Глава Самарской области ответил на вопрос о долге "Крыльев Советов"

"Долг копился 10 лет, он был взят и системно не отдавался. Долг будет отдан клубом, причем здесь мы планируем до конца года если не весь, то большую часть отдать, скорее всего, весь. Это не повлияет никак на дальнейшие спортивные результаты, потому что это всего лишь финансовый показатель", - сказал губернатор.