Вне конкуренции: Россия покорила энергетические рынки Азии

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости, Александр Лесных. Восточный экономический форум, прошедший во Владивостоке, принес много международных договоренностей в сфере энергетики. Глава индийского Минэнерго проявил интерес к импорту российской нефти и СПГ, а японские инвесторы приняли окончательное решение об участии в строительстве завода "Арктик СПГ — 2". РИА Новости разбиралось, почему Восток все чаще сотрудничает с Москвой по энергетическим вопросам.

Надежный партнер

Несмотря на множество политических проблем, традиционно обсуждавшихся в рамках ВЭФ, повестку форума в этом году определило развитие энергетического сотрудничества. И это неудивительно, ведь мировая энергетическая отрасль столкнулась с серьезным кризисом, в том числе из-за резкого сокращения поставок нефти из Ирана и Венесуэлы (по данным отчета BP Statistical Review, добыча в этих странах уменьшилась на шесть и 28 процентов соответственно).

Энергетический шок в первую очередь сказался на экономике наиболее активно развивающихся стран, серьезно ограничив рост ВВП. Так, Индия в первом квартале этого года прибавила только пять процентов ВВП против восьми в прошлом году, а Китай к концу 2018-го и вовсе зафиксировал худший результат почти за 30 лет — 6,4%.

Чтобы обеспечить устойчивое развитие в сложившейся ситуации, нужны надежные источники энергоресурсов. Именно этим объясняется, что тон на форуме задавали Индия, Китай и Япония, особенно пострадавшие от дестабилизации мирового энергетического рынка.

Россия на ВЭФ выглядела триумфатором: в конце августа "Газпром" подключил трубопровод "Сила Сибири" к Чаяндинскому месторождению и начал наполнять его природным газом. Поставки в Китай по 30-летнему контракту общей стоимостью 400 миллиардов долларов начнутся уже 1 декабря.

А за день до начала ВЭФ глава "Газпрома" Алексей Миллер встретился с вице-премьером Госсовета КНР Хань Чжэном. По данным агентства "Синьхуа", китайский чиновник обсудил с топ-менеджером газового монополиста перспективы дальнейшего наращивания российского импорта, в том числе строительство еще одного газопровода — через Алтай. После реализации этого проекта места на китайском рынке для других поставщиков топлива уже не останется.

Настроить чакры

Один из главных итогов ВЭФ — пакет двусторонних соглашений между Россией и Индией. Москва и Дели согласовали программу по расширению сотрудничества в нефтегазовой сфере, а также подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу использования природного газа в качестве газомоторного топлива.

Представители индийской делегации выразили заинтересованность в строительстве трубопроводов для прямых поставок российской нефти и газа. В ближайшее время будут проработаны технические детали этих проектов.

Кроме того, в Дели намерены постепенно наращивать закупки российского сжиженного природного газа. Сотрудничество уже налажено — в июне прошлого года индийская государственная нефтегазовая компания Gail приняла первую партию СПГ от "Газпрома" в рамках 20-летнего контракта на поставку 2,85 миллиона тонн топлива в год.

А на нынешнем форуме индийские Petronet LNG и H-Energy Global Ltd подписали меморандум о поставках СПГ с компанией "Новатэк". Участники соглашения собираются совместно развивать инфраструктуру, в том числе сеть газозаправочных станций и грузовой автопарк, работающий на СПГ.

Еще один крупный контракт подписали "Росгеология" и индийские Srei и Quippo — в области наземной и шельфовой геологоразведки, глубокого бурения, строительства и обслуживания скважин. Этой осенью представители компаний определят стартовые проекты и механизмы сотрудничества по ним.

Железобетонно

Не менее значимы российско-японские проекты, которые обсуждались на ВЭФ. Из главных — участие Mitsui в строительстве завода "Арктик СПГ — 2", принадлежащего "Новатэку". О том, что японские Mitsui и Jogmec получат десять процентов предприятия, договорились еще в конце июня в Осаке. Сейчас Mitsui объявила об окончательном инвестиционном решении.

"Начало производства СПГ запланировано на 2023 год. Данный проект внесет вклад в стабильное обеспечение энергетических рынков Азии, где наблюдается высокий спрос", — подчеркнул председатель совета директоров Mitsui Масами Иидзима.

В тот же день глава "Новатэка" Леонид Михельсон сообщил, что компания планирует строительство еще одного завода мощностью почти 20 миллионов тонн СПГ в год — "Арктик СПГ — 1". Учитывая постоянно растущий спрос на топливо в Азии и интерес региональных партнеров, которые участвуют во всех предприятиях "Новатэка", весьма вероятно, что японские инвесторы подключатся к реализации и этого проекта.