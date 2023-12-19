Рейтинг@Mail.ru
Названо число российских туристов, посетивших Индию - РИА Новости, 19.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
15:41 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/indiya-1916700922.html
Названо число российских туристов, посетивших Индию
Названо число российских туристов, посетивших Индию - РИА Новости, 19.12.2023
Названо число российских туристов, посетивших Индию
Туристы из России за три квартала текущего года совершили более 60 тысяч поездок в Индию, что уже выше показателей 2022-го, сообщил заместитель министра... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T15:41
2023-12-19T15:41
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
россия
индия
куда можно лететь
отдых на море
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816129456_0:223:3072:1951_1920x0_80_0_0_fb2e1ab3a44a9624013b0f35b086feb6.jpg
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Туристы из России за три квартала текущего года совершили более 60 тысяч поездок в Индию, что уже выше показателей 2022-го, сообщил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач. "За весь 2022 год таких поездок было 50 тысяч. То есть мы уже перекрываем показатели прошлого года. И, я думаю, рост также продолжится", – сказал он в ходе XIV индийско-российского бизнес-диалога, организованного медиагруппой "Россия сегодня". Он также добавил, что число индийских туристов в РФ в текущем году составило 24 тысячи. "И я думаю, что мы здесь также превысим показатель прошлого года", – отметил замминистра. "Уверены, что индийские туристы станут активнее посещать Россию, поскольку Индия включена в список из 55 стран, для которых с 1 августа этого года доступно оформление единой электронной визы для въезда в РФ на срок пребывания до 16 дней", – сказал он. Вольвач отметил, что сейчас ведется работа над проектом соглашения между правительствами России и Индии о безвизовых групповых туристических поездках. "Напомню, что это позволит группам в составе не менее пяти и не более 50 человек до 15 дней находиться на территории России и Индии без оформления виз в общем порядке", – добавил он. По его словам, проект соглашения, рассмотренный на полях 24-й межправительственной комиссии, состоявшейся в апреле этого года в Нью-Дели, на сегодняшний день проходит согласование.
https://ria.ru/20231212/turisty-1915239262.html
россия
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816129456_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_3ea78de97334a4aef639896c35003f93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, туризм, туристы, россия, индия, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Россия, Индия, куда можно лететь, Отдых на море
Названо число российских туристов, посетивших Индию

Российские туристы за девять месяцев совершили более 60 тысяч поездок в Индию

© Фото : Unsplash/Sumit SouravПляж Гоа
Пляж Гоа - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© Фото : Unsplash/Sumit Sourav
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Туристы из России за три квартала текущего года совершили более 60 тысяч поездок в Индию, что уже выше показателей 2022-го, сообщил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач.
"За весь 2022 год таких поездок было 50 тысяч. То есть мы уже перекрываем показатели прошлого года. И, я думаю, рост также продолжится", – сказал он в ходе XIV индийско-российского бизнес-диалога, организованного медиагруппой "Россия сегодня".
Он также добавил, что число индийских туристов в РФ в текущем году составило 24 тысячи. "И я думаю, что мы здесь также превысим показатель прошлого года", – отметил замминистра.
"Уверены, что индийские туристы станут активнее посещать Россию, поскольку Индия включена в список из 55 стран, для которых с 1 августа этого года доступно оформление единой электронной визы для въезда в РФ на срок пребывания до 16 дней", – сказал он.
Вольвач отметил, что сейчас ведется работа над проектом соглашения между правительствами России и Индии о безвизовых групповых туристических поездках. "Напомню, что это позволит группам в составе не менее пяти и не более 50 человек до 15 дней находиться на территории России и Индии без оформления виз в общем порядке", – добавил он.
По его словам, проект соглашения, рассмотренный на полях 24-й межправительственной комиссии, состоявшейся в апреле этого года в Нью-Дели, на сегодняшний день проходит согласование.
Туристический автобус на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Эксперты рассказали, из каких стран в Россию приезжают туристы
12 декабря, 11:42
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыРоссияИндиякуда можно лететьОтдых на море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала