Федорищев и глава "Газпрома" договорились о развитии Самарской области - РИА Новости, 14.11.2025
10:31 14.11.2025
Федорищев и глава "Газпрома" договорились о развитии Самарской области
Федорищев и глава "Газпрома" договорились о развитии Самарской области
вячеслав федорищев
алексей миллер
газпром
самарская область
2025
Новости
вячеслав федорищев, алексей миллер, газпром, самарская область
Вячеслав Федорищев, Алексей Миллер, Газпром, Самарская область
Федорищев и глава "Газпрома" договорились о развитии Самарской области

© Фото предоставлено Управлением информации ПАО "Газпром"Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер
САМАРА, 14 ноя - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и глава "Газпрома" Алексей Миллер во время рабочей встречи в Санкт-Петербурге подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на 2026-2030 годы, сообщили в пресс-службе областного правительства.
"Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер провели рабочую встречу, которая прошла в Санкт-Петербурге, и подписали программу развития газоснабжения и газификации Самарской области на 2026-2030 годы", - говорится в сообщении правительства региона.
Согласно документу, в Сергиевском районе построят газопровод-отвод с ГРС "Калиновка" и межпоселковый газопровод с подключением к действующим газовым сетям. Реализация проекта повысит надежность газоснабжения домов и предприятий района. Сейчас ведется проектирование объектов.
На встрече стороны также обсудили ход и перспективы газификации Самарской области. Все районы региона имеют доступ к сетевому природному газу. В газифицированных населенных пунктах идет догазификация потребителей. С жителями было заключено более 23,5 тысячи договоров на бесплатное подведение газа к границам участков, из них 20,6 тысячи договоров (87%) выполнено.
Сейчас "Газпром" завершает строительство двух газопроводов в Волжском районе Самарской области. Один из межпоселковых газопроводов строится на правом берегу реки Волги – от села Рождествено до поселков Усинский, Гаврилова Поляна, сел Выползово и Подгоры. Таким образом, здесь смогут подключиться к сетевому газу около 900 домовладений, отметили в правительстве региона.
Второй газопровод прокладывается на юго-восточной границе Самары – от новой мощной ГРС "Лопатино" к объектам логистического парка "Преображенка-2".
Вячеслав Федорищев - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Глава Самарской области доложил Путину о создании района "Беспилотный"
7 ноября, 18:01
 
Вячеслав ФедорищевАлексей МиллерГазпромСамарская область
 
 
