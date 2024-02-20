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Товарооборот между Россией и Индией достиг рекордных показателей - РИА Новости, 20.02.2024
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06:09 20.02.2024 (обновлено: 10:54 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/indiya-1928367387.html
Товарооборот между Россией и Индией достиг рекордных показателей
Товарооборот между Россией и Индией достиг рекордных показателей - РИА Новости, 20.02.2024
Товарооборот между Россией и Индией достиг рекордных показателей
Россия и Индия нарастили товарооборот в 2023 году в 1,8 раза — до рекордных 65 миллиардов долларов, в результате Москва стала четвертым крупнейшим торговым... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T06:09
2024-02-20T10:54
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Россия и Индия нарастили товарооборот в 2023 году в 1,8 раза — до рекордных 65 миллиардов долларов, в результате Москва стала четвертым крупнейшим торговым партнером Дели, следует из расчетов РИА Новости по данным индийской статслужбы. По итогам прошлого года импорт Индией российской продукции вырос в 1,8 раза — до 60,1 миллиарда долларов. Россия была вторым главным поставщиком товаров в Индию — впереди только Китай с поставками на сто миллиардов долларов. Экспорт индийских товаров увеличился в 1,4 раза — до четырех миллиардов долларов. Здесь Россия за год поднялась на семь позиций и стала тридцатой. В топ-5 здесь входят США (76 миллиардов долларов), ОАЭ (33 миллиарда долларов), Нидерланды (23 миллиарда долларов), Китай (16 миллиардов долларов) и Британия (12 миллиардов долларов). В результате товарооборот России и Индии увеличился до 65 миллиардов долларов против 37 миллиардов годом ранее, а Россия заняла четвертое место среди основных торговых партнеров Индии, потеснив Саудовскую Аравию. Главным торговым партнером Индии в прошлом году остались США, при этом объем торговли двух стран по итогам года сократился на 9 процентов — до 119 миллиардов долларов. Далее следуют Китай (-2%, до 116 миллиардов долларов) и ОАЭ (-7%, 78 миллиардов долларов). Пятерку лидеров замыкает Саудовская Аравия, чей товарооборот с Индией упал за год на 17 процентов — до 44 миллиардов долларов. Во второй пятерке оказались Сингапур (-7%, 34 миллиарда долларов), Ирак (-18%, 33 миллиарда долларов), а также Индонезия (-22%, 30 миллиардов долларов). Нидерланды в 2023 году стали единственным - помимо России - торговым партнером Индии в топ-10, нарастившим товарооборот, - на 17%, до 28,4 миллиарда долларов. Десятку замыкает Южная Корея, торговля которой с Индией сократилась за прошлый год на 2% - до 27,7 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20240214/posobie-1927362681.html
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индия, россия, в мире
Индия, Россия, В мире
Товарооборот между Россией и Индией достиг рекордных показателей

Россия и Индия нарастили товарооборот в 2023 году до рекордных 65 млрд долларов

© AFP 2024 / PUNIT PARANJPEКонтейнеровоз в индийском порту Мундра
Контейнеровоз в индийском порту Мундра - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© AFP 2024 / PUNIT PARANJPE
Контейнеровоз в индийском порту Мундра. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Россия и Индия нарастили товарооборот в 2023 году в 1,8 раза — до рекордных 65 миллиардов долларов, в результате Москва стала четвертым крупнейшим торговым партнером Дели, следует из расчетов РИА Новости по данным индийской статслужбы.
По итогам прошлого года импорт Индией российской продукции вырос в 1,8 раза — до 60,1 миллиарда долларов. Россия была вторым главным поставщиком товаров в Индию — впереди только Китай с поставками на сто миллиардов долларов.
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Экспорт индийских товаров увеличился в 1,4 раза — до четырех миллиардов долларов. Здесь Россия за год поднялась на семь позиций и стала тридцатой. В топ-5 здесь входят США (76 миллиардов долларов), ОАЭ (33 миллиарда долларов), Нидерланды (23 миллиарда долларов), Китай (16 миллиардов долларов) и Британия (12 миллиардов долларов).
В результате товарооборот России и Индии увеличился до 65 миллиардов долларов против 37 миллиардов годом ранее, а Россия заняла четвертое место среди основных торговых партнеров Индии, потеснив Саудовскую Аравию.
Главным торговым партнером Индии в прошлом году остались США, при этом объем торговли двух стран по итогам года сократился на 9 процентов — до 119 миллиардов долларов. Далее следуют Китай (-2%, до 116 миллиардов долларов) и ОАЭ (-7%, 78 миллиардов долларов). Пятерку лидеров замыкает Саудовская Аравия, чей товарооборот с Индией упал за год на 17 процентов — до 44 миллиардов долларов.
Во второй пятерке оказались Сингапур (-7%, 34 миллиарда долларов), Ирак (-18%, 33 миллиарда долларов), а также Индонезия (-22%, 30 миллиардов долларов). Нидерланды в 2023 году стали единственным - помимо России - торговым партнером Индии в топ-10, нарастившим товарооборот, - на 17%, до 28,4 миллиарда долларов. Десятку замыкает Южная Корея, торговля которой с Индией сократилась за прошлый год на 2% - до 27,7 миллиарда долларов.
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