Самарский губернатор поручил ежегодно вводить по 100 новых спортобъектов - РИА Новости, 05.12.2025
17:01 05.12.2025
Самарский губернатор поручил ежегодно вводить по 100 новых спортобъектов
Самарский губернатор поручил ежегодно вводить по 100 новых спортобъектов - РИА Новости, 05.12.2025
Самарский губернатор поручил ежегодно вводить по 100 новых спортобъектов
самарская область, вячеслав федорищев
Самарская область, Вячеслав Федорищев
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Вячеслав Федорищев
Вячеслав Федорищев - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Вячеслав Федорищев. Архивное фото
САМАРА, 5 дек - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время прямой линии сообщил, что поручил ежегодно вводить по 100 новых спортивных объектов.
На прямую линию губернатора поступило несколько вопросов от жителей по поводу развития спортивной инфраструктуры, поддержки массового и профессионального спорта и другие. Федорищев рассказал о региональной программе "Мастер Спорта", запущенной в 2024 году.
"Мы попытались все элементы спортивной жизни в одной программе уместить. Она должна дополнительно развивать нашу спортивную инфраструктуру. В "Мастер Спорта" в первую очередь вошли финансовые возможности для системного поднятия уровня достатка тренеров... Расширили финансовые возможности для федераций в участии в региональных и российских соревнованиях, а также поставили себе задачу вводить в год не менее 100 новых объектов спортивной инфраструктуры", - сообщил Вячеслав Федорищев.
К губернатору также обратились ветераны СВО, попросившие посодействовать в организации фиджитал-центра для вернувшихся в Самарскую область бойцов СВО.
Федорищев поддержал просьбу, отметив, что сейчас в регионе разрабатывается программа по созданию фиджитал-центров. Губернатор уточнил, что поставил задачу перед минспортом региона построить 20 фиджитал-центров в течение четырех лет.
"Задача — к 2029 году восстановить и реконструировать имеющиеся спортивные объекты. Мы будем развивать эту инфраструктуру, продолжать создавать спортивные площадки в доступности с тем, чтобы у ребят во всех районах была возможность заниматься спортом вне зависимости от того, они в крупном городе живут или в маленьком. А профессиональные команды будем усиливать партнерами, чтобы они имели финансовые возможности продолжать содержать большое количество школ", - рассказал губернатор.
 
Самарская область
Вячеслав Федорищев
 
 
