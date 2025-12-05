Федорищев поручил обеспечить прием соцкарт в коммерческом транспорте

САМАРА, 5 дек - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время прямой линии с жителями региона поручил обеспечить прием социальных карт "Zа Победу", которые выдаются семьям участников СВО, во всем общественном транспорте.

В пятницу глава региона в прямом эфире отвечал на вопросы жителей Самарской области. К нему обратилась мама участника СВО, которая пожаловалась на отказ в использовании карт "Zа Победу" в коммерческом транспорте.

"Ситуация недопустимая, мы компенсируем всем транспортным компаниям выпадающие доходы. Хамское отношение к жителям, особенно к членам участников СВО, недопустимо", – сказал губернатор.

Федорищев поручил главе регионального министерства транспорта Артуру Абдрашитову создать горячую линию для оперативного решения этого вопроса.