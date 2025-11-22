https://ria.ru/20251122/syzran-2056778436.html
Власти Сызрани окажут помощь семьям погибших при атаке украинских БПЛА
Власти Сызрани окажут помощь семьям погибших при атаке украинских БПЛА
Власти Сызрани в Самарской области окажут всю необходимую помощь семьям погибших при атаке БПЛА, написал в своем Telegram-канале мэр Сызрани Сергей Володченков. РИА Новости, 22.11.2025
Мэр Сызрани Володченков выразил соболезнования семьям погибших при атаке БПЛА