Бесплатный шаттл от автостанции "Аврора" до онкоцентра заработал в Самаре
16:29 11.12.2025
Бесплатный шаттл от автостанции "Аврора" до онкоцентра заработал в Самаре
Бесплатный шаттл от автостанции "Аврора" до онкоцентра заработал в Самаре
Бесплатный шаттл от автостанции "Аврора" до онкоцентра заработал в Самаре
Бесплатный шаттл от автостанции "Аврора" до областного онкоцентра запустили для пассажиров маршрута №429 (Новокуйбышевск - Самара), сообщили в правительстве... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T16:29:00+03:00
2025-12-11T16:29:00+03:00
вячеслав федорищев
новокуйбышевск
самара
самарская область
новокуйбышевск
самара
самарская область
Новости
ru-RU
вячеслав федорищев, новокуйбышевск, самара, самарская область
Вячеслав Федорищев, Новокуйбышевск, Самара, Самарская область
Бесплатный шаттл от автостанции "Аврора" до онкоцентра заработал в Самаре

Бесплатный шаттл от автостанции "Аврора" до онкоцентра запустили в Самаре

© РИА Новости / Алексей КуденкоВид на Самару
Вид на Самару - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Вид на Самару. Архивное фото
САМАРА, 11 дек - РИА Новости. Бесплатный шаттл от автостанции "Аврора" до областного онкоцентра запустили для пассажиров маршрута №429 (Новокуйбышевск - Самара), сообщили в правительстве Самарской области.
Бесплатный шаттл запустили после обращений жителей Новокуйбышевска к главе региона Вячеславу Федорищеву во время прямой линии. Тогда люди попросили губернатора возобновить прямое сообщение между городом и областным онкологическим диспансером. Федорищев поручил проработать решение, отметив, что маршрут должен быть организован без пересадок для пассажиров и продлен до медицинского учреждения.
"Для пассажиров межмуниципального автобусного маршрута №429 "Новокуйбышевск – Самара (а/с Аврора)" запущено бесплатное шаттл-сообщение от автостанции "Аврора" до областного онкологического диспансера. За первые два дня работы новой логистической схемой уже воспользовались более 50 пассажиров", - говорится в сообщении правительства региона.
Расписание шаттла синхронизировано с прибытием автобуса №429. Пассажиры из Новокуйбышевска прибывают на автостанцию "Аврора", где они пересаживаются на бесплатный автобус до областного онкодиспансера. Таким образом ежедневно выполняется четыре пары рейсов в обоих направлениях. Для обратного пути из онкоцентра в Новокуйбышевск шаттл отправляется, к примеру, в 13.45 по местному времени и прибывает на "Аврору" к 14.15, что позволяет пассажирам без задержек совершить пересадку на автобус №429, который отправляется в 14.25. Аналогичная стыковка организована и для второго вечернего рейса.
"По итогам первой недели работы мы проведем анализ пассажиропотока. На основе этих данных при необходимости внесем изменения в расписание шаттла для максимального удобства пассажиров. Затем, по итогам месяца, будет принято взвешенное решение о параметрах постоянного продления маршрута №429 до онкоцентра", — сообщил министр транспорта Самарской области Артур Абдрашитов.
Гранты на креативные проекты получит 31 предприниматель Самарской области
10 декабря, 18:59
 
Вячеслав ФедорищевНовокуйбышевскСамараСамарская область
 
 
