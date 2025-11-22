Рейтинг@Mail.ru
При атаке беспилотников ВСУ на Самарскую область погибли два человека - РИА Новости, 22.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
09:01 22.11.2025 (обновлено: 12:55 22.11.2025)
При атаке беспилотников ВСУ на Самарскую область погибли два человека
При атаке беспилотников ВСУ на Самарскую область погибли два человека
При атаке беспилотников ВСУ на Самарскую область погибли два человека
В Сызрани два человека погибли при падении БПЛА, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. РИА Новости, 22.11.2025
специальная военная операция на украине
самарская область
вячеслав федорищев
сызрань
россия
самарская область
сызрань
россия
самарская область, вячеслав федорищев, сызрань, россия
Специальная военная операция на Украине, Самарская область, Вячеслав Федорищев, Сызрань, Россия
При атаке беспилотников ВСУ на Самарскую область погибли два человека

В Сызрани два человека погибли при атаке БПЛА на Самарскую область

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В Сызрани два человека погибли при падении БПЛА, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
"Совершена вражеская атака БПЛА на промышленные предприятия Самарской области. <...> Силами ПВО атака была отражена. С глубочайшей скорбью сообщаю, что в Сызрани в результате падения БПЛА погибли два человека", — написал он в своем канале на платформе Max.
Губернатор рассказал, что целями ВСУ были топливно-энергетические объекты.
По данным главы региона, еще двое пострадали. Он добавил, что им уже оказывают помощь медики.
Как сообщило Минобороны, ночью в области уничтожили 15 беспилотных летательных аппаратов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Самарская область Вячеслав Федорищев Сызрань Россия
 
 
