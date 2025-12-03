Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Самарской области оценил качество новой поликлиники - РИА Новости, 03.12.2025
15:08 03.12.2025
Губернатор Самарской области оценил качество новой поликлиники
Губернатор Самарской области оценил качество новой поликлиники - РИА Новости, 03.12.2025
Губернатор Самарской области оценил качество новой поликлиники
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев оценил работу новой поликлиники в поселке городского типа Смышляевка, сообщили в пресс-службе регионального... РИА Новости, 03.12.2025
самарская область
самара
вячеслав федорищев
сергей братков
самарская область
самара
самарская область, самара, вячеслав федорищев, сергей братков
Самарская область, Самара, Вячеслав Федорищев, Сергей Братков
Губернатор Самарской области оценил качество новой поликлиники

Губернатор Самарской области оценил работу новой поликлиники в Смышляевке

© Фото : Telegram/Правительство Самарской областиГубернатор Самарской области Вячеслав Федорищев оценил работу новой поликлиники в поселке городского типа Смышляевка
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев оценил работу новой поликлиники в поселке городского типа Смышляевка - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Фото : Telegram/Правительство Самарской области
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев оценил работу новой поликлиники в поселке городского типа Смышляевка
САМАРА, 3 дек - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев оценил работу новой поликлиники в поселке городского типа Смышляевка, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
"В среду губернатор Вячеслав Федорищев в рамках рабочей поездки посетил новую поликлинику в поселке городского типа Смышляевка. Глава региона оценил качество объекта, построенного по региональной программе "Модернизация первичного звена здравоохранения Самарской области". Это один из масштабных проектов модернизации первичного звена здравоохранения в регионе", - говорится в сообщении пресс-службы.
Первый участок магистрали Центральная открыли в Самаре
Первый участок магистрали "Центральная" открыли в Самаре
Вчера, 13:27
Поликлиника открылась для пациентов в конце ноября, она рассчитана на более 1 тысячи посещений в смену. Больница включает детское и взрослое отделения, женскую консультацию, а также лечебно-профилактическое, рентгенологическое отделения с маммографом и компьютерным томографом. В четырехэтажном здании также будут работать отделения функциональной диагностики, реабилитации, дневной стационар и другие.
Главврач Волжской районной клинической больницы Сергей Братко сообщил, что штат врачей и медсестер укомплектован, он будет расширяться по мере роста числа прикрепленных пациентов.
"Важнейшая поликлиника для территории - очень большой запрос был от жителей на то, чтобы в шаговой доступности была организована качественная медицинская помощь. Поликлиника большая, рассчитана на 100 тысяч человек. Сейчас здесь прикреплены более 13 тысяч жителей. Плюс объект построен по всем нормативам бережливой поликлиники, то есть здесь правильно разведены потоки посетителей, разделены входы в отделения", - сообщил Федорищев.
В целом в этом году по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь" завершается капитальный ремонт 80 объектов здравоохранения, также строится более 70 модульных зданий. На финальной стадии находится строительство новой детской поликлиники в Самаре в границах улиц Панова, Часовой и Ерошевского.
Более 670 самарских многодетных семей получили компенсации
Более 670 самарских многодетных семей получили компенсации
30 октября, 15:58
 
Самарская областьСамараВячеслав ФедорищевСергей Братков
 
 
