Рейтинг@Mail.ru
Власти Сызрани окажут помощь семьям погибших при атаке украинских БПЛА - РИА Новости, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:03 22.11.2025
https://ria.ru/20251122/syzran-2056778436.html
Власти Сызрани окажут помощь семьям погибших при атаке украинских БПЛА
Власти Сызрани окажут помощь семьям погибших при атаке украинских БПЛА - РИА Новости, 22.11.2025
Власти Сызрани окажут помощь семьям погибших при атаке украинских БПЛА
Власти Сызрани в Самарской области окажут всю необходимую помощь семьям погибших при атаке БПЛА, написал в своем Telegram-канале мэр Сызрани Сергей Володченков. РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T12:03:00+03:00
2025-11-22T12:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
сызрань
самарская область
вячеслав федорищев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983827906_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_238c9bda0d82300072e901acb60c8bea.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сызрань
самарская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983827906_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c4a1dabccef15d6cc08168699c8b957b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сызрань, самарская область, вячеслав федорищев
Специальная военная операция на Украине, Сызрань, Самарская область, Вячеслав Федорищев
Власти Сызрани окажут помощь семьям погибших при атаке украинских БПЛА

Мэр Сызрани Володченков выразил соболезнования семьям погибших при атаке БПЛА

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САМАРА, 22 ноя - РИА Новости. Власти Сызрани в Самарской области окажут всю необходимую помощь семьям погибших при атаке БПЛА, написал в своем Telegram-канале мэр Сызрани Сергей Володченков.
Ранее глава региона Вячеслав Федорищев сообщил, что силы ПВО отразили вражескую атаку на объекты топливно-энергетического комплекса Самарской области. В результате падения БПЛА два человека в Сызрани погибли, еще двое пострадали.
"Мои соболезнования семьям и близким погибших. Невосполнимая и горькая потеря для нас. Окажем всю необходимую помощь и поддержку", - написал Володченков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСызраньСамарская областьВячеслав Федорищев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала