Около 100 человек примут на работу на самарские станции скорой помощи

САМАРА, 5 дек - РИА Новости. Порядка 100 человек планируется принять на работу на станции скорой помощи Самарской области в следующем году, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В пятницу губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел прямую линию, на которой рассмотрел обращения жителей региона. Часть жалоб касалась скорой медицинской помощи и долгого ожидания медиков.

"Как доложил министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов, в рамках поручения главы региона отрабатывается целевой набор для станций скорой медицинской помощи. На следующий год 92 "целевиков" уже планируется принять на работу. Дорожная карта по трудоустройству на "скорую" сформирована на три года", - говорится в сообщении правительства области.

Губернатор отметил, что проблем с транспортом нет, новые автомобили скорой помощи закупаются. Так, в первом полугодии 2026 года поступят еще 22 машины. При этом для всей сферы здравоохранения остается актуальным вопрос кадровой обеспеченности.

Помимо работы с кадрами, в этом году заработает единый диспетчерский пункт, который позволит распределять экстренные вызовы, в первую очередь оказание помощи больным с инфарктами и инсультами, а также пострадавшим в ДТП. То же касается и распределения неотложных вызовов - эта нагрузка будет перераспределяться на первичные медицинские организации, которые обеспечены медтранспортом.

Жители Самары также интересовались окончанием ремонта больницы № 8 на улице Нагорной. Сейчас пациенты этой больницы получают помощь в одном корпусе на улице Мирной, где, как они считают, тоже необходимо провести ремонт. Орлов сообщил, что ремонт корпуса на улице Нагорной завершится к 20 декабря, с нового года он начнет прием пациентов. Больницу на улице Мирной также планируется обновить к концу 2027 года.