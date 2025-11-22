При атаке беспилотников ВСУ на Самарскую область погибли два человека

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В Сызрани два человека погибли при падении БПЛА, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Губернатор рассказал, что целями ВСУ были топливно-энергетические объекты.

По данным главы региона, еще двое пострадали. Он добавил, что им уже оказывают помощь медики.