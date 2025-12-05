https://ria.ru/20251205/fedorischev-2060075910.html
Самарский губернатор рассказал о кадровой реформе правительства региона
САМАРА, 5 дек - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на прямой линии рассказал о кадровой реформе правительства региона, сообщили в пресс-службе областного правительства.
"Мы проводим административную реформу, ее цель – снизить количество государственных служащих на 20%. При этом 70% руководящего состава правительства свою работу сохранит", – отметил глава региона.
Федорищев подчеркнул, что сейчас идет обновление кадрового состава правительства Самарской области. В сентябре было принято решение о внесении изменений в устав – основной закон региона, что позволило уточнить структуру правительства и определить новые рамки его работы.
Губернатор также отметил, что реформа направлена не на сокращение численного состава госслужащих, а на повышение эффективности их работы. Основной костяк команды был сформирован еще год назад, однако шансы присоединиться к ней остаются, добавил Федорищев. В регионе будут созданы три системы кадровых резервов: резерв в сфере государственного и муниципального управления, резерв из участников специальной военной операции и молодежный кадровый резерв. Они направлены на формирование устойчивого кадрового ресурса.
Федорищев выразил уверенность, что такие меры будут способствовать укреплению управленческих кадров и развитию Самарской области в ближайшие годы.