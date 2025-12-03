Губернатор Самарской области оценил качество новой поликлиники

САМАРА, 3 дек - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев оценил работу новой поликлиники в поселке городского типа Смышляевка, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"В среду губернатор Вячеслав Федорищев в рамках рабочей поездки посетил новую поликлинику в поселке городского типа Смышляевка. Глава региона оценил качество объекта, построенного по региональной программе "Модернизация первичного звена здравоохранения Самарской области". Это один из масштабных проектов модернизации первичного звена здравоохранения в регионе", - говорится в сообщении пресс-службы.

Поликлиника открылась для пациентов в конце ноября, она рассчитана на более 1 тысячи посещений в смену. Больница включает детское и взрослое отделения, женскую консультацию, а также лечебно-профилактическое, рентгенологическое отделения с маммографом и компьютерным томографом. В четырехэтажном здании также будут работать отделения функциональной диагностики, реабилитации, дневной стационар и другие.

Главврач Волжской районной клинической больницы Сергей Братко сообщил, что штат врачей и медсестер укомплектован, он будет расширяться по мере роста числа прикрепленных пациентов.

"Важнейшая поликлиника для территории - очень большой запрос был от жителей на то, чтобы в шаговой доступности была организована качественная медицинская помощь. Поликлиника большая, рассчитана на 100 тысяч человек. Сейчас здесь прикреплены более 13 тысяч жителей. Плюс объект построен по всем нормативам бережливой поликлиники, то есть здесь правильно разведены потоки посетителей, разделены входы в отделения", - сообщил Федорищев.