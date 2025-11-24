https://ria.ru/20251124/chislo-2057158210.html
Число погибших при падении БПЛА в Сызрани выросло до трех человек
Число погибших при падении БПЛА в Сызрани выросло до трех человек
Число погибших выросло до трех человек, еще двое находятся в больнице в результате падения БПЛА в субботу в Сызрани в Самарской области, заявил мэр Сызрани... РИА Новости, 24.11.2025
Число погибших при падении БПЛА в Сызрани выросло до трех человек
