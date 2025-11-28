Самарский губернатор обсудил с матерями бойцов СВО вопросы поддержки

САМАРА, 28 ноя - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обсудил вопросы поддержки с многодетными матерями военнослужащих СВО, а также теми, кто принял на воспитание детей из Запорожья, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
"Губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с многодетными матерями, дети которых принимают участие в специальной военной операции, матерями погибших Героев России, а также теми, кто принял на воспитание детей из Запорожской области. Они поделились своим опытом воспитания детей и... обсудили актуальные вопросы поддержки многодетных, приемных семей и семей участников СВО", - говорится в сообщении правительства региона.
Так, Альфия Суханова из Сызрани пригласила губернатора на открытие стелы в память о ее сыне Азизе Кудрякове, который погиб при выполнении боевой задачи в зоне СВО. Мать Кудрякова подчеркнула, что для родителей бойцов очень важно создание таких памятных мест. Ее сын в марте 2024 года был представлен к званию Героя РФ, но не успел получить "Золотую Звезду". Указом президента ему было присвоено звание Героя РФ посмертно.
Глава региона заверил, что обязательно посетит стелу в Сызрани, а работа по увековечению памяти о защитниках Отечества в регионе продолжится.
Участники встречи также обсудили поддержку многодетных семей. Мария Пурина из Тольятти, воспитывающая шестерых детей, предложила организовать школу для наставников многодетных семей. Сама Мария является наставником для шести таких семей, помогая им решать различные вопросы во взаимодействии с органами власти. Ее предложение поддержали.
В семье жительницы Кошкинского района Ларисы Трифоновой воспитываются в том числе семь приемных детей, включая двух детей из Запорожья. Лариса обратила внимание губернатора на то, что пять семей, взявших на воспитание ребят из запорожского интерната, хотели бы, чтобы дети встретились и пообщались между собой. Федорищев предложил устроить такую встречу на новогодних каникулах. Он также поручил зампредседателя областного правительства Регине Воробьевой организовать для ребят поход в цирк и совместный отдых на базе детского лагеря или санатория.
"Хотел бы поблагодарить за все то тепло, душу, сердце, которые вы вкладываете в воспитание наших ребят. Если есть вопросы, в которых мы можем помогать, пожалуйста, не стесняйтесь, обозначайте их. С Региной Алексеевной, с командой готовы в любой момент прийти на помощь", - сказал губернатор в конце встречи.