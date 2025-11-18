Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Девять кандидатов подали заявки на пост главы Кинельского района

САМАРА, 18 ноя - РИА Новости. Девять кандидатов подали документы для участия в конкурсе на должность главы Кинельского района Самарской области после скандального увольнения предыдущего главы Юрия Жидкова, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства.

С конца октября в Кинельском районе проводится повторный конкурс на должность главы района, документы от кандидатов принимались до 16 ноября. Предыдущий конкурс от 29 сентября не состоялся из-за отсутствия кандидатов на должность.

"Муниципалитет сообщил о девяти подавших заявки (кандидатах - ред.). Итоговое заседание конкурсной комиссии планируется 20 ноября", - сообщила собеседница агентства.

На заседании комиссия отберет кандидатов, которых допустит до конкурса на должность главы Кинельского района.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев 14 октября разместил в своем канале на платформе Max видео, как он грубо отправил в отставку Жидкова. Во время осмотра школы в Кинельском районе, где находится Аллея памяти, губернатор несколько раз спросил, что за камень лежит в траве. Глава района объяснил, что камень не убрали после закладки памятника в честь героев Великой Отечественной войны. На это губернатор, используя матерный эквивалент слова "прочь", заявил, что Жидков уволен, и грубо хлопнул его по плечу.

Как сообщили РИА Новости в областном минздраве 15 октября, Жидков был госпитализирован. Его выписали из больницы 30 октября.

Сам Жидков рассказал в Telegram-канале , что камень с мемориальной табличкой изначально установили на месте будущего обелиска памяти участникам Великой Отечественной войны. Жидков уточнял, что после открытия памятника жители сами решили сохранить камень и перенесли его на территорию школы, о чем он узнал только 14 октября.