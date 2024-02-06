https://ria.ru/20240206/s-400-1925596572.html

Рособоронэкспорт опроверг информацию о срыве поставок С-400 Индии

Рособоронэкспорт опроверг информацию о срыве поставок С-400 Индии - РИА Новости, 06.02.2024

Рособоронэкспорт опроверг информацию о срыве поставок С-400 Индии

Рособоронэкспорт опроверг информацию о якобы срыве поставок систем ПВО С-400 Индии, контракт исполняется в согласованные сторонами сроки, заявил РИА Новости в... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T08:03

2024-02-06T08:03

2024-02-06T10:27

индия

рособоронэкспорт

с-400 «триумф»

безопасность

александр михеев

китай

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ЭР-РИЯД, 6 фев — РИА Новости. Рособоронэкспорт опроверг информацию о якобы срыве поставок систем ПВО С-400 Индии, контракт исполняется в согласованные сторонами сроки, заявил РИА Новости в ходе выставки вооружений World Defense Show гендиректор компании Александр Михеев.Ранее в некоторых западных СМИ была опубликована информация со ссылкой на представителя ВВС Индии, согласно которой конфликт на Украине и ужесточение санкций якобы помешали России провести запланированную на 2023 год "крупную оружейную поставку" (С-400) в интересах Нью-Дели. О "срыве" поставок последних оставшихся по контракту двух дивизионов С-400 Индии и запчастей для боевых самолетов российского производства также писали и в украинских СМИ."Контракт исполняется в сроки, установленные по согласованию сторон", — сказал Михеев, отвечая на вопрос РИА Новости, соответствует ли действительности информация о срыве поставок С-400 индийской стороне.Россия и Индия заключили контракт на поставку С-400 в октябре 2018 года. Как стало известно ранее, пять полковых комплектов обойдутся Дели в 5,43 миллиарда долларов. Индия стала третьим зарубежным покупателем этих комплексов после Китая и Турции и уже приняла на вооружение первые две батареи ракетных комплексов.По данным индийских СМИ, системы развернуты так, что могут прикрывать пограничный с Китаем сектор Ладакх, а также границу Индии в штате Западная Бенгалия.Как заявлял СМИ в конце 2023 года главком ВВС Индии маршал авиации Вивек Рам Чаудхари, Нью-Дели ожидает завершения контракта на поставку С-400 в 2024 году.

https://ria.ru/20240202/zakazy-1925055185.html

https://ria.ru/20240126/tsirkon-1923655721.html

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

индия, рособоронэкспорт, с-400 «триумф», безопасность, александр михеев, китай, россия