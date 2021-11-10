https://ria.ru/20211110/indiya-1758370602.html

Индия отменила карантин для привитых россиян

Индия отменила карантин для привитых россиян - РИА Новости, 10.11.2021

Индия отменила карантин для привитых россиян

Россияне, привитые любой вакциной, одобренной в РФ или ВОЗ, смогут въезжать в Индию без карантина, сообщает АТОР. РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T14:31

2021-11-10T14:31

2021-11-10T14:31

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Россияне, привитые любой вакциной, одобренной в РФ или ВОЗ, смогут въезжать в Индию без карантина, сообщает АТОР.Индия 9 ноября расширила до 96 список государств категории "А", с которыми есть соглашение о взаимном признании сертификатов о вакцинации.Правда, власти одобрили только "Спутник V", и посещать страну без обязательной самоизоляции могут туристы, привитые именно им. Также нужно получить визу.Авиасообщение с Индией восстановлено. Оперативным штабом при правительстве РФ с октября разрешено совершать четыре рейса в неделю от каждой из сторон из Москва в Дели. Из двух столиц в Гоа и из Санкт-Петербург в Дели возможно выполнять по одному рейсу в неделю. Стоимость перелета — от 33 тысяч рублей.Напомним, с 15 ноября Индия будет выдавать визы туристам, прибывающим регулярными рейсами.Не ранее чем за 72 часа до поездки путешественникам необходимо сделать ПЦР-тест и загрузить результаты в электронную анкету. Ее проверят при въезде в страну.Привитым пассажирам также нужно внести в документ сертификат о вакцинации. Не прошедших иммунизацию в аэропорту по прибытии ждет платный тест, а потом — семидневный карантин.Еще всем гостям рекомендуется загрузить мобильное приложение Aarogya Setu.

https://ria.ru/20211110/pkhuket-1756798461.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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