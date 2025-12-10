Губернатор Самарской области принял участие в заседании комиссии Госсовета

САМАРА, 10 дек - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в расширенном заседании комиссии Госсовета РФ по направлению "Кадры", сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"В среду, 10 декабря, в Москве состоялось расширенное заседание комиссии Государственного совета РФ по направлению "Кадры" по подготовке Госсовета на тему "О подготовке кадров для экономики Российской Федерации". Самарскую область представлял губернатор, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Промышленность" Вячеслав Федорищев", - говорится в сообщении правительства области.

Помощник президента РФ, секретарь Госсовета Алексей Дюмин отметил, что с проблемой нехватки специалистов сталкиваются самые разные отрасли экономики, и в ближайшие годы она будет только обостряться. Спрос растет быстрее, чем соискатели появляются на рынке, а система подготовки кадров не успевает за меняющимися запросами работодателей. Дюмин отметил, что на профильной комиссии Госсовета стоит задача определить лучшие практики регионов и экспертов по решению проблемы кадрового дефицита, а затем представить их президенту на заседании Госсовета.

В Самарской области для обеспечения кадрами реального сектора экономики действуют федеральные проекты, отметили в региональном правительстве. Среди них - создание передовых инженерных школ и участие в программе "Приоритет-2030". Также в вузах Самарской области реализуются специальные программы целевого обучения инженеров для ПАО "ОДК-Кузнецов" - "Крылья Ростеха" и "Инженерный старт". Такие программы позволяют студентам уже в процессе обучения приобретать практические навыки, получать опыт решения конструкторских задач и осваивать новые дополнительные дисциплины.

На тематических круглых столах с участием губернаторов регионов участники заседания комиссии Госсовета обсудили подготовку кадров. В работе одного из них, где рассматривались аспекты подготовки высококвалифицированных кадров для технологического лидерства России, принял участие Федорищев.

Участники заседания также обсуждали прогноз потребности экономики в кадрах, модели профессиональной ориентации, роль кадровых центров и работодателя в профессиональном развитии кадров, включая ветеранов СВО, и другие вопросы.