"Зеленский согласится": журналист сделал заявление о территориях России - РИА Новости, 08.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:46 08.11.2025 (обновлено: 15:14 08.11.2025)
"Зеленский согласится": журналист сделал заявление о территориях России
Владимиру Зеленскому следует быстрее согласиться на условия России по территориальным уступкам в рамках урегулирования конфликта на Украине, заявил в соцсети Х... РИА Новости, 08.11.2025
"Зеленский согласится": журналист сделал заявление о территориях России

Боуз: Зеленскому следует как можно быстрее принять условия России по территориям

© AP Photo / Jacquelyn MartinВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Владимиру Зеленскому следует быстрее согласиться на условия России по территориальным уступкам в рамках урегулирования конфликта на Украине, заявил в соцсети Х ирландский журналист Чей Боуз.
"Сегодня Украина меньше, чем была вчера. Ни пяди освобожденной Россией территории никогда больше не будет принадлежать никому, кроме нее. Так что чем раньше Зеленский согласится на условия России, тем больше будет Украина, чем позднее — тем меньше" — написал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Обратный отсчет пошел: через год с небольшим Украина станет сильнее
Вчера, 08:00
Ранее американская газета The New York Times сообщала, что американский лидер Дональд Трамп во время напряженной встречи с Владимиром Зеленским в Вашингтоне настоятельно рекомендовал тому пойти на территориальные уступки ради достижения мира с Россией.
Постоянный член Совета безопасности России, помощник президента Николай Патрушев в интервью "Комсомольской правде" заявил, что Москва ни при каких обстоятельствах не отдаст свои новые территории, это даже не обсуждается, при этом важно, чтобы в мире признали вхождение в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, Крыма.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
СМИ рассказали о нависшей над Зеленским угрозе из-за его нового решения
Вчера, 10:54
 
