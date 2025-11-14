Федорищев и глава "Газпрома" договорились о развитии Самарской области

САМАРА, 14 ноя - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и глава "Газпрома" Алексей Миллер во время рабочей встречи в Санкт-Петербурге подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на 2026-2030 годы, сообщили в пресс-службе областного правительства.

"Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер провели рабочую встречу, которая прошла в Санкт-Петербурге, и подписали программу развития газоснабжения и газификации Самарской области на 2026-2030 годы", - говорится в сообщении правительства региона.

Согласно документу, в Сергиевском районе построят газопровод-отвод с ГРС "Калиновка" и межпоселковый газопровод с подключением к действующим газовым сетям. Реализация проекта повысит надежность газоснабжения домов и предприятий района. Сейчас ведется проектирование объектов.

На встрече стороны также обсудили ход и перспективы газификации Самарской области. Все районы региона имеют доступ к сетевому природному газу. В газифицированных населенных пунктах идет догазификация потребителей. С жителями было заключено более 23,5 тысячи договоров на бесплатное подведение газа к границам участков, из них 20,6 тысячи договоров (87%) выполнено.

Сейчас "Газпром" завершает строительство двух газопроводов в Волжском районе Самарской области. Один из межпоселковых газопроводов строится на правом берегу реки Волги – от села Рождествено до поселков Усинский, Гаврилова Поляна, сел Выползово и Подгоры. Таким образом, здесь смогут подключиться к сетевому газу около 900 домовладений, отметили в правительстве региона.