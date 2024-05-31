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Биография Вячеслава Федорищева - РИА Новости, 31.05.2024
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13:53 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/fedorischev-1949668678.html
Биография Вячеслава Федорищева
Биография Вячеслава Федорищева - РИА Новости, 31.05.2024
Биография Вячеслава Федорищева
Вячеслав Андреевич Федорищев родился 14 июля 1989 года в Волгодонске Ростовской области. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T13:53
2024-05-31T13:53
справки
политика
тульская область
вячеслав федорищев
владимир путин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
самарская область
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Вячеслав Андреевич Федорищев родился 14 июля 1989 года в Волгодонске Ростовской области.В 2010 году он окончил факультет экономических и социальных наук Академии народного хозяйства при правительстве РФ (ныне Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС)). Кандидат экономических наук. Трудовую деятельность начал в РАНХиГС. С 2010 года – специалист, заместитель начальника отдела, начальник научно-информационного отдела РАНХиГС.С 2012 года – помощник ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.С августа 2013 года – референт департамента стратегического управления, государственных программ и инвестиционных проектов Минэкономразвития России.С 2013 года – советник министра экономического развития.В апреле 2015 года возглавил департамент стратегического развития Минэкономразвития России.В марте 2016 года был назначен заместителем губернатора Тульской области.С октября 2018 года – первый заместитель губернатора Тульской области.Курировал экономический блок областного правительства.В декабре 2018 года Вячеслав Федорищев был включен в состав резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем главы государства. Стал самым молодым политиком, попавшим в президентский кадровый резерв. В октябре 2022 года был назначен первым заместителем губернатора Тульской области - председателем правительства Тульской области.31 мая 2024 года президент РФ Владимир Путин предложил Вячеславу Федорищеву возглавить Самарскую область.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
тульская область
самарская область
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справки, политика, тульская область, вячеслав федорищев, владимир путин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), самарская область
Справки, Политика, Тульская область, Вячеслав Федорищев, Владимир Путин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Самарская область

Биография Вячеслава Федорищева

© РИА Новости / POOL/Александр Казаков | Перейти в медиабанк Вячеслав Федорищев
 Вячеслав Федорищев - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / POOL/Александр Казаков
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Вячеслав Андреевич Федорищев родился 14 июля 1989 года в Волгодонске Ростовской области.
В 2010 году он окончил факультет экономических и социальных наук Академии народного хозяйства при правительстве РФ (ныне Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС)). Кандидат экономических наук.
Трудовую деятельность начал в РАНХиГС.
С 2010 года – специалист, заместитель начальника отдела, начальник научно-информационного отдела РАНХиГС.
С 2012 года – помощник ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.
С августа 2013 года – референт департамента стратегического управления, государственных программ и инвестиционных проектов Минэкономразвития России.
С 2013 года – советник министра экономического развития.
В апреле 2015 года возглавил департамент стратегического развития Минэкономразвития России.
В марте 2016 года был назначен заместителем губернатора Тульской области.
С октября 2018 года – первый заместитель губернатора Тульской области.
Курировал экономический блок областного правительства.
В декабре 2018 года Вячеслав Федорищев был включен в состав резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем главы государства. Стал самым молодым политиком, попавшим в президентский кадровый резерв.
В октябре 2022 года был назначен первым заместителем губернатора Тульской области - председателем правительства Тульской области.
31 мая 2024 года президент РФ Владимир Путин предложил Вячеславу Федорищеву возглавить Самарскую область.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиПолитикаТульская областьВячеслав ФедорищевВладимир ПутинМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Самарская область
 
 
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