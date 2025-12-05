САМАРА, 5 дек - РИА Новости. Самарская область получит более 300 единиц общественного транспорта в текущем году, сообщили в пресс-службе правительства Самарской области со ссылкой на главу региона.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в пятницу провел прямую линию, в ходе которой ответил на вопросы жителей региона и подвел предварительные итоги года.

"Отдельно глава региона остановился на обновлении общественного транспорта. Всего в этом году регион получит 301 единицу новой техники: 242 автобуса, 40 трамваев, 16 троллейбусов и 3 вагона метро", - сообщили в пресс-службе правительства региона.

Федорищев подчеркнул, что системное обновление общественного транспорта является одной из приоритетных задач правительства области.

Большое количество обращений от жителей было посвящено ремонту дорог и транспортному сообщению. Одно из них касалось ремонта и благоустройства Ракитовского шоссе в Самаре. Глава региона подчеркнул, что эту дорогу и мост готовят к полной реконструкции: в 2026 году будет подготовлена проектно-сметная документация, в 2027 году начнутся работы.

"К 2029-2030 годам планируем суммарно в 2 раза увеличить финансирование на ремонт дорог. В целом наша задача, чтобы жители реально увидели, что качество дорог стало лучше", - сказал Федорищев.