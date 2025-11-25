Победители конкурса "Студент года" войдут в резерв самарского правительства

На встрече студенты рассказали о себе, своих проектах, планах и учебе. Многие из них уже работают, в том числе в сфере беспилотных авиасистем. Студенты также активно занимаются волонтерством, помогают защитникам Отечества и их семьям, участвуют в отправке гуманитарных грузов в зону СВО. Кроме того, губернатор обсудил с ребятами вопросы развития Самарской области.