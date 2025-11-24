https://ria.ru/20251124/syzran-2057164038.html
В Сызрани продолжают поиски осколков БПЛА после атаки ВСУ
В Сызрани продолжают поиски осколков БПЛА после атаки ВСУ - РИА Новости, 24.11.2025
В Сызрани продолжают поиски осколков БПЛА после атаки ВСУ
Поиски и обезвреживание БПЛА продолжаются в местах их возможного падения после атаки, которая произошла в субботу в Сызрани Самарской области, сообщил мэр... РИА Новости, 24.11.2025
специальная военная операция на украине
сызрань
самарская область
вячеслав федорищев
сызрань
самарская область
В Сызрани продолжают поиски осколков БПЛА после атаки ВСУ
