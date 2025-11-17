https://ria.ru/20251117/patrushev-2055443870.html
Патрушев прибыл в Индию
Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев прибыл в Индию, где пройдут российско-индийские консультации по взаимодействию в... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T13:15:00+03:00
2025-11-17T13:15:00+03:00
2025-11-17T13:25:00+03:00
индия
россия
нью-дели
николай патрушев
в мире
аджит довал
индия
россия
нью-дели
