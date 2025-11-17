Рейтинг@Mail.ru
Патрушев прибыл в Индию - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:15 17.11.2025 (обновлено: 13:25 17.11.2025)
https://ria.ru/20251117/patrushev-2055443870.html
Патрушев прибыл в Индию
Патрушев прибыл в Индию - РИА Новости, 17.11.2025
Патрушев прибыл в Индию
Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев прибыл в Индию, где пройдут российско-индийские консультации по взаимодействию в... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T13:15:00+03:00
2025-11-17T13:25:00+03:00
индия
россия
нью-дели
николай патрушев
в мире
аджит довал
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031133796_0:129:2969:1799_1920x0_80_0_0_8a25eac25f24e1cbc138b1d03e254a87.jpg
https://ria.ru/20251109/iran-2053814495.html
индия
россия
нью-дели
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031133796_117:0:2846:2047_1920x0_80_0_0_0955a9d2f0af383c5c8898d49c4d4a9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
индия, россия, нью-дели, николай патрушев, в мире, аджит довал
Индия, Россия, Нью-Дели, Николай Патрушев, В мире, Аджит Довал
Патрушев прибыл в Индию

Патрушев прибыл в Индию на консультации по партнерству в морской сфере

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПомощник президента России, председатель Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев
Помощник президента России, председатель Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Помощник президента России, председатель Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев прибыл в Индию, где пройдут российско-индийские консультации по взаимодействию в морской сфере, сообщила пресс-служба Морколлегии.
Нью-Дели сегодня состоятся российско-индийские консультации по вопросам взаимодействия в морской сфере", - говорится в сообщении.
В августе нынешнего года Патрушев провел в Москве рабочую встречу с советником премьер-министра Индии Аджитом Довалом, обсуждались вопросы, связанные с состоянием и перспективами российско-индийского взаимодействия в морской сфере.
Порт Махачкалы - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Иран и Россия договорились создать морской консорциум
9 ноября, 19:34
 
ИндияРоссияНью-ДелиНиколай ПатрушевВ миреАджит Довал
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала