Девять кандидатов подали документы для участия в конкурсе на должность главы Кинельского района Самарской области после скандального увольнения предыдущего... РИА Новости, 18.11.2025
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев об увольнении главы Кинельского района
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале на платформе Max объяснил грубое увольнение главы Кинельского района тем, что тот пренебрежительно отнесся к памяти героев Великой Отечественной войны.
Девять кандидатов подали заявки на пост главы Кинельского района после скандала
САМАРА, 18 ноя - РИА Новости. Девять кандидатов подали документы для участия в конкурсе на должность главы Кинельского района Самарской области после скандального увольнения предыдущего главы Юрия Жидкова, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства.
С конца октября в Кинельском районе
проводится повторный конкурс на должность главы района, документы от кандидатов принимались до 16 ноября. Предыдущий конкурс от 29 сентября не состоялся из-за отсутствия кандидатов на должность.
"Муниципалитет сообщил о девяти подавших заявки (кандидатах - ред.). Итоговое заседание конкурсной комиссии планируется 20 ноября", - сообщила собеседница агентства.
На заседании комиссия отберет кандидатов, которых допустит до конкурса на должность главы Кинельского района.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев
14 октября разместил в своем канале на платформе Max видео, как он грубо отправил в отставку Жидкова. Во время осмотра школы в Кинельском районе, где находится Аллея памяти, губернатор несколько раз спросил, что за камень лежит в траве. Глава района объяснил, что камень не убрали после закладки памятника в честь героев Великой Отечественной войны. На это губернатор, используя матерный эквивалент слова "прочь", заявил, что Жидков уволен, и грубо хлопнул его по плечу.
Как сообщили РИА Новости в областном минздраве 15 октября, Жидков был госпитализирован. Его выписали из больницы 30 октября.
Сам Жидков рассказал в Telegram-канале
, что камень с мемориальной табличкой изначально установили на месте будущего обелиска памяти участникам Великой Отечественной войны. Жидков уточнял, что после открытия памятника жители сами решили сохранить камень и перенесли его на территорию школы, о чем он узнал только 14 октября.
Позже депутаты приняли отставку Жидкова по собственному желанию.