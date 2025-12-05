https://ria.ru/20251205/fedorischev-2060157881.html
Федорищев поручил обеспечить прием соцкарт в коммерческом транспорте
Федорищев поручил обеспечить прием соцкарт в коммерческом транспорте
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время прямой линии с жителями региона поручил обеспечить прием социальных карт "Zа Победу", которые выдаются... РИА Новости, 05.12.2025
САМАРА, 5 дек - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время прямой линии с жителями региона поручил обеспечить прием социальных карт "Zа Победу", которые выдаются семьям участников СВО, во всем общественном транспорте.
В пятницу глава региона в прямом эфире отвечал на вопросы жителей Самарской области. К нему обратилась мама участника СВО, которая пожаловалась на отказ в использовании карт "Zа Победу" в коммерческом транспорте.
"Ситуация недопустимая, мы компенсируем всем транспортным компаниям выпадающие доходы. Хамское отношение к жителям, особенно к членам участников СВО, недопустимо", – сказал губернатор.
Федорищев поручил главе регионального министерства транспорта Артуру Абдрашитову создать горячую линию для оперативного решения этого вопроса.
Социальная карта "Zа Победу" предоставляет право бесплатного и безлимитного проезда членам семей участников специальной военной операции. Она дает возможность бесплатно ездить на городских и пригородных автобусах, в городском наземном электрическом транспорте, метро и пригородных поездах в пределах Самарской области.