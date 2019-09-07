Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-07T08:12Z
https://ria.ru/20190907/1558386335.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155835/45/1558354560_0:60:2883:1681_1036x0_80_0_0_22debda0e5d95b20e7cd8a77cf7c5f84.jpg
РИА Новости

Вне конкуренции: Россия покорила энергетические рынки Азии

08:00 07.09.2019 (обновлено: 08:12 07.09.2019)
11976
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ после окончания пленарного заседания V Восточного экономического форума – 2019
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ после окончания пленарного заседания V Восточного экономического форума – 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости, Александр Лесных. Восточный экономический форум, прошедший во Владивостоке, принес много международных договоренностей в сфере энергетики. Глава индийского Минэнерго проявил интерес к импорту российской нефти и СПГ, а японские инвесторы приняли окончательное решение об участии в строительстве завода "Арктик СПГ — 2". РИА Новости разбиралось, почему Восток все чаще сотрудничает с Москвой по энергетическим вопросам.

Надежный партнер

Несмотря на множество политических проблем, традиционно обсуждавшихся в рамках ВЭФ, повестку форума в этом году определило развитие энергетического сотрудничества. И это неудивительно, ведь мировая энергетическая отрасль столкнулась с серьезным кризисом, в том числе из-за резкого сокращения поставок нефти из Ирана и Венесуэлы (по данным отчета BP Statistical Review, добыча в этих странах уменьшилась на шесть и 28 процентов соответственно).
Энергетический шок в первую очередь сказался на экономике наиболее активно развивающихся стран, серьезно ограничив рост ВВП. Так, Индия в первом квартале этого года прибавила только пять процентов ВВП против восьми в прошлом году, а Китай к концу 2018-го и вовсе зафиксировал худший результат почти за 30 лет — 6,4%.
Атомный ледокол Ямал
5 сентября, 08:00РИА Новости
Приплыли: Запад пытается заблокировать Северный морской путь
Чтобы обеспечить устойчивое развитие в сложившейся ситуации, нужны надежные источники энергоресурсов. Именно этим объясняется, что тон на форуме задавали Индия, Китай и Япония, особенно пострадавшие от дестабилизации мирового энергетического рынка.

Россия на ВЭФ выглядела триумфатором: в конце августа "Газпром" подключил трубопровод "Сила Сибири" к Чаяндинскому месторождению и начал наполнять его природным газом. Поставки в Китай по 30-летнему контракту общей стоимостью 400 миллиардов долларов начнутся уже 1 декабря.

А за день до начала ВЭФ глава "Газпрома" Алексей Миллер встретился с вице-премьером Госсовета КНР Хань Чжэном. По данным агентства "Синьхуа", китайский чиновник обсудил с топ-менеджером газового монополиста перспективы дальнейшего наращивания российского импорта, в том числе строительство еще одного газопровода — через Алтай. После реализации этого проекта места на китайском рынке для других поставщиков топлива уже не останется.

Настроить чакры

Один из главных итогов ВЭФ — пакет двусторонних соглашений между Россией и Индией. Москва и Дели согласовали программу по расширению сотрудничества в нефтегазовой сфере, а также подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу использования природного газа в качестве газомоторного топлива.
Представители индийской делегации выразили заинтересованность в строительстве трубопроводов для прямых поставок российской нефти и газа. В ближайшее время будут проработаны технические детали этих проектов.
Кроме того, в Дели намерены постепенно наращивать закупки российского сжиженного природного газа. Сотрудничество уже налажено — в июне прошлого года индийская государственная нефтегазовая компания Gail приняла первую партию СПГ от "Газпрома" в рамках 20-летнего контракта на поставку 2,85 миллиона тонн топлива в год.
Изображение Бенджамина Франклина с подбитым глазом на банкноте номиналом в 100 долларов США
17 июля, 08:00РИА Новости
Империи наносят ответный удар: Россия и Индия отказались от доллара
А на нынешнем форуме индийские Petronet LNG и H-Energy Global Ltd подписали меморандум о поставках СПГ с компанией "Новатэк". Участники соглашения собираются совместно развивать инфраструктуру, в том числе сеть газозаправочных станций и грузовой автопарк, работающий на СПГ.
Еще один крупный контракт подписали "Росгеология" и индийские Srei и Quippo — в области наземной и шельфовой геологоразведки, глубокого бурения, строительства и обслуживания скважин. Этой осенью представители компаний определят стартовые проекты и механизмы сотрудничества по ним.

Железобетонно

Не менее значимы российско-японские проекты, которые обсуждались на ВЭФ. Из главных — участие Mitsui в строительстве завода "Арктик СПГ — 2", принадлежащего "Новатэку". О том, что японские Mitsui и Jogmec получат десять процентов предприятия, договорились еще в конце июня в Осаке. Сейчас Mitsui объявила об окончательном инвестиционном решении.

"Начало производства СПГ запланировано на 2023 год. Данный проект внесет вклад в стабильное обеспечение энергетических рынков Азии, где наблюдается высокий спрос", — подчеркнул председатель совета директоров Mitsui Масами Иидзима.

В тот же день глава "Новатэка" Леонид Михельсон сообщил, что компания планирует строительство еще одного завода мощностью почти 20 миллионов тонн СПГ в год — "Арктик СПГ — 1". Учитывая постоянно растущий спрос на топливо в Азии и интерес региональных партнеров, которые участвуют во всех предприятиях "Новатэка", весьма вероятно, что японские инвесторы подключатся к реализации и этого проекта.
Укладка труб газопровода Северный поток - 2 в Балтийском море
11 августа, 08:00РИА Новости
Стало ясно, что будет с "Северным потоком — 2"
Впрочем, Японию интересует не только СПГ, но и российская нефть. На брифинге глава "Роснефти" Игорь Сечин предложил японским партнерам принять участие в 15 перспективных проектах компании. Топ-менеджер уточнил, что в первую очередь речь идет о строительстве нефтяных хранилищ в Японии и комплекса "Восток-Ойл", который объединит ресурсную базу месторождений Красноярского края и станет якорным грузоотправителем Севморпути.
21121338
Обсудить 7
Восточный экономический форумРазворот на ВостокСила Сибири (газопровод)Алексей МиллерРоснефтьМинистерство энергетики РФИгорь СечинРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Невозобновляемые ресурсы по самой низкой цене? Да еще все трубопроводы за свой счет. Так победимъ!
7 сентября, 10:12
Сергей Анкинович
4001010
Рекомендуем
Арктический танкер-газовоз Кристоф де Маржери (ледового класса Arc7), разработанный для проекта Ямал СПГ
В России, кажется, придумали, как выгодно продавать газ при низких ценах
РИА
Новости
Женщина держит флаг Украины посольством США в Киеве
Америка приходит на Украину по-настоящему
Собор Александра Невского в Париже
"Украинцы и поляки тоже за нас". Судьба миллионов русских решится в Париже
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге
В Европарламенте предложили отменить санкции против России
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи на полях Восточного экономического форума
Токио: Курилы подождут, Арктика и нефтегаз — нет
Запуск гиперзвуковой ракеты
США отказались покупать гиперзвуковые ракеты у России
Нефтегазовое месторождение
Выигрывает только Россия: Запад устал от антииранских санкций
Противники Brexit в Лондоне. 4 сентября 2019
Джонсон с позором проиграл Путину: Великобритания теряет независимость
Судно Solitaire выполняет работы по укладке газопровода Северный поток - 2
Глава бундестага предостерег критиков "Северного потока — 2"
Участники договоренности об освобождении между Россией и Украиной сходят с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково
"Хороший шаг". Кого вернули друг другу Москва и Киев
Логотип Евросоюза
В Германии оценили последствия от ответных российских санкций
Катер Корпуса Стражей Исламской революции
Иран задержал танкер в Персидском заливе
Установка подводной обсерватории для сбора научных данных в Балтийском море у берегов Германии
Со дна Балтийского моря исчезла немецкая подводная обсерватория
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока в кампусе Дальневосточного федерального университета в рамках Восточного экономического форума – 2019 (ВЭФ) во Владивостоке
Путин назвал Сталина "папашей"
Министр обороны США Марк Эспер
В Пентагоне призвали Россию вести себя "как нормальная страна"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:05В Волгоградской области открылись избирательные участки
06:54Более тысячи наблюдателей следят за выборами в Забайкалье
06:11В Москве открылись первые участки для голосования росгвардейцев
06:06Более 950 избирательных участков открылись в Курганской области
06:04В Оренбургской области начали работу избирательные участки
06:01Почти 2,3 тысячи избирательных участков открылись в Челябинской области
05:49В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными
05:07В Башкирии открылись участки для голосования на выборах главы региона
05:03Российские военные доставили более двух тонн гумпомощи в сирийский Дераа
05:02На Украине назвали фамилии переданных России заключенных
04:56Число пострадавших при землетрясении в Китае приблизилось к 30
04:15Избирательные участки открылись в Новосибирске, где выбирают мэра города
04:14Участки для голосования на выборах губернатора открылись на Алтае
04:14Названы лечебные свойства водки
04:13В Канаде более 300 тысяч человек остались без света из-за урагана "Дориан"
03:42Ученый раскритиковал искусственное программирование пола эмбриона человека
03:27В России может появиться идентификация избирателей с помощью биометрии
03:24За два часа на выборах губернатора Сахалина проголосовали 6,15% избирателей
03:21Роскосмос испытает новый разгонный блок при запуске "Метеора" в 2020 году
02:46Почти 24 тысячи жителей Приморья остались без электричества из-за непогоды
Лента новостейМолния