Рейтинг@Mail.ru
Самарская область получит более 300 единиц общественного транспорта - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:10 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/samara-2060122500.html
Самарская область получит более 300 единиц общественного транспорта
Самарская область получит более 300 единиц общественного транспорта - РИА Новости, 05.12.2025
Самарская область получит более 300 единиц общественного транспорта
Самарская область получит более 300 единиц общественного транспорта в текущем году, сообщили в пресс-службе правительства Самарской области со ссылкой на главу... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T16:10:00+03:00
2025-12-05T16:10:00+03:00
самарская область
вячеслав федорищев
самара
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987378359_0:68:3072:1796_1920x0_80_0_0_a63b40816c6ce3c852917a8af7586a9b.jpg
самарская область
самара
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987378359_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_38bbb4b1ee181d284161733c6367bf5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
самарская область, вячеслав федорищев, самара
Самарская область, Вячеслав Федорищев, Самара
Самарская область получит более 300 единиц общественного транспорта

Самарская область получит более 300 единиц общественного транспорта в 2025 году

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВячеслав Федорищев
Вячеслав Федорищев - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Вячеслав Федорищев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САМАРА, 5 дек - РИА Новости. Самарская область получит более 300 единиц общественного транспорта в текущем году, сообщили в пресс-службе правительства Самарской области со ссылкой на главу региона.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в пятницу провел прямую линию, в ходе которой ответил на вопросы жителей региона и подвел предварительные итоги года.
"Отдельно глава региона остановился на обновлении общественного транспорта. Всего в этом году регион получит 301 единицу новой техники: 242 автобуса, 40 трамваев, 16 троллейбусов и 3 вагона метро", - сообщили в пресс-службе правительства региона.
Федорищев подчеркнул, что системное обновление общественного транспорта является одной из приоритетных задач правительства области.
Большое количество обращений от жителей было посвящено ремонту дорог и транспортному сообщению. Одно из них касалось ремонта и благоустройства Ракитовского шоссе в Самаре. Глава региона подчеркнул, что эту дорогу и мост готовят к полной реконструкции: в 2026 году будет подготовлена проектно-сметная документация, в 2027 году начнутся работы.
"К 2029-2030 годам планируем суммарно в 2 раза увеличить финансирование на ремонт дорог. В целом наша задача, чтобы жители реально увидели, что качество дорог стало лучше", - сказал Федорищев.
Жители также пожаловались губернатору на недобросовестных перевозчиков, которые в том числе высаживают из транспорта детей. Глава региона поручил региональному министерству транспорта и автомобильных дорог создать реестр недобросовестных подрядчиков и утвердить его до 1 января. Также он попросил открыть горячую линию, чтобы жители могли сообщать о подобных проблемах.
 
Самарская областьВячеслав ФедорищевСамара
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала