Губернатор Самарской области принял участие в заседании комиссии Госсовета - РИА Новости, 10.12.2025
19:12 10.12.2025 (обновлено: 19:13 10.12.2025)
Губернатор Самарской области принял участие в заседании комиссии Госсовета
россия
самарская область
москва
вячеслав федорищев
алексей дюмин
владислав шапша
объединенная двигателестроительная корпорация
россия, самарская область, москва, вячеслав федорищев, алексей дюмин, владислав шапша, объединенная двигателестроительная корпорация
Россия, Самарская область, Москва, Вячеслав Федорищев, Алексей Дюмин, Владислав Шапша, Объединенная двигателестроительная корпорация
Губернатор Самарской области принял участие в заседании комиссии Госсовета

Губернатор Самарской области Федорищев принял участие в заседании Госсовета

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Самарской области Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Самарской области
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Архивное фото
САМАРА, 10 дек - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в расширенном заседании комиссии Госсовета РФ по направлению "Кадры", сообщили в пресс-службе регионального правительства.
"В среду, 10 декабря, в Москве состоялось расширенное заседание комиссии Государственного совета РФ по направлению "Кадры" по подготовке Госсовета на тему "О подготовке кадров для экономики Российской Федерации". Самарскую область представлял губернатор, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Промышленность" Вячеслав Федорищев", - говорится в сообщении правительства области.
Мужчина работает с документами - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Гранты на креативные проекты получит 31 предприниматель Самарской области
Вчера, 18:59
Помощник президента РФ, секретарь Госсовета Алексей Дюмин отметил, что с проблемой нехватки специалистов сталкиваются самые разные отрасли экономики, и в ближайшие годы она будет только обостряться. Спрос растет быстрее, чем соискатели появляются на рынке, а система подготовки кадров не успевает за меняющимися запросами работодателей. Дюмин отметил, что на профильной комиссии Госсовета стоит задача определить лучшие практики регионов и экспертов по решению проблемы кадрового дефицита, а затем представить их президенту на заседании Госсовета.
В Самарской области для обеспечения кадрами реального сектора экономики действуют федеральные проекты, отметили в региональном правительстве. Среди них - создание передовых инженерных школ и участие в программе "Приоритет-2030". Также в вузах Самарской области реализуются специальные программы целевого обучения инженеров для ПАО "ОДК-Кузнецов" - "Крылья Ростеха" и "Инженерный старт". Такие программы позволяют студентам уже в процессе обучения приобретать практические навыки, получать опыт решения конструкторских задач и осваивать новые дополнительные дисциплины.
На тематических круглых столах с участием губернаторов регионов участники заседания комиссии Госсовета обсудили подготовку кадров. В работе одного из них, где рассматривались аспекты подготовки высококвалифицированных кадров для технологического лидерства России, принял участие Федорищев.
Участники заседания также обсуждали прогноз потребности экономики в кадрах, модели профессиональной ориентации, роль кадровых центров и работодателя в профессиональном развитии кадров, включая ветеранов СВО, и другие вопросы.
Председатель комиссии Госсовета "Кадры", губернатор Калужской области Владислав Шапша, сообщил, что инициативы и значимые замечания будут учтены при подготовке проекта перечня поручений президента к предстоящему заседанию Госсовета в конце года.
Вячеслав Федорищев - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Федорищев поручил обеспечить прием соцкарт в коммерческом транспорте
5 декабря, 16:58
 
РоссияСамарская областьМоскваВячеслав ФедорищевАлексей ДюминВладислав ШапшаОбъединенная двигателестроительная корпорация
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
