Первый участок магистрали "Центральная" открыли в Самаре
Первый участок магистрали "Центральная" открыли в Самаре
Первый участок магистрали "Центральная" протяженностью более 14 километров открылся в Самаре, сообщили в пресс-службе правительства Самарской области. РИА Новости, 03.12.2025
Первый участок магистрали "Центральная" открыли в Самаре
САМАРА, 3 дек - РИА Новости. Первый участок магистрали "Центральная" протяженностью более 14 километров открылся в Самаре, сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.
"В среду губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в торжественном открытии движения на участке магистрали "Центральная" в Самаре. Ее первый этап - участок от Ракитовского шоссе до автодороги "Обводная города Самары" - завершен. Губернатор подчеркнул значимость объекта, который обеспечивает большое количество населенных пунктов качественной дорогой, позволяет грузопотоку правильно распределиться и меньше загружать основную городскую дорожную сеть", - говорится в сообщении правительства региона.
Протяженность открытого участка превышает 14 километров, из которых 2,8 километра дорог было построено, еще более 11 километров полотна реконструировали. Также подрядчик возвел два городских путепровода. Движение на магистрали организовано по 4-6 полосам.
Федорищев отметил, что проект дороги появился в генплане развития города Куйбышева (сейчас - Самара) еще в 1965 году, строительство началось в 2023 году. Губернатор отметил, что несмотря на непростую экономическую ситуацию, проект удалось обеспечить финансированием из регионального бюджета и завершить работы на первом этапе в установленный срок.
"Это только первый этап. Когда мы реализуем полностью весь проект магистрали "Центральной", это будет по-настоящему трансформация транспортной схемы движения в городе. Со следующего года начнем второй этап, это большой объем работ", - отметил Федорищев.