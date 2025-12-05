Самарский губернатор поручил ежегодно вводить по 100 новых спортобъектов

САМАРА, 5 дек - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время прямой линии сообщил, что поручил ежегодно вводить по 100 новых спортивных объектов.

На прямую линию губернатора поступило несколько вопросов от жителей по поводу развития спортивной инфраструктуры, поддержки массового и профессионального спорта и другие. Федорищев рассказал о региональной программе "Мастер Спорта", запущенной в 2024 году.

"Мы попытались все элементы спортивной жизни в одной программе уместить. Она должна дополнительно развивать нашу спортивную инфраструктуру. В "Мастер Спорта" в первую очередь вошли финансовые возможности для системного поднятия уровня достатка тренеров... Расширили финансовые возможности для федераций в участии в региональных и российских соревнованиях, а также поставили себе задачу вводить в год не менее 100 новых объектов спортивной инфраструктуры", - сообщил Вячеслав Федорищев.

К губернатору также обратились ветераны СВО, попросившие посодействовать в организации фиджитал-центра для вернувшихся в Самарскую область бойцов СВО.

Федорищев поддержал просьбу, отметив, что сейчас в регионе разрабатывается программа по созданию фиджитал-центров. Губернатор уточнил, что поставил задачу перед минспортом региона построить 20 фиджитал-центров в течение четырех лет.