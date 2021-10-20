https://ria.ru/20211020/koronavirus-1755472976.html

Индия опубликовала новые правила въезда в страну

Индия опубликовала новые правила въезда в страну - РИА Новости, 20.10.2021

Индия опубликовала новые правила въезда в страну

Власти Индии пересмотрели правила въезда в страну в связи с увеличением количества вакцинированных в мире и тенденцией к снижению числа заболеваний COVID-19,... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T19:26

2021-10-20T19:26

2021-10-20T19:46

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НЬЮ-ДЕЛИ, 20 окт – РИА Новости. Власти Индии пересмотрели правила въезда в страну в связи с увеличением количества вакцинированных в мире и тенденцией к снижению числа заболеваний COVID-19, сообщил местный минздрав.На прошлой неделе МВД Индии отметило, что с 15 октября страну могут посетить иностранцы, приезжающие чартерными рейсами, а с 15 ноября - туристы, въезжающие рейсами, "отличными от чартеров". Как указывалось в разъяснении новых правил въезда, туристам будут выдаваться однократные обыкновенные и электронные туристические визы сроком на 30 дней, а въезжать они смогут только воздушным или морским путем."Существующие руководящие принципы (выпущенные 17 февраля 2021 года с последующими дополнениями) для прибывающих в Индию международных путешественников были сформулированы с учетом подхода, основанного на риске. В связи с расширением охвата вакцинации по всему миру и изменением характера пандемии были пересмотрены существующие руководящие принципы для въезда в Индию из-за рубежа", - сообщил минздрав, добавив, что правила начнут действовать с 25 октября.Согласно новым правилам, желающие въехать в Индию должны зарегистрироваться на портале Air Suvidha и загрузить туда сделанный за 72 часа до поездки отрицательный ПЦР-тест. Отмечается, что на борт самолета смогут попасть только те, кто заранее загрузил результаты теста."Продолжая прежний подход, путешественники из определенных стран (на основе эпидемиологической ситуации с COVID-19 в этих странах) определяются для дополнительного наблюдения. Список таких стран является динамическим, основанным на меняющейся ситуации с COVID-19 во всем мире, и будет доступен на веб-сайте МВД Индии и портале Air Suvidha", - говорится в сообщении.При въезде будет учитываться наличие между странами происхождения туристов соглашения с Индией о взаимном признании сертификатов о вакцинации от COVID-19 и полностью или нет вакцинирован въезжающий в Индию человек. В случае наличия такого соглашения и полной вакцинации туриста ему будет разрешено покинуть аэропорт и самостоятельно следить за своим здоровьем в течение 14 дней после прибытия. Невакцинированным или частично вакцинированным туристам необходимо будет сдать тест на COVID-19 после прибытия в Индию, в течение недели соблюдать домашний карантин и пройти повторный тест ПЦР на восьмой день после прибытия.Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего с марта прошлого года, когда в стране началась пандемия, общее число заразившихся превысило 34,1 миллиона, выздоровели более 33,4 миллиона, умерли более 452 тысяч, а число получающих лечение снизилось до 178 тысяч человек.

https://ria.ru/20211015/indiya-1754685349.html

https://ria.ru/20211006/shri-lanka-1752952101.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

индия, здоровье - общество, коронавирус covid-19, новости - туризм