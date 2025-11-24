Рейтинг@Mail.ru
В Сызрани продолжают поиски осколков БПЛА после атаки ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
15:18 24.11.2025
В Сызрани продолжают поиски осколков БПЛА после атаки ВСУ
В Сызрани продолжают поиски осколков БПЛА после атаки ВСУ
Поиски и обезвреживание БПЛА продолжаются в местах их возможного падения после атаки, которая произошла в субботу в Сызрани Самарской области
специальная военная операция на украине
сызрань
самарская область
вячеслав федорищев
сызрань, самарская область, вячеслав федорищев
Специальная военная операция на Украине, Сызрань, Самарская область, Вячеслав Федорищев
В Сызрани продолжают поиски осколков БПЛА после атаки ВСУ

В Сызрани продолжают поиски и обезвреживание осколков БПЛА после атаки ВСУ

САМАРА, 24 ноя - РИА Новости. Поиски и обезвреживание БПЛА продолжаются в местах их возможного падения после атаки, которая произошла в субботу в Сызрани Самарской области, сообщил мэр города Сергей Володченков в своем Telegram-канале.
В субботу губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что силы ПВО отразили вражескую атаку на объекты топливно-энергетического комплекса Самарской области. В результате падения БПЛА два человека в Сызрани погибли, еще двое пострадали. В понедельник глава Сызрани сообщил, что число погибших увеличилось до трех человек, двое ранены.
"В настоящее время продолжаются поисковые работы на местах возможного падения БПЛА и их обезвреживание. На территории города режим повышенной готовности снят. Увеселительные и развлекательные мероприятия отменены", - написал Володченков.
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Власти Сызрани окажут помощь семьям погибших при атаке украинских БПЛА
22 ноября, 12:03
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
