https://ria.ru/20211126/vaktsina-1760902203.html

Глава РФПИ оценил перспективы одобрения "Спутника Лайт" в Индии

Глава РФПИ оценил перспективы одобрения "Спутника Лайт" в Индии - РИА Новости, 26.11.2021

Глава РФПИ оценил перспективы одобрения "Спутника Лайт" в Индии

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев ожидает, что однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" будет одобрена в Индии в ближайшие недели. РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T15:33

2021-11-26T15:33

2021-11-26T15:33

распространение коронавируса

в мире

индия

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кирилл дмитриев

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев ожидает, что однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" будет одобрена в Индии в ближайшие недели."Я думаю, мы на важном этапе с запуском "Спутник Лайт" в Индии, который, как мы ожидаем, произойдет не позднее ближайших двух недель", - сказал Дмитриев в интервью телеканалу CNBC India.По его словам, все документы и данные по вакцине переданы индийскому регулятору. В случае одобрения "Спутник Лайт" станет первой однокомпонентной вакциной в Индии.Дмитриев также поделился прогнозами о том, что к первому кварталу 2022 года в Индии будет производиться более 100 миллионов доз "Спутник Лайт" в месяц.Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" зарегистрирована в России в начале мая, ее эффективность составила 79,4%, что выше, чем у многих вакцин, требующих двух уколов. Препарат "Спутник Лайт" - это первый компонент вакцины "Спутник V". Серьезных нежелательных явлений после иммунизации препаратом не зарегистрировано.Вакцина "Спутник V" была одобрена в Индии 12 апреля 2021 года в рамках процедуры ускоренной регистрации. Кроме того, Индия является ведущим производственным хабом для вакцины "Спутник V". РФПИ уже заключил соглашения c рядом фармацевтических производителей в этой стране (Serum Institute of India, Gland Pharma, Hetero Biopharma, Panacea Biotec, Stelis Biopharma, Virchow Biotech и Morepen) для производства российской вакцины.

https://ria.ru/20211126/vaktsinatsiya-1760834661.html

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