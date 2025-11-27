Рейтинг@Mail.ru
Проходка тоннеля завершилась на станции метро "Театральная" в Самаре - РИА Новости, 27.11.2025
17:07 27.11.2025
Проходка тоннеля завершилась на станции метро "Театральная" в Самаре
Проходка правого перегонного тоннеля завершилась на станции метро "Театральная" в Самаре, сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.
Проходка тоннеля завершилась на станции метро "Театральная" в Самаре

Проходка правого перегонного тоннеля завершилась в Самаре

Города России. Самара
Города России. Самара
© РИА Новости / Юрий Стрелец
Перейти в медиабанк
Города России. Самара. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САМАРА, 27 ноя - РИА Новости. Проходка правого перегонного тоннеля завершилась на станции метро "Театральная" в Самаре, сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.
"Сегодня в жизни города значимое событие – завершилась проходка перегонного тоннеля на станции метро "Театральная". Семь месяцев метростроители работали над тем, чтобы пройти более 1500 метров. Это очень хорошие результаты. Далее у нас по плану – завершение всех работ на объекте. Открыть станцию для жителей планируем в первом квартале 2027 года", – сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.
В мероприятии в формате видеоконференцсвязи поучаствовали вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и гендиректор АО "Мосинжпроект" Максим Гаман. Вице-премьер РФ отметил, что за счет инфраструктурных бюджетных кредитов ведется строительство новых линий метро и станций в Самаре, Челябинске, Красноярске и Нижнем Новгороде.
"Театральная" станет конечной станцией первой линии метрополитена в городе. После открытия она соединит центр Самары с отдаленными районами, а продолжительность поездки от начальной до конечной станции метро составит менее 30 минут. Появление метро в Самаре – это действительно историческое событие. Сейчас крайне важно удерживать набранный темп, чтобы завершить этот важный для города проект строго в установленные сроки", – отметил Хуснуллин.
На данный момент в высокой степени готовности находятся системы водоснабжения и водоотведения, вентиляции, кабельной сети. На следующем этапе строители начнут прокладку путей и коммуникаций, а затем соберут основу станции и установят все инженерные системы. Также предстоит провести отделку и обустроить окружающую среду.
Станция метро "Театральная" расположится на пересечении улиц Красноармейская и Галактионовская и станет 11-й станцией самарского метрополитена. Федорищев отметил, что региональное правительство разрабатывает планы по дальнейшему развитию метрополитена в Самаре.
