть крупнейшие компании в области фармацевтики, мировые лидеры в производстве фармсубстанций."Сейчас у нас идут переговоры о возможности размещения на Дальнем Востоке производств лекарственных препаратов с использованием индийских фармацевтических субстанций. Они могли бы замещать выпавшие импортные лекарства из других стран", - сказал Чекунков.
https://ria.ru/20220610/proizvodstvo-1794447784.html
дальний восток
индия
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576601339_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e293c6a92d39a8fe648625e196fdd042.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, дальний восток, индия, владивосток, дальневосточный федеральный университет, алексей чекунков
Экономика, Дальний Восток, Индия, Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, Алексей Чекунков
В ДФО появятся производства лекарств с фармсубстанциями из Индии
Чекунков: в ДФО могут появиться производства лекарств с индийскими фармсубстанциями