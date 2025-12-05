Глава Самарской области ответил на вопрос о долге "Крыльев Советов"

САМАРА, 5 дек - РИА Новости. Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" отдаст долг дочерней структуре корпорации "Ростех" до конца 2025 года, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на прямой линии.
"Долг копился 10 лет, он был взят и системно не отдавался. Долг будет отдан клубом, причем здесь мы планируем до конца года если не весь, то большую часть отдать, скорее всего, весь. Это не повлияет никак на дальнейшие спортивные результаты, потому что это всего лишь финансовый показатель", - сказал губернатор.
Ранее судебные приставы открыли исполнительное производство в отношении "Крыльев Советов" о взыскании долга, превышающего сумму 928 млн рублей. Производство было открыто 1 декабря на основании исполнительного листа, выданного Арбитражным судом Москвы 6 ноября. Остаток долга клуба составляет 928 миллионов 347,8 тысячи рублей.
В июле РИА Новости стало известно, что Арбитражный суд Москвы по иску дочерней структуры корпорации "Ростех" ООО "РТ-Капитал" взыскал более 923 миллионов рублей с "Крыльев Советов". При этом ранее суд отказал ответчику в отложении разбирательства для завершения переговоров о мирном урегулировании спора. По словам представителя ответчика, клуб был готов к заключению мирового соглашения с условием погашения долга до конца 2026 года, но истец настоял на погашении в текущем году.
По информации представителей сторон, долг возник по двум кредитным договорам, которые "Крылья Советов" ранее заключили с Новикомбанком, подконтрольным "Ростеху". В 2016 году права кредитора по договорам цессии перешли к истцу. Представитель "РТ-Капитала" в суде сообщил, что накануне заседания клуб в счет погашения долга перечислил 10 миллионов рублей. Отмечалось, что иск поступил в суд в январе и что срок погашения задолженности истек еще в 2016 году, однако сама компания предпринимала усилия для развития клуба и его дальнейшего участия в национальных турнирах. Истец сообщал, что "Крылья Советов" находились в затруднительной финансовой ситуации, поэтому обратились в "Ростех" за кредитной помощью, и "с учетом значения клуба для Самарской области ему была оказана необходимая поддержка на максимально комфортных условиях". Однако поскольку клуб с 2016 года не выполняет взятые на себя обязательства, было принято решение о взыскании задолженности в судебном порядке.