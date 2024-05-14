https://ria.ru/20240514/patrushev-1945866282.html

Биография Николая Патрушева

Биография Николая Патрушева - РИА Новости, 14.05.2024

Биография Николая Патрушева

Помощник президента РФ Николай Платонович Патрушев родился 11 июля 1951 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). В 1974 году окончил Ленинградский... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T14:02

2024-05-14T14:02

2024-05-14T14:02

справки

николай патрушев

санкт-петербург

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Помощник президента РФ Николай Платонович Патрушев родился 11 июля 1951 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). В 1974 году окончил Ленинградский кораблестроительный институт (ныне Санкт-Петербургский государственный морской технический университет), работал инженером на одной из его кафедр.После окончания Высших курсов Комитета государственной безопасности (КГБ) при Совете Министров СССР работал в контрразведывательных подразделениях УКГБ СССР по Ленинградской области.В 1992 году Патрушев был назначен министром безопасности Республики Карелия.С 1994 по 1998 год – руководитель ряда управлений Федеральной службы контрразведки (ФСК) – Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.В августе 1998 году был назначен заместителем руководителя администрации президента РФ – начальником главного контрольного управления президента РФ. С октября 1998 года работал заместителем директора – руководителем департамента экономической безопасности ФСБ России, с 1999 года – первым заместителем директора Федеральной службы безопасности РФ.С августа 1999 года по май 2008 года – директор ФСБ России.12 мая 2008 года указом президента РФ был назначен секретарем Совета Безопасности РФ. 21 мая 2012 года был переназначен секретарем Совета Безопасности РФ.22 июня 2018 года был вновь назначен на должность секретаря Совбеза РФ. 12 мая 2024 года был освобожден от должности секретаря Совбеза РФ. 14 мая 2024 года указом президента РФ Николай Патрушев назначен на должность помощника главы государства. Член Совета Безопасности РФ. Член комиссии при президенте РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами, военно-промышленной комиссии Российской Федерации. Председатель наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола.Доктор юридических наук.Генерал армии.Герой Российской Федерации.Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Награжден орденом Александра Невского, орденом Мужества, орденом "За военные заслуги", орденом Почета и др. Награжден также орденами и медалями ряда зарубежных стран. Отмечен Благодарностью президента РФ (2013), Почетной грамотой правительства РФ (2001). Николай Патрушев – лауреат Государственной премии РФ имени маршала Советского Союза Г.К. Жукова в области военной науки (2009). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, николай патрушев, санкт-петербург