https://ria.ru/20231219/indiya-1916700922.html

Названо число российских туристов, посетивших Индию

Названо число российских туристов, посетивших Индию - РИА Новости, 19.12.2023

Названо число российских туристов, посетивших Индию

Туристы из России за три квартала текущего года совершили более 60 тысяч поездок в Индию, что уже выше показателей 2022-го, сообщил заместитель министра... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T15:41

2023-12-19T15:41

2023-12-19T15:41

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Туристы из России за три квартала текущего года совершили более 60 тысяч поездок в Индию, что уже выше показателей 2022-го, сообщил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач. "За весь 2022 год таких поездок было 50 тысяч. То есть мы уже перекрываем показатели прошлого года. И, я думаю, рост также продолжится", – сказал он в ходе XIV индийско-российского бизнес-диалога, организованного медиагруппой "Россия сегодня". Он также добавил, что число индийских туристов в РФ в текущем году составило 24 тысячи. "И я думаю, что мы здесь также превысим показатель прошлого года", – отметил замминистра. "Уверены, что индийские туристы станут активнее посещать Россию, поскольку Индия включена в список из 55 стран, для которых с 1 августа этого года доступно оформление единой электронной визы для въезда в РФ на срок пребывания до 16 дней", – сказал он. Вольвач отметил, что сейчас ведется работа над проектом соглашения между правительствами России и Индии о безвизовых групповых туристических поездках. "Напомню, что это позволит группам в составе не менее пяти и не более 50 человек до 15 дней находиться на территории России и Индии без оформления виз в общем порядке", – добавил он. По его словам, проект соглашения, рассмотренный на полях 24-й межправительственной комиссии, состоявшейся в апреле этого года в Нью-Дели, на сегодняшний день проходит согласование.

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