Рейтинг@Mail.ru
Первый участок магистрали "Центральная" открыли в Самаре - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:27 03.12.2025 (обновлено: 15:00 03.12.2025)
https://ria.ru/20251203/samara-2059498489.html
Первый участок магистрали "Центральная" открыли в Самаре
Первый участок магистрали "Центральная" открыли в Самаре - РИА Новости, 03.12.2025
Первый участок магистрали "Центральная" открыли в Самаре
Первый участок магистрали "Центральная" протяженностью более 14 километров открылся в Самаре, сообщили в пресс-службе правительства Самарской области. РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T13:27:00+03:00
2025-12-03T15:00:00+03:00
самара
самарская область
куйбышев
вячеслав федорищев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059522277_0:104:996:664_1920x0_80_0_0_d6efbaa29853c68c2ad3206dd3f84245.jpg
https://ria.ru/20251202/svo-2059350564.html
https://ria.ru/20251127/samara-2058107355.html
самара
самарская область
куйбышев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059522277_67:0:952:664_1920x0_80_0_0_f680623ffa1eacbfc5e5c24d5dcbd33b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
самара, самарская область, куйбышев, вячеслав федорищев
Самара, Самарская область, Куйбышев, Вячеслав Федорищев
Первый участок магистрали "Центральная" открыли в Самаре

В Самаре открыли участок магистрали "Центральная" длиной более 14 километров

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Самарской области Первый участок магистрали "Центральная" открыли в Самаре
Первый участок магистрали Центральная открыли в Самаре - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Самарской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САМАРА, 3 дек - РИА Новости. Первый участок магистрали "Центральная" протяженностью более 14 километров открылся в Самаре, сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.
"В среду губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в торжественном открытии движения на участке магистрали "Центральная" в Самаре. Ее первый этап - участок от Ракитовского шоссе до автодороги "Обводная города Самары" - завершен. Губернатор подчеркнул значимость объекта, который обеспечивает большое количество населенных пунктов качественной дорогой, позволяет грузопотоку правильно распределиться и меньше загружать основную городскую дорожную сеть", - говорится в сообщении правительства региона.
Рублевые купюры разного достоинства - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Самарским резервистам выплатят по сто тысяч рублей
2 декабря, 20:11
Протяженность открытого участка превышает 14 километров, из которых 2,8 километра дорог было построено, еще более 11 километров полотна реконструировали. Также подрядчик возвел два городских путепровода. Движение на магистрали организовано по 4-6 полосам.
Федорищев отметил, что проект дороги появился в генплане развития города Куйбышева (сейчас - Самара) еще в 1965 году, строительство началось в 2023 году. Губернатор отметил, что несмотря на непростую экономическую ситуацию, проект удалось обеспечить финансированием из регионального бюджета и завершить работы на первом этапе в установленный срок.
"Это только первый этап. Когда мы реализуем полностью весь проект магистрали "Центральной", это будет по-настоящему трансформация транспортной схемы движения в городе. Со следующего года начнем второй этап, это большой объем работ", - отметил Федорищев.
Города России. Самара - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Проходка тоннеля завершилась на станции метро "Театральная" в Самаре
27 ноября, 17:07
 
СамараСамарская областьКуйбышевВячеслав Федорищев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала