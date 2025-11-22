https://ria.ru/20251122/ataka-2056761511.html
При атаке беспилотников ВСУ на Самарскую область погибли два человека
При атаке беспилотников ВСУ на Самарскую область погибли два человека - РИА Новости, 22.11.2025
При атаке беспилотников ВСУ на Самарскую область погибли два человека
В Сызрани два человека погибли при падении БПЛА, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. РИА Новости, 22.11.2025
При атаке беспилотников ВСУ на Самарскую область погибли два человека
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В Сызрани два человека погибли при падении БПЛА, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
"Совершена вражеская атака БПЛА на промышленные предприятия Самарской области
. <...> Силами ПВО атака была отражена. С глубочайшей скорбью сообщаю, что в Сызрани
в результате падения БПЛА погибли два человека", — написал он в своем канале
на платформе Max.
Губернатор рассказал, что целями ВСУ были топливно-энергетические объекты.
По данным главы региона, еще двое пострадали. Он добавил, что им уже оказывают помощь медики.
Как сообщило Минобороны, ночью в области уничтожили 15 беспилотных летательных аппаратов.