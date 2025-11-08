https://ria.ru/20251108/zelenskiy-2053659650.html
"Зеленский согласится": журналист сделал заявление о территориях России
Владимиру Зеленскому следует быстрее согласиться на условия России по территориальным уступкам в рамках урегулирования конфликта на Украине, заявил в соцсети Х... РИА Новости, 08.11.2025
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир зеленский
чей боуз
дональд трамп
сша
россия
украина
сша
Боуз: Зеленскому следует как можно быстрее принять условия России по территориям