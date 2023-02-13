https://ria.ru/20230213/indiya-1851581502.html

Россия за пять лет поставила в Индию оружия на 13 миллиардов долларов

Россия за пять лет поставила в Индию оружия на 13 миллиардов долларов - РИА Новости, 13.02.2023

Россия за пять лет поставила в Индию оружия на 13 миллиардов долларов

Россия за последние пять лет поставила в Индию вооружений на сумму более 13 миллиардов долларов, текущий портфель оружейных заказов Москвы и Нью-Дели составляет РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T00:11

2023-02-13T00:11

2023-02-13T01:19

россия

индия

сша

дмитрий шугаев

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

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БАНГАЛОР (Индия), 13 фев - РИА Новости. Россия за последние пять лет поставила в Индию вооружений на сумму более 13 миллиардов долларов, текущий портфель оружейных заказов Москвы и Нью-Дели составляет свыше 10 миллиардов долларов, заявил журналистам в преддверии выставки Aero India директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев. Выставка проходит в период с 13 по 17 февраля в городе Бангалор (Индия). "Как показывает практика, Россия по-прежнему остается одним из основных "игроков" на индийском рынке вооружений. Так, за прошедшие пять лет совокупный стоимостной показатель экспорта российской ПВН (продукции военного назначения - ред.) в Индию превысил 13 миллиардов долларов США", - сказал Шугаев. Директор ФСВТС отметил, что, несмотря на "беспрецедентное" давление на Индию со стороны стран Запада во главе с США в связи с проводимой Россией спецоперацией на Украине, она продолжает оставаться одним из основных партнеров России в сфере военно-технического сотрудничества - портфель заказов составляет более 10 миллиардов долларов США. "Наше взаимодействие в военно-технической сфере свободно от какой-либо политической конъюнктуры. Нынешний этап развития отношений России и Индии в области военно-технического сотрудничества характеризуется, в первую очередь, принятым индийским руководством курсом на локализацию производства продукции военного назначения на индийских предприятиях на основе принципов "Делай в Индии" и "Самодостаточная Индия", - подчеркнул Шугаев.

https://ria.ru/20230206/peregovory-1850108105.html

https://ria.ru/20230206/kontrakt-1850105307.html

россия

индия

сша

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россия, индия, сша, дмитрий шугаев, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)