Победители конкурса "Студент года" войдут в резерв самарского правительства
Победители конкурса "Студент года" войдут в резерв самарского правительства - РИА Новости, 25.11.2025
Победители конкурса "Студент года" войдут в резерв самарского правительства
Победители конкурса "Студент года" в Самарской области войдут в кадровый резерв областного правительства, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в своем... РИА Новости, 25.11.2025
самарская область
вячеслав федорищев
самарская область
Новости
самарская область, вячеслав федорищев
Самарская область, Вячеслав Федорищев
САМАРА, 25 ноя - РИА Новости.
Победители конкурса "Студент года" в Самарской области войдут в кадровый резерв областного правительства, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в своем канале на платформе Max
.
"Встретился с победителями конкурса "Студент года" в Самарской области
. В этом году на участие в конкурсе было подано более 2300 заявок из 82 образовательных организаций. По итогам отбора были определены лучшие в 15 различных номинациях ... Победителей конкурса "Студент года" включим в наш кадровый резерв", - написал Федорищев
.
Губернатор добавил, что лучшие инициативы студентов будут поддержаны - для них планируется разработать дополнительную грантовую поддержку.
На встрече студенты рассказали о себе, своих проектах, планах и учебе. Многие из них уже работают, в том числе в сфере беспилотных авиасистем. Студенты также активно занимаются волонтерством, помогают защитникам Отечества и их семьям, участвуют в отправке гуманитарных грузов в зону СВО. Кроме того, губернатор обсудил с ребятами вопросы развития Самарской области.
"Поздравил ребят с заслуженными победами. Это прекрасный старт для дальнейшей карьеры и творческой самореализации. Пожелал им сохранять максимальное трудолюбие и целеустремленность, не сбавлять обороты, чтобы быть успешными на протяжении всей жизни", - написал губернатор.