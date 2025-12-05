Объем инвестиций в экономику Самарской области увеличился на 30 млрд руб

САМАРА, 5 дек - РИА Новости. Объем инвестиций в экономику Самарской области увеличился на 30 миллиардов рублей по сравнению с предыдущим годом и превысил 600 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на губернатора Вячеслава Федорищева.
"В пятницу губернатор Вячеслав Федорищев проводит прямую линию. В прямом эфире он отвечает на вопросы жителей региона и подводит предварительные итоги 2025 года. Объем инвестиций в экономику Самарской области в этом году на 30 миллиардов рублей выше, чем в прошлом, это более 600 миллиардов рублей. По словам губернатора, это не окончательные цифры, в декабре также ожидается рост", - говорится в сообщении правительства области.
В целом в этом году в Самарской области было реализовано около 25 инвестпроектов. Среди них Федорищев выделил производство литий-ионных аккумуляторов для беспилотников, выпуск автомобилей Lada Iskra, запуск логического центра Wildberries. Сейчас в работе находится еще порядка 150 таких проектов, добавил губернатор.
"Все это говорит о том, что динамика следующих лет будет опережающей, новые проекты будут реализовываться и, как следствие, появятся новые рабочие места. Как правило, это производства с высокой добавленной стоимостью, соответственно, рабочие места с высокой заработной платой. Ну и, конечно, это новые поступления налогов", - отметил Федорищев.
В промышленности рост показывают почти все отрасли, одна из самых быстрорастущих – химическая, производство лекарственных препаратов, удобрений. Отрицательная динамика наблюдается только в автомобилестроении. "У нас монопредприятие "АвтоВАЗ" уже несколько лет находится в низком тренде рынка, то есть рынок последние несколько лет отрицательный в связи с некоторыми экономическими явлениями. Мы понимаем, что здесь будет отрицательный рост, но очень много делаем, чтобы "АвтоВАЗ" и его коллектив чувствовали себя комфортно", - сообщил Федорищев.
