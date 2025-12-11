Бесплатный шаттл от автостанции "Аврора" до онкоцентра заработал в Самаре

САМАРА, 11 дек - РИА Новости. Бесплатный шаттл от автостанции "Аврора" до областного онкоцентра запустили для пассажиров маршрута №429 (Новокуйбышевск - Самара), сообщили в правительстве Самарской области.

Бесплатный шаттл запустили после обращений жителей Новокуйбышевска к главе региона Вячеславу Федорищеву во время прямой линии. Тогда люди попросили губернатора возобновить прямое сообщение между городом и областным онкологическим диспансером. Федорищев поручил проработать решение, отметив, что маршрут должен быть организован без пересадок для пассажиров и продлен до медицинского учреждения.

"Для пассажиров межмуниципального автобусного маршрута №429 "Новокуйбышевск – Самара (а/с Аврора)" запущено бесплатное шаттл-сообщение от автостанции "Аврора" до областного онкологического диспансера. За первые два дня работы новой логистической схемой уже воспользовались более 50 пассажиров", - говорится в сообщении правительства региона.

Расписание шаттла синхронизировано с прибытием автобуса №429. Пассажиры из Новокуйбышевска прибывают на автостанцию "Аврора", где они пересаживаются на бесплатный автобус до областного онкодиспансера. Таким образом ежедневно выполняется четыре пары рейсов в обоих направлениях. Для обратного пути из онкоцентра в Новокуйбышевск шаттл отправляется, к примеру, в 13.45 по местному времени и прибывает на "Аврору" к 14.15, что позволяет пассажирам без задержек совершить пересадку на автобус №429, который отправляется в 14.25. Аналогичная стыковка организована и для второго вечернего рейса.