Самарский губернатор обсудил с матерями бойцов СВО вопросы поддержки

САМАРА, 28 ноя - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обсудил вопросы поддержки с многодетными матерями военнослужащих СВО, а также теми, кто принял на воспитание детей из Запорожья, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Хотел бы поблагодарить за все то тепло, душу, сердце, которые вы вкладываете в воспитание наших ребят. Если есть вопросы, в которых мы можем помогать, пожалуйста, не стесняйтесь, обозначайте их. С Региной Алексеевной, с командой готовы в любой момент прийти на помощь", - сказал губернатор в конце встречи.