Самарская область получит более 300 единиц общественного транспорта
Самарская область получит более 300 единиц общественного транспорта
2025-12-05T16:10:00+03:00
самарская область
вячеслав федорищев
самара
самарская область
самара
Новости
ru-RU
САМАРА, 5 дек - РИА Новости. Самарская область получит более 300 единиц общественного транспорта в текущем году, сообщили в пресс-службе правительства Самарской области со ссылкой на главу региона.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в пятницу провел прямую линию, в ходе которой ответил на вопросы жителей региона и подвел предварительные итоги года.
"Отдельно глава региона остановился на обновлении общественного транспорта. Всего в этом году регион получит 301 единицу новой техники: 242 автобуса, 40 трамваев, 16 троллейбусов и 3 вагона метро", - сообщили в пресс-службе правительства региона.
Федорищев подчеркнул, что системное обновление общественного транспорта является одной из приоритетных задач правительства области.
Большое количество обращений от жителей было посвящено ремонту дорог и транспортному сообщению. Одно из них касалось ремонта и благоустройства Ракитовского шоссе в Самаре. Глава региона подчеркнул, что эту дорогу и мост готовят к полной реконструкции: в 2026 году будет подготовлена проектно-сметная документация, в 2027 году начнутся работы.
"К 2029-2030 годам планируем суммарно в 2 раза увеличить финансирование на ремонт дорог. В целом наша задача, чтобы жители реально увидели, что качество дорог стало лучше", - сказал Федорищев.
Жители также пожаловались губернатору на недобросовестных перевозчиков, которые в том числе высаживают из транспорта детей. Глава региона поручил региональному министерству транспорта и автомобильных дорог создать реестр недобросовестных подрядчиков и утвердить его до 1 января. Также он попросил открыть горячую линию, чтобы жители могли сообщать о подобных проблемах.