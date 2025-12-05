Рейтинг@Mail.ru
Около 100 человек примут на работу на самарские станции скорой помощи - РИА Новости, 05.12.2025
17:02 05.12.2025
Около 100 человек примут на работу на самарские станции скорой помощи
Около 100 человек примут на работу на самарские станции скорой помощи
Порядка 100 человек планируется принять на работу на станции скорой помощи Самарской области в следующем году, сообщили в пресс-службе правительства региона. РИА Новости, 05.12.2025
вячеслав федорищев
самарская область
самарская область
2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ea95746a013f8a31a20483637571b3aa.jpg
вячеслав федорищев, самарская область
Вячеслав Федорищев, Самарская область
Около 100 человек примут на работу на самарские станции скорой помощи

Около 100 человек примут на работу на станции скорой помощи Самарской области

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
САМАРА, 5 дек - РИА Новости. Порядка 100 человек планируется принять на работу на станции скорой помощи Самарской области в следующем году, сообщили в пресс-службе правительства региона.
В пятницу губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел прямую линию, на которой рассмотрел обращения жителей региона. Часть жалоб касалась скорой медицинской помощи и долгого ожидания медиков.
"Как доложил министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов, в рамках поручения главы региона отрабатывается целевой набор для станций скорой медицинской помощи. На следующий год 92 "целевиков" уже планируется принять на работу. Дорожная карта по трудоустройству на "скорую" сформирована на три года", - говорится в сообщении правительства области.
Губернатор отметил, что проблем с транспортом нет, новые автомобили скорой помощи закупаются. Так, в первом полугодии 2026 года поступят еще 22 машины. При этом для всей сферы здравоохранения остается актуальным вопрос кадровой обеспеченности.
Помимо работы с кадрами, в этом году заработает единый диспетчерский пункт, который позволит распределять экстренные вызовы, в первую очередь оказание помощи больным с инфарктами и инсультами, а также пострадавшим в ДТП. То же касается и распределения неотложных вызовов - эта нагрузка будет перераспределяться на первичные медицинские организации, которые обеспечены медтранспортом.
Жители Самары также интересовались окончанием ремонта больницы № 8 на улице Нагорной. Сейчас пациенты этой больницы получают помощь в одном корпусе на улице Мирной, где, как они считают, тоже необходимо провести ремонт. Орлов сообщил, что ремонт корпуса на улице Нагорной завершится к 20 декабря, с нового года он начнет прием пациентов. Больницу на улице Мирной также планируется обновить к концу 2027 года.
"В начале этого года мы утвердили очень большую программу капремонта наших больниц, поликлиник. Она в сумме средств почти в полтора раза превысила возможности предыдущих периодов. Мы на этом останавливаться не будем, по мере расширения экономических возможностей будем только расширять эту программу", - отметил Федорищев.
 
Вячеслав ФедорищевСамарская область
 
 
